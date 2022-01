Đi câu, bất ngờ bắt được “thủy quái” có vảy rồng kỳ lạ

Khi đi câu tại một con sông chảy qua khu rừng rậm Guyana thuộc Nam Mỹ, người đàn ông đã bất ngờ kéo lên được một con thủy quái có lớp vảy lớn giống như vảy rồng. Mặc dù là một cần thủ đầy kinh nghiệm nhưng ông lại khá bất ngờ với sinh vật này và gọi nó là "quái vật kỳ lạ" mà mình chưa từng bắt được trước đó. Sau khi tìm hiểu, thì ra đây chính là loài cá rồng Ngân Long (danh pháp khoa học: Osteoglossum bicirrhosum). Cá rồng Ngân Long chủ yếu sinh sống ở lưu vực sông Amazon, sông Rupununi (Guyana) và Oyapock (French Guyana) của Nam Mỹ. Cá rồng Ngân Long sở hữu màu bạc toàn thân, kích thước tương đối lớn, cơ thể dài, và một cái đuôi nhọn với vây lưng và vây hậu môn kéo dài về phía vây đuôi nhỏ, nơi chúng gần như hợp nhất. Điều này có phần khác khi mà cá rồng châu Á và châu Úc có vây lưng và vây hậu môn ngắn lùi xa về phía sau, vây ngực và đuôi khá lớn so với thân mình. Cá rồng Ngân Long có kích thước tối đa 1,2 mét, vảy to, hàm dưới trề, thân hình trông giống như con dao bầu và không nằm trong danh sách loài cá phải bảo vệ. Khi còn nhỏ, thân cá thường có những lằn xanh ánh kim và cam, đầu và vây có những đốm đen, viền vây màu hồng. Khi trưởng thành, cá chuyển sang màu ánh bạc. Cá đực có vây hậu môn dài và nhọn hơn cá cái. Tuổi thọ của cá rồng Ngân Long có thể lên đến 20 năm. Ngoài môi trường tự nhiên, cá rồng sống ở sông rạch và đầm lầy. Khi mực nước rút, chúng có thể tụ tập thành bầy đi săn mồi. Khi nước lên, cá rồng tản mác đi khắp nơi. Chúng săn mọi loại thức ăn nổi trên mặt nước như cá nhỏ, côn trùng, ếch nhái, thậm chí cả chim, bò sát và thú non. Loài cá này được du nhập vào nước ta vào những năm 1980. Chúng là loài cá có giá thành rẻ nhất trong các loài cá rồng nên rất được những người mới chơi cá cảnh ưa thích và lựa chọn. Cá rồng Ngân Long khá khỏe mạnh và có thể nuôi chung với các loại cá ăn thịt lớn như cá hồng két hoặc các loại cá rồng khác. Cá rồng Ngân Long đẻ trứng và ấp trứng trong miệng. Màu sắc phong thủy cá Ngân Long rất hợp với nhu cầu gia tăng tiền bạc và tài lộc cho gia chủ vì thế nó có ý nghĩa rất lớn về mặt tâm linh và phong thủy. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

Khi đi câu tại một con sông chảy qua khu rừng rậm Guyana thuộc Nam Mỹ, người đàn ông đã bất ngờ kéo lên được một con thủy quái có lớp vảy lớn giống như vảy rồng. Mặc dù là một cần thủ đầy kinh nghiệm nhưng ông lại khá bất ngờ với sinh vật này và gọi nó là "quái vật kỳ lạ" mà mình chưa từng bắt được trước đó. Sau khi tìm hiểu, thì ra đây chính là loài cá rồng Ngân Long (danh pháp khoa học: Osteoglossum bicirrhosum). Cá rồng Ngân Long chủ yếu sinh sống ở lưu vực sông Amazon, sông Rupununi (Guyana) và Oyapock (French Guyana) của Nam Mỹ. Cá rồng Ngân Long sở hữu màu bạc toàn thân, kích thước tương đối lớn, cơ thể dài, và một cái đuôi nhọn với vây lưng và vây hậu môn kéo dài về phía vây đuôi nhỏ, nơi chúng gần như hợp nhất. Điều này có phần khác khi mà cá rồng châu Á và châu Úc có vây lưng và vây hậu môn ngắn lùi xa về phía sau, vây ngực và đuôi khá lớn so với thân mình. Cá rồng Ngân Long có kích thước tối đa 1,2 mét, vảy to, hàm dưới trề, thân hình trông giống như con dao bầu và không nằm trong danh sách loài cá phải bảo vệ. Khi còn nhỏ, thân cá thường có những lằn xanh ánh kim và cam, đầu và vây có những đốm đen, viền vây màu hồng. Khi trưởng thành, cá chuyển sang màu ánh bạc. Cá đực có vây hậu môn dài và nhọn hơn cá cái. Tuổi thọ của cá rồng Ngân Long có thể lên đến 20 năm. Ngoài môi trường tự nhiên, cá rồng sống ở sông rạch và đầm lầy. Khi mực nước rút, chúng có thể tụ tập thành bầy đi săn mồi. Khi nước lên, cá rồng tản mác đi khắp nơi. Chúng săn mọi loại thức ăn nổi trên mặt nước như cá nhỏ, côn trùng, ếch nhái, thậm chí cả chim, bò sát và thú non. Loài cá này được du nhập vào nước ta vào những năm 1980. Chúng là loài cá có giá thành rẻ nhất trong các loài cá rồng nên rất được những người mới chơi cá cảnh ưa thích và lựa chọn. Cá rồng Ngân Long khá khỏe mạnh và có thể nuôi chung với các loại cá ăn thịt lớn như cá hồng két hoặc các loại cá rồng khác. Cá rồng Ngân Long đẻ trứng và ấp trứng trong miệng. Màu sắc phong thủy cá Ngân Long rất hợp với nhu cầu gia tăng tiền bạc và tài lộc cho gia chủ vì thế nó có ý nghĩa rất lớn về mặt tâm linh và phong thủy. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News