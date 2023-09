Đêm Trung thu 2023, siêu trăng tuyệt đẹp bùng nổ trên bầu trời

Tết Trung thu theo Âm lịch là ngày rằm tháng 8 hằng năm. Đây là ngày lễ quan trọng của trẻ em và còn được gọi là Tết trông trăng, Tết đoàn viên. Năm nay, Tết Trung thu rơi vào ngày 29/9 Dương lịch. Điều thú vị là Tết Trung thu năm 2023 trùng với thời điểm diễn ra siêu trăng cuối cùng trong năm. Theo đó, vào đêm Trung thu năm nay, mọi người sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng thiên văn kỳ thú Mặt Trăng to và sáng hơn bình thường. Khi ấy, Mặt Trăng sẽ nằm ở phía đối diện Trái Đất với Mặt Trời và bề mặt của nó sẽ được chiếu sáng hoàn toàn. Giai đoạn này xảy ra lúc 16h59 phút giờ quốc tế (tức 23h59 ngày 29/9 giờ Việt Nam). Trăng tròn này được các bộ lạc bản địa người Mỹ đầu tiên gọi là Trăng Ngô vì ngô được thu hoạch vào khoảng thời gian này trong năm. Do là siêu trăng cuối cùng trong số 3 siêu trăng của năm 2023 nên Mặt Trăng vào đêm Trung thu sẽ ở gần Trái Đất nhất. Những người yêu thiên văn có thể quan sát siêu trăng này và nhận thấy Mặt Trăng trông to hơn, sáng hơn những ngày thường một chút. Trước đó, vào ngày 23/9, Trái Đất sẽ bước vào thu phân. Khi ấy, Mặt Trời sẽ chiếu sáng thẳng vào đường xích đạo nên ngày và đêm sẽ dài bằng nhau trên khắp địa cầu. Đây cũng là ngày đầu của mùa thu ở Bắc Bán Cầu và ngày đầu xuân ở Nam Bán Cầu. Mời độc giả xem video: Khách săn bánh trung thu “lạ”.

