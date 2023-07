Cận cảnh thế giới của loài nhện biển: Sinh vật bí ẩn nhất đại dương

Trong thế giới động vật, lớp Nhện biển (Pycnogonida) gồm những loài vật nhìn giống nhện nhưng sống dưới biển và không có liên hệ họ hàng gần gũi với nhện. Ảnh: Coldwater.science. Phần lớn nhện biển khá nhỏ, với chiều dài cơ thể dưới 1 cm. Chúng có ba hay bốn đôi chân, đầu và ngực liền làm một. Ảnh: Rafi Amar. Những con vật này không có phần phụ miệng giống móng vuốt như ở nhiều loài chân khớp mà có một vòi đâm nằm dưới da, sử dụng như cái kim tiêm để hút chất lỏng từ con mồi là động vật không xương sống. Ảnh: Hi.no. Nhờ hình dáng cơ thể mảnh khảnh, chúng không cần mang mà để ôxy thấm trực tiếp vào tất cả các tế bào trên bề mặt cơ thể. Ảnh: Treehugger. Về mặt sinh sản, trừ một loài lưỡng tính, tất cả các loài nhện biển có giới tính phân biệt đực - cái. Chúng sinh sản hữu tính theo hình thức thụ tinh ngoài. Con đực sẽ chăm sóc trứng đã thụ tinh và con non. Ảnh: Coldwater.science. Trên phương diện tiến hóa, nhện biển khác biệt rõ rệt so với các loài chân khớp khác đến mức một số nhà khoa học cho rằng chúng thuộc một nhánh động vật cổ xưa không có họ hàng gần với bất cứ nhóm nào còn sống. Ảnh: Sci.news. Theo một quan điểm khác, chúng là họ hàng xa của động vật lớp Hình nhện - gồm các loài nhện và bọ cạp. Ảnh: Coldwater.science. Có hơn 1.300 loài nhện biển đã được biết đến. Chúng phân bố trên toàn thế giới, đặc biệt nhiều ở Địa Trung Hải và biển Caribbean, cũng như ở Bắc Băng Dương và biển Nam Cực. Ảnh: Wikimedia Commons. Đa phần nhện biển sống giữa tảo biển ở vùng biển nông và các rạn san hô nhiệt đới. Nhưng cũng có một số loài sống ở đáy biển sâu thẳm. Ảnh: Coldwater.science. Loài nhện biển lớn nhất được biết đến là nhện biển lớn (Colossendeis megalonyx). Sống ở vùng biển sâu cận Nam Cực, chúng có thân dài khoảng 2 cm và sải chân có thể dài tới 70 cm. Ảnh: New Scientist. Nhện biển đầu gối vàng (Calipallenid pycnogonid) là một trong những loài nhện biển rực rỡ nhất. Loài vật sống ở các rạn san hô Australia này dài 5-10 cm, có màu sắc nổi bật để hòa lẫn vào môi trường nhiều màu sắc xung quanh. Ảnh: Wikimedia Commons. Nhện biển gai (Endeis spinosa) dài 8 cm, thường thấy vùng ven bờ biển châu Âu. Loài này có cơ thể cực kỳ mảnh với một cái vòi hình trụ. Ảnh: OMARE. Nhện biển mập (Pycnogonum littorale) dài 5 mm, được ghi nhận ở Bắc Đại Tây Dương và phía Tây biển Địa Trung Hải. Không giống phần lớn các loài nhện biển khác, chúng có thân hình mập mạp, chân ngắn, cong và có vuốt. Loài này chuyên ăn hải quỳ. Ảnh: Wikimedia Commons. Nhện biển Nymphon mảnh (Nymphon gracile) dài 8 mm, là một trong những loài nhện biển phổ biến nhất khu vực Đông Bắc Đại Tây Dương. Ảnh: Wikipedia. Loài này sống ở vùng gian triều và các vùng biển nông ngoài khơi. Mời quý độc giả xem video: Khám phá thế giới của loài bọ ngựa | VTV2.

