Vì sao cá heo hồng quý hiếm ở biển Đồ Sơn bỗng dưng chết thảm?

Anh Phạm Văn Dương, trú tại Cát Bà (Hải Phòng) cùng một nhóm bạn đi câu tại vùng biển Cát Hải thì bắt gặp xác con cá heo hồng nổi trên mặt nước. Thời điểm phát hiện, xác cá heo hồng trôi dạt sát vào gềnh đá gần khu vực đảo Khỉ (đảo Cát Dứa), trọng lượng khoảng 50-60kg, có thể đã chết trước đó từ 1-2 ngày. "Tôi không biết con cá heo chết ở biển Cát Hải có phải là con cá heo ở Đồ Sơn hay không. Tuy nhiên, qua quan sát bề ngoài, tôi thấy nó rất giống", anh N. thành viên trong nhóm chia sẻ. Sau khi nhận được tin, phía Ban quản lý đã yêu cầu lực lượng kiểm lâm phụ trách địa bàn đi xác minh, đồng thời tìm xác cá để vớt tuy nhiên chưa tìm thấy. Về thông tin cá heo hồng chết nghi do kích điện, vị đại diện nói cần phải xác minh thêm. Nếu có hiện tượng tàu kích điện hoạt động sẽ phối hợp với các đồn biên phòng xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, ngày 21/8, tại vùng biển Đồ Sơn có xuất hiện 1 cá thể cá heo Lưng Gù Thái Bình Dương, màu hồng. Đây là loài cá quý hiếm, được liệt kê trong sách đỏ của Việt Nam ở mức nguy cấp (EN). Loài cá heo hồng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương xuất hiện ở đồng bằng châu thổ sông Ngọc của Trung Quốc, khu vực Đông Nam Á và một số cá thể di chuyển từ Nam Phi đến Australia. Loài cá heo này có tên khoa học là Sousa chinensis chinensis, hay còn gọi là cá heo lưng gù Thái Bình Dương, cá heo lưng gù, cá heo trắng Trung Quốc... Chiều dài của một con cá heo hồng trưởng thành là từ 2 - 3,5 mét và của con non là khoảng 1 mét, trọng lượng trung bình khoảng 150 - 230 kg. Chúng có mõm dài, vây lưng ngắn và rộng, đầu có một bướu. Loài cá này có thể sống đến khoảng 35-40 năm. Một chú cá heo đang lớn chuyển dần sang màu xám rồi hồng nhạt có thêm những đốm nhỏ. Đến khi trưởng thành, khoảng 30 tuổi chúng có màu hồng hoặc màu trắng. Màu hồng của chúng được cho là do các mạch máu tạo nên sắc tố. Tại Việt Nam, trước đây có tìm thấy cá heo hồng ở Quảng Ninh, Hải Phòng và Khánh Hòa.

