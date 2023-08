Đụng phải “dưa hấu” tí hon, cặp vợ chồng té ngửa khi biết lai lịch

Bjørn-Gunnar Lunde và vợ mình đã đi dạo trong rừng và bất ngờ phát hiện một con nhện có ngoại hình giống một quả dưa hấu tí hon, màu xanh lá cây và vàng, có sọc trắng trên thân. Cả hai đã thích thú với sự kỳ diệu của tạo hóa và chia sẻ bức ảnh này trên mạng xã hội. Bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người. Một chuyên gia động vật học đã giải thích rằng con nhện này thực chất là loài nhện xanh dưa chuột (Araniella cucurbitina). Đây là một loài nhện được tìm thấy ở Châu Âu, Bắc Mỹ và Trung Á, thường sống trong rừng và dệt mạng giữa lá và hoa. Màu sắc của loài nhện này khá giống với môi trường xung quanh, nên chúng khó bị phát hiện. Kích thước của chú nhện nhỏ, với chiều dài của con cái khoảng 8 mm và con đực dài khoảng 5 mm. Nhện này chủ yếu được tìm thấy trên rừng phát quang, nó dệt tơ giữa lá và hoa. Mạng nhện chỉ có đường kính khoảng 10 cm. Chuyên gia cũng cho biết cặp vợ chồng Bjørn-Gunnar Lunde rất may mắn khi có cơ hội gặp một con nhện xanh dưa chuột. Loài nhện này rất giỏi trong việc ẩn nấp và ẩn mình trong môi trường xung quanh, đồng thời thường tạo ra sự bối rối và ngạc nhiên đủ lâu để trốn thoát khỏi sự chú ý của con mồi. Do đó, gặp những "quả dưa hấu" tí hon này là rất hiếm, và cặp vợ chồng Bjørn-Gunnar Lunde thực sự may mắn khi có cơ hội chiêm ngưỡng một loài nhện độc đáo như vậy. Mời quý độc giả xem thêm video: Hà Nội: Giống ngô siêu lạ ngọt hơn dưa hấu, ăn ngay tại ruộng.

