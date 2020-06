Những phát minh cổ đại đi trước xã hội văn minh cả 1000 năm

Thuỷ tinh dẻo. Trong ghi chép của Petronius, một người thợ thủy tinh đã dâng cho Hoàng đế Tiberius (Hoàng đế thứ 2 của La Mã, trị vì từ năm 14 – 37 SCN) xem một lọ thủy tinh. Khi ông yêu cầu nhà vua trao nó lại cho ông, đúng lúc đó, người làm thủy tinh đánh rơi nó xuống sàn nhà. Chiếc bình không vỡ mà chỉ lõm và dễ dàng gò lại được. Vào khoảng từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 12, Đế quốc Hy Lạp (Byzantines) dùng một chất bí ẩn để bắn vào địch thủ trong hải chiến, loại chất lỏng hoá học này có thể cháy trong nước có tên là Greek Fire (Ngọn lửa Hy Lạp). Do Hy Lạp giữ bí mật nên loại vũ khí này đã thất truyền cho tới ngày nay. Người ta cho rằng loại thuốc được gọi nôm na là “thuốc giải độc vạn năng” được sáng chế bởi Vua Mithridates VI của Đế quốc Pontus (trị vì từ năm 120 đến năm 63 TCN) và được hoàn thiện bởi thầy thuốc riêng của Hoàng đế Nero. Công thức nguyên bản đã bị thất lạc, nhưng những sử gia cổ đại đã ghi chép rằng thành phần của nó gồm thuốc phiện, rắn vipe băm nhỏ và tổng hợp giữa những liều lượng nhỏ chất độc và thuốc giải chúng. Vũ khí tia nhiệt do nhà toán học cổ đại Archimedes phát minh gồm hàng dãy hàng dãy khiên đồng sáng bóng phản chiếu tia sáng mặt trời vào những chiến hạm của kẻ thù. Tuy nhiên, phát minh này vẫn thách đố các nhà khoa học hiện đại bởi chưa ai có thể phục dựng lại. Bê tông La Mã. Kiến trúc La Mã vĩ đại trải qua hàng ngàn năm lịch sử là chứng cứ rõ ràng rằng, các tính năng của bê tông La Mã ưu việt hơn loại bê tông hiện đại với các dấu hiệu xuống cấp sau 50 năm. Bí mật của loại bê tông La Mã này nằm ở thành phần chính là tro núi lửa. Thép Damascus là một phát minh vĩ đại của người cổ đại. Thời Trung cổ, những thanh kiếm rèn từ thép Damascus được làm ra tại vùng Trung Đông với nguyên liệu thô là thép Wootz, có xuất xứ từ châu Á. Nó bền chắc một cách khó hiểu. Thậm chí, Công nghệ Nano (công nghệ chế tạo các thiết bị cực nhỏ) được cho là đã được vận dụng vào việc chế tạo ra thép Damascus. Theo IFL Science, giặt là một nghề ở đế chế La Mã, bao gồm chà vải trong bồn chứa dung dịch kiềm, như nước và nước tiểu hay nước khoáng. Ở thành phố Antioch cổ đại, ngày nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà khoa học tìm thấy bằng chứng chỉ ra quá trình giặt có thể được cơ giới hóa. Những người La Mã đã tạo ra chiếc máy giặt đầu tiên trên thế giới từ thế kỷ 1. Cỗ máy Antikythera là hệ thống 30 bánh răng bằng đồng mô phỏng chu kỳ của Mặt Trăng và Mặt Trời là thiết bị đầu tiên có thể tự động tính toán các hiện tượng thiên văn. Cỗ máy thậm chí có thể tính được cả năm nhuận. Cỗ máy này được cho là có niên đại từ thế kỉ thứ 1 TCN. Dự án đầu tiên về không gian được thực hiện tại Iraq từ thế kỉ thứ 9 Sau Công Nguyên. Ý tưởng xây đài quan sát không mới mẻ, nhưng đây dự án khoa học đầu tiên do nhà nước bảo trợ. Các nhà nghiên cứu chưa biết chính xác dụng cụ được sử dụng trong đài quan sát al-Shammasiyya. Chúng có thể bao gồm một đồng hồ Mặt Trời, dụng cụ đo độ cao thiên thể và thước đo độ đặt trên tường để tính chính xác vị trí của thiên thể trên bầu trời. Những phát minh cổ đại đi trước thời đại cả 1000 năm

