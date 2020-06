Electronic Arts ra mắt hơn 25 trò chơi trên Steam

Trong nhiều năm, đa số game của EA đều có sẵn trên PC Windows thông qua trình khởi chạy và cửa hàng Origin của EA. Sự sụt giảm doanh số gần đây là một phần nguyên nhân tạo nên quyết định của EA để người chơi có thêm nhiều trải nghiệm.

Hàng loạt game của EA đã "đổ bộ" lên Steam (Ảnh minh họa -Internet)

Cụ thể, người chơi có thể mua và chơi Dragon Age của BioWare, các game Crysis, loạt game Need for Speed, một số game indie như Unravel, Plants vs Zombies: Battle for Neighborville, và nhiều hơn nữa. Vào hôm nay, EA sẽ ra mắt Bộ sưu tập Command & Conquer Remastered mới trên Origin cũng như Steam - có thể sử dụng Steam Workshop để hỗ trợ mod. EA sẽ tiếp tục ra mắt các trò chơi mới đồng thời trên cả Origin và Steam.

Cuối mùa hè này, Valve cũng sẽ cung cấp các lợi ích cho người đăng ký EA Access trên Steam, chẳng hạn như truy cập vào các trò chơi, dùng thử miễn phí, giảm giá, v.v. Người chơi có thể tìm hiểu thêm về cách EA lên kế hoạch triển khai EA Access thông qua Steam vào cuối năm nay.

Đáng chú ý là nhiều trò chơi lớn của EA - Battlefield V , FIFA 20 , The Sims 4 và Apex Legends - đã không góp mặt trong đợt phát hành đầu tiên của Steam. Vẫn chưa rõ khi nào những trò chơi này sẽ đến với Steam, nhưng EA đã hứa hẹn một cách chắc chắn ngày đó sẽ không còn xa.