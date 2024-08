Độc lạ loài chim được mệnh danh là 'những gã say xỉn trên trời'

Loài chim bồ câu gỗ New Zealand, hay còn gọi là bồ câu Kereru, nổi tiếng với biệt danh “những gã say xỉn trên trời” do một thói quen ăn uống đặc biệt. (Ảnh: Zealandia) Vào mùa hè, khi các loại trái cây chín rụng xuống đất, bồ câu Kereru thường ăn những trái cây này. Điều đặc biệt là những trái cây này đã bắt đầu lên men, tạo ra cồn. Khi ăn phải những trái cây này, bồ câu Kereru dễ dàng bị say, mất thăng bằng và di chuyển loạng choạng.(Ảnh: Metro) Hiện tượng này không chỉ gây cười mà còn có thể gây nguy hiểm cho loài chim này. Khi say, chúng có thể rơi từ các cành cây cao xuống đất, gây chấn thương hoặc thậm chí tử vong. Người dân địa phương thường phải đưa những con chim “say xỉn” này vào các trung tâm y tế để "giải rượu".(Ảnh: Otago Daily Times) Bồ câu Kereru có bộ lông sặc sỡ và thân hình khá to lớn, với trọng lượng có thể lên đến gần 1 kg và chiều dài cơ thể hơn 50 cm.(Ảnh: Flickr) Chúng thường ăn trái cây, lá, nụ và hoa. Tuy nhiên, thói quen ăn trái cây lên men đã khiến chúng trở thành một hiện tượng độc đáo và thú vị trong thế giới động vật.(Ảnh: BBC) Dù được pháp luật bảo vệ, số lượng bồ câu Kereru vẫn không tăng đáng kể do khả năng sinh sản yếu và những nguy hiểm từ thói quen ăn uống của chúng. (Ảnh: Facebook) Một con bồ câu Kereru mái chỉ có thể đẻ một quả trứng mỗi lần sinh sản và phải mất 28 ngày để trứng nở.(Ảnh: Te Ara Encyclopedia of New Zealand) Bồ câu Kereru đóng vai trò quan trọng trong việc phát tán hạt giống của nhiều loài cây bản địa. Chúng là loài chim duy nhất ở New Zealand có thể ăn và phát tán hạt của một số loại quả có hạt lớn. (Ảnh: Science Learning Hub) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài chim ít ai biết được nhắc đến trong bài dân ca "Trống Cơm".

Loài chim bồ câu gỗ New Zealand, hay còn gọi là bồ câu Kereru, nổi tiếng với biệt danh “những gã say xỉn trên trời ” do một thói quen ăn uống đặc biệt. (Ảnh: Zealandia) Vào mùa hè, khi các loại trái cây chín rụng xuống đất, bồ câu Kereru thường ăn những trái cây này. Điều đặc biệt là những trái cây này đã bắt đầu lên men, tạo ra cồn. Khi ăn phải những trái cây này, bồ câu Kereru dễ dàng bị say, mất thăng bằng và di chuyển loạng choạng.(Ảnh: Metro) Hiện tượng này không chỉ gây cười mà còn có thể gây nguy hiểm cho loài chim này. Khi say, chúng có thể rơi từ các cành cây cao xuống đất, gây chấn thương hoặc thậm chí tử vong. Người dân địa phương thường phải đưa những con chim “say xỉn” này vào các trung tâm y tế để "giải rượu".(Ảnh: Otago Daily Times) Bồ câu Kereru có bộ lông sặc sỡ và thân hình khá to lớn, với trọng lượng có thể lên đến gần 1 kg và chiều dài cơ thể hơn 50 cm.(Ảnh: Flickr) Chúng thường ăn trái cây, lá, nụ và hoa. Tuy nhiên, thói quen ăn trái cây lên men đã khiến chúng trở thành một hiện tượng độc đáo và thú vị trong thế giới động vật.(Ảnh: BBC) Dù được pháp luật bảo vệ, số lượng bồ câu Kereru vẫn không tăng đáng kể do khả năng sinh sản yếu và những nguy hiểm từ thói quen ăn uống của chúng. (Ảnh: Facebook) Một con bồ câu Kereru mái chỉ có thể đẻ một quả trứng mỗi lần sinh sản và phải mất 28 ngày để trứng nở.(Ảnh: Te Ara Encyclopedia of New Zealand) Bồ câu Kereru đóng vai trò quan trọng trong việc phát tán hạt giống của nhiều loài cây bản địa. Chúng là loài chim duy nhất ở New Zealand có thể ăn và phát tán hạt của một số loại quả có hạt lớn. (Ảnh: Science Learning Hub) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài chim ít ai biết được nhắc đến trong bài dân ca "Trống Cơm".