Nóng: Chuỗi siêu trăng hiếm thấy sắp bùng nổ trên bầu trời 4 tháng tới

Siêu trăng, một thuật ngữ không chính thức, đã trở nên phổ biến từ những năm 1970. Nó được định nghĩa lần đầu tiên bởi nhà chiêm tinh học Richard Nolle, nhằm chỉ những trăng non hoặc trăng tròn nằm ở khu vực gần Trái Đất nhất trên quỹ đạo. Hiệu ứng kép kết hợp với vị trí gần hơn so với trung bình đã khiến cho siêu trăng trở nên to lớn hơn và gợi lên sự kỳ diệu trong tâm trí của con người. Ngày 3/7 (giờ Việt Nam) sẽ là lần xuất hiện đầu tiên của chuỗi siêu trăng liên tiếp trong 4 tháng âm lịch. Chuỗi 4 siêu trăng liên tiếp bao gồm siêu trăng sấm vào ngày 3-7, siêu trăng đỏ vào ngày 2-8, siêu trăng xanh vào ngày 31/8 và siêu trăng thu hoạch vào ngày 30/9. Trăng trong chuỗi này có màu cam cháy do hiệu ứng khi nhìn qua lớp khí quyển dày hơn của Trái Đất. Trăng tháng 8 thường được gọi là "trăng cá tầm" hoặc "trăng đỏ", và siêu trăng thứ hai trong tháng 8 được gọi là "trăng xanh". Màu cam của trăng là hiệu ứng tán sắc ánh sáng, đặc biệt rõ ràng khi có các vụ cháy rừng giải phóng khói mù. Trăng treo thấp khi hoàng hôn tạo hiệu ứng làm trăng trông to hơn thường lệ, còn gọi là "ảo ảnh Mặt Trăng". Siêu trăng sấm màu cam cháy vào ngày 3/7 hứa hẹn tạo nên một cảnh tượng ngoạn mục. Trái Đất và Mặt Trăng, hai hành tinh thân thương, luôn mang đến những hiện tượng tuyệt vời và kỳ diệu. iêu trăng, với sự xuất hiện đặc biệt và vẻ đẹp to lớn của nó, trở thành một sự kiện đáng chờ đợi trong lịch sử thiên văn học. Hãy dành thời gian để nhìn lên bầu trời đêm, thả mình vào vũ trụ bao la và tận hưởng cảm giác mê hoặc của sự phù phiếm trong không gian vô tận. >>>Xem thêm video: Đừng bỏ lỡ những hiện tượng thiên văn kỳ thú trên bầu trời 2023.

