Đi chơi, cậu bé vô tình đạp trúng quái thú 11.000 năm tuổi

Cậu bé 6 tuổi tên Julian Gagnon đã vô tình đạp phải ''vật lạ'' là một mẫu hóa thạch. Sau đó, gia đình cậu đã gửi nó đến Đại học Michigan để phân tích. Mẫu vật to bằng bàn tay người lớn đã được xác định là một chiếc răng khổng lồ của mastodon kỷ băng hà (voi răng mấu). Voi răng mấu là thành viên của chi tuyệt chủng Mammut của bộ Proboscidea và tạo thành họ Mammutidae. Chúng tương tự, nhưng khác biệt với voi ma mút lông xoắn. Không giống như voi ma mút lông xoắn, quái thú này không thuộc họ Elephantidae. Voi răng mấu từng hiện diện trên khắp nước Mỹ và nhiều vùng trên thế giới suốt kỷ băng hà. Con "quái thú" kỷ băng hà này có thể dài trên 3 mét, nặng 8 tấn trở lên. Theo tiến sĩ Abigail Drake - chuyên viên từ Bảo tàng Lịch sử tự nhiên của Đại học Michigan, hóa thạch voi răng mấu là mẫu vật rất hiếm gặp.Voi răng mấu đã tuyệt chủng khắp thế giới 11.000 năm trước và phần lớn hóa thạch của chúng đã bị thiên nhiên và các hoạt động của con người qua nhiều thời kỳ làm biến mất. Mẩu hóa thạch chưa được xác định niên đại chính xác, nhưng nó chắc chắn phải có độ tuổi tối thiểu là 11.000 năm, và có thể là cổ xưa hơn rất nhiều. "Quái thú'' voi răng mấu trước đây được cho là sinh vật của Bắc Cực và vùng cận Bắc Cực, nhưng chính một số mẩu hóa thạch tương tự đã chứng minh chúng đã tìm đến thích nghi cả với những khu vực ấm hơn đáng kể, có nhiều nước và lá cây làm thức ăn. Tuy nhiên sự ấm lên toàn cầu đã khiến các khu vực đó trở nên nóng nực, góp phần vào sự ''sụp đổ dân số'' của loài quái thú to lớn này, bởi chúng vẫn cần môi trường đủ lạnh ở một mức độ nào đó. Voi răng mấu là động vật chủ yếu ăn quả thông và lá cây với cách ăn theo kiểu bứt lá giống với voi ngày nay, trong khi voi ma mút là động vật gặm cỏ. Trước đây một số nghiên cứu cho rằng, giai đoạn cuối kỷ băng hà, voi răng mấu bị địa hình Trái Đất giam hãm ở vùng phía Nam của vùng băng giá địa cực, vô tình đụng độ với những con người đầu tiên khai phá bắc Mỹ, bị săn bắt quá mức và rồi tuyệt chủng. Việc giết chết những con voi đực lớn nhất để làm thức ăn đã khiến cho những con voi đực trẻ hơn rơi vào "vòng xoáy bạo lực" liên miên, tàn sát lẫn nhau nhằm tranh giành quyền thống lĩnh bầy. Cấu trúc xã hội của loài voi răng mấu đã xuống cấp nghiêm trọng do con đực trưởng thành bị giết chết và theo quan điểm của tôi thì hình thức này là một phần của quá trình tuyệt chủng.

Nguồn: Yan News.

