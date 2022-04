Đụng trúng sinh vật này, người đàn ông bị “thủng” một lỗ ngay bụng

Khi đang lặn xuống biển để bắt cá mú ở bờ biển Boca Raton, Florida, ông Ervin McCarty vô tình bị một sinh vật kỳ lạ bám chặt vào bụng và cắn khiến ông lập tức phải quay lại thuyền. Những người đi cùng phải dùng dao một lúc lâu mới gỡ được con vật này ra khỏi Ervin. Tuy nhiên nó cũng để lại trên bụng ông một chiếc lỗ lớn cùng máu không ngừng chảy. Được biết, sinh vật nhỏ nhưng ghê gớm này có tên là cá mâp cắt bánh quy (Tên khoa học: Isistius brasiliensis) - một loài cá mập nhỏ trong họ Dalatiidae, thường sống ở vùng biển ấm của các đại dương trên toàn thế giới, đặc biệt là gần các đảo. Chúng còn được gọi là cá mập xì gà, cá mập phát sáng. Tên gọi của chúng bắt nguồn từ những vết thương hình tròn, sâu mà nó để lại trên con mồi.Cá mập cắt bánh quy được các nhà tự nhiên học người Pháp phát hiện vào đầu thế kỷ 19. Nhưng phải đến những năm 1970, các nhà khoa học biển mới nhận ra rằng những sinh vật nhỏ bé này nguy hiểm đến mức nào. Cá mập cắt bánh quy tương đối nhỏ. Chúng có chiều dài khoảng 22 inch, con cái dài hơn con đực. Cá mập cắt bánh quy có mõm ngắn, lưng màu nâu sẫm hoặc hơi xám và mặt dưới sáng. Xung quanh mang có một dải màu nâu sẫm khiến chúng có biệt danh là cá mập xì gà. Chúng có hai vây ngực hình mái chèo, có màu nhạt hơn ở các cạnh, hai vây lưng nhỏ gần phía sau cơ thể và hai vây bụng. Một đặc điểm thú vị của cá mập cắt bánh quy là nó có thể tạo ra ánh sáng xanh nhờ có chất phốt pho. Miệng cá mập cắt bánh quy có cấu tạo gồm lưỡi di động và đôi môi dày, cho phép chúng bám chắc vào người con mồi bằng cách tạo ra chân không trên bề mặt nhẵn. Sau đó chúng cắm những chiếc răng sắc nhọn vào da thịt con mồi và sử dụng chuyển động xoắn để xúc từng mảng thịt, để lại các vết thương dạng hố sâu đẫm máu. Đây cũng không phải là vết thương nhỏ, vì từng được ghi nhận rộng khoảng 5 cm và sâu 7 cm. Nhờ đó chúng có thể tấn công những kẻ săn mồi có kích thước to lớn gấp nhiều lần chúng, thậm chí có thể dùng răng cắn hỏng tàu ngầm. Có đến hơn 48 loài cá voi, cá heo, cá voi sát thủ, cá mập, hải cẩu… được tìm thấy có vết thương do cá mập cắt bánh quy gây ra. Một điều chắc chắn là vết thương do chúng gây ra vô cùng đau đớn. Con người cũng là nạn nhân của cá mập cắt bánh quy, đặc biệt là với những ai đến vùng nước sâu vào ban đêm. Phần lớn sự sinh sản của cá mập cắt bánh quy vẫn là một bí ẩn. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

