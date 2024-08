Top 8 loài động vật nguy hiểm nhất hành tinh, chớ dại cà khịa

Top 8 : Loài sứa: Trung bình mỗi năm sứa gây tử vong cho hơn 100 người trên thế giới. Đây là loài đáng sợ hơn cả cá mập trắng. Đừng nhìn vào bề ngoài lung linh dễ thương của chúng mà trở thành nạn nhân. Tất cả sứa đều là loài ăn thịt.Loài này có đến 60 sợi xúc tu dài đến 3m. Trên mỗi xúc tu đều phủ đầy hàng tỷ túi độc và kim nhỏ để tiêm vào kẻ xấu số khi tiếp xúc. Nếu vô tình bị loài này đâm phải, trong vòng 4 phút không được cứu chữa khẩn cấp sẽ dẫn đến tử vong do suy hô hấp.



