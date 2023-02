Điểm danh 10 loài “thủy quái” đáng sợ nhất thời tiền sử

10. Dakosaurus. Hóa thạch của loài " thủy quái" khổng lồ này lần đầu tiên được tìm thấy ở Đức. Nó sống ở dưới nước và là loài vật săn mồi thiện xạ, có chiều dài khoảng 5 mét. Dakosaurus sở hữu hàm răng với cấu trúc độc đáo, sắc bén nên được đánh giá là một loài động vật săn mồi đỉnh cao. 9. Livyatan melvillei hay còn gọi là siêu cá nhà táng - một thành viên đã tuyệt chủng của bộ cá voi có răng thời tiền sử và được xem là loài cá voi có răng to lớn nhất từng biết. Chiều dài của loài cá nhà táng khổng lồ cổ đại này khoảng 16,5 m đến 21,5m, hiện vẫn chưa biết cân nặng chính xác của nó nhưng ước tính là khoảng 70 -120 tấn. 8. Helicoprion. Loài thủy quái khổng lồ này sống cách đây 250 triệu năm. Nó nặng gần nửa tấn và dài đến gần 8m, to hơn bất cứ loài cá nào ở đại dương. Cơ thể loài vật này rất giống cá mập ngoại trừ cụm răng xếp theo xoắn ốc - thứ vũ khí hạng nặng giúp chúng xé nát con mồi. 7. Kronosaurus. Kronosaurus là loài động vật săn mồi tối cao ở thời giữa kỷ Cretaceous. Chiều dài của nó lên tới 9-10m, nặng 7 tấn, với cái đầu lớn, hàm khỏe và răng dài đến 7cm, chiếc lớn nhất dài tới 30cm. 6. Dunkleosteus. Dunkleosteus là một chi cá da phiến tuyệt chủng, từng tồn tại vào cuối kỷ Devon (khoảng 380-360 triệu năm trước). Vài loài trong số chúng, ví dụ như D. terrelli, D. marsaisi, và D. magnificus, nằm trong số những loài cá da phiến lớn nhất từng sinh tồn. Loài lớn nhất, D. terrelli, có thể đạt chiều dài 10 m và khối lượng 3,6 tấn, là một sinh vật săn mồi siêu hạng. 5. Mauisaurus. Mauisaurus là một trong những sinh vật thời tiền sử sống trong thời Kỷ Phấn Trắng (khoảng 80 đến 69 triệu năm trước). Đây có lẽ là loài bò sát đại dương lớn nhất ở vùng biển New Zealand, với chiều dài cơ thể lên tới hơn 8 mét. 4. Bọ cạp biển Jaekelopterus rhenaniae. Với kích thước tương đương cá sấu lớn ngày nay, Jaekelopterus rhenaniae là loài săn mồi đáng sợ nhất ở thời đại của chúng. Loài bọ cạp này săn bắt cá và ăn thịt cả đồng loại ở những vùng nước nông gần bờ. Các hóa thạch chỉ ra rằng bọ cạp biển Jaekelopterus dài khoảng 2,5m. Được biết, loài bọ cạp quái vật này thuộc nhóm Eurypterida đã tuyệt chủng cách đây 250 triệu năm. 3. Basilosaurus Basilosaurus là danh pháp khoa học của một chi cá voi sống từ 40 tới 34 triệu năm trước trong thế Thủy Tân muộn. Các dấu tích hóa thạch của nó lần đầu tiên được phát hiện ở miền nam nước Mỹ (bang Louisiana), và ban đầu được coi là thuộc về một loại quái vật biển dạng bò sát nào đó. Tuy nhiên sau nhiều nghiên cứu, người ta đã xếp nó vào chi cá voi. Basilosaurus trung bình dài khoảng 18 m và được coi là một trong những loài động vật lớn nhất trong thời đại của chúng. 2. Liopleurodon. Liopleurodon là loài thằn lằn biển có chiều dài lên tới 6m. Chúng sống chủ yếu ở vùng biển châu Âu vào kỷ Juras. Bộ hàm của nó có thể dài tới 3m, với những chiếc răng vô cùng lớn. Loài thằn lằn này có khả năng săn mồi nhanh, bất ngờ khiến nó trở thành một trong những loài thủy quái đáng sợ nhất thế giới thời tiền sử. 1. Siêu cá mập Megalodon. Megalodon là loài siêu cá mập khổng lồ sống ở thời tiền sử cuối kỉ Oligocen và kỷ Neogen (khoảng 28-1,5 triệu năm trước). Đây là loài cá mập đáng sợ nhất và có kích thước lớn hơn rất nhiều so với cá mập trắng lớn ngày nay, và nó còn là một kẻ săn mồi siêu hạng. Theo các nhà khảo cổ, Megalodon đã tuyệt chủng cách đây 1,5 triệu năm trước. Mời quý độc giả xem video: Không tin nổi những sự thật về việc "xì hơi" ở động vật. Nguồn: Kienthucnet.

