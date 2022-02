Đẹp mê iPhone Flip màu hồng đẹp không tì vết, iFan “điên đảo”

Concept iPhone Flip màu hồng mới có thiết kế gập vỏ với phần bản lề trông gọn gàng và tinh tế. Mặt lưng của thiết bị có một mô-đun lớn chứa ba ống kính giống các mẫu iPhone Pro, bên cạnh còn có một màn hình nhỏ hiển thị các thông tin từ thời gian, tin nhắn. Ở mặt trước, iPhone Flip sẽ có màn hình notch tai thỏ quen thuộc, cạnh viền được làm vuông vức giống như dòng iPhone 12 trở về sau. Điểm khác biệt lớn nhất của iPhone Flip so với những mẫu iPhone tiêu chuẩn chính là màn hình gập độc đáo. Trước đó, YouTuber ardstudiodesign đã tạo một video concept về chiếc iPhone có thể gập lại được cho là sắp ra mắt, qua đó giới thiệu thiết kế tiềm năng và cấu hình dự kiến của thiết bị. iPhone Flip trong video concept này có nhiều nét tương đồng với những hình ảnh render của nhà thiết kế đồ họa Technizo được tiết lộ vào năm ngoái. Điện thoại được cho là có cụm ba camera ở bên trái và màn hình phụ ở bên phải. Màn hình phụ khá quan trọng đối với một chiếc điện thoại thông minh nắp gập. Nó giúp việc kiểm tra thông báo, cuộc gọi đến hay xem thời gian trở nên dễ dàng hơn. YouTuber này cũng đưa ra ý tưởng cho một thiết bị chống nước bằng cách loại bỏ các cổng kết nối và có bản lề được thiết kế rất chặt chẽ. Bên cạnh đó là chiếc iPhone Flip có chip M1, tuy nhiên, điều này lại khá phi thực tế do nhiệt lượng chip M1 tạo ra. Ý tưởng về việc không cổng kết nối dường như không còn xa vời do gần đây Apple đã thúc đẩy sạc MagSafe, cũng như các cuộc đàm phán của công ty để loại bỏ các khe cắm thẻ SIM vật lý trong các mẫu iPhone sắp tới. Các tin đồn gần đây cho thấy, iPhone Flip có màn hình gập có thể ra mắt vào khoảng cuối năm 2022 hoặc đầu năm 2023. Vào tháng 11/2020, trang tin The Verifier của Israel đã đăng tải một số thông tin độc quyền về việc Apple thử nghiệm một chiếc màn hình OLED có khả năng gập lại được và sẽ trình làng trong khoảng tháng 11/2022. Tháng 5/2021, ông đồng Ming-Chi Kuo - Chuyên gia phân tích hàng đầu về các sản phẩm của Apple lại tiếp tục có những thông tin gây chú ý khi cho biết Apple đang phát triển chiếc iPhone có thể gập lại với màn hình OLED dẻo 8 inch vào năm 2023. Nếu Apple chọn một chiếc điện thoại có thể gập lại nhỏ hơn và rẻ hơn, giá của điện thoại có thể không quá xa so với các thiết bị cầm tay cao cấp như iPhone 11 Pro Max. Tuy nhiên, nếu iPhone có thể gập lại được dự định là một chiếc điện thoại có thể trở thành máy tính bảng khi cần thiết, giống như Galaxy Fold, thì chắc chắn giá của nó có thể vượt xa những chiếc điện thoại thông minh thông thường hơn của Apple. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

