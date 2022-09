Đã mắt loạt siêu phẩm vừa được Apple trình làng: "Hot" ngang iPhone 14?

Đúng như những tin đồn trước đó, Apple đã cho ra mắt các mẫu Apple Watch mới trong sự kiện Far Out. Đầu tiên là Apple Watch Series 8, sản phẩm này vẫn giữ thiết kế tương tự như Series 7 nhưng có thêm tính năng cảm biến nhiệt độ cơ thể mới. Với Apple Watch Series 8 mỗi 5 giây đồng hồ sẽ tự động đọc nhiệt độ cổ tay hằng đêm và cảm nhận sự thay đổi. Bên cạnh đó, cảm biến mới kết hợp với cảm biến nhịp tim và điện tâm đồ cung cấp cho người dùng một thiết bị hỗ trợ sức khỏe toàn diện. Đáng chú ý, với lần ra mắt này Apple Wactch Series 8 sở hữu tính năng mới, phát hiện tai nạn ô tô. Ngoài ra, Apple Watch Series 8 cũng có những cải tiến lớn mới về tuổi thọ pin. Series 8 sẽ có giá 399 USD cho bản GPS và 499 USD cho bản LTE. Sản phẩm tiếp theo là Apple Watch SE thế hệ 2 với chip S8 cùng các tính năng phát hiện va chạm và màu sắc mới. Apple Watch SE‌ thế hệ 2 sở hữu mức giá phải chăng hơn. Sản phẩm sẽ có các màu sắc mới là Midnight, Starlight và Silver. Sản phẩm hỗ trợ phát hiện tai nạn xe, hiệu năng nhanh hơn 20% so với bản tiền nhiệm nhờ chip S8 tương tự Apple Watch Series 8. Những tính năng như màn hình OLED, cảm biến nhịp tim, phát hiện ngã, theo dõi giấc ngủ và kháng nước 50 m cũng xuất hiện trên Apple Watch SE thế hệ thứ 2. Apple cũng cho ra mắt Apple Watch Ultra sau hơn một năm thông tin bị rò rỉ. Đây là phiên bản smartwatch với độ bền cao, những tính năng phục vụ người dùng tập thể thao chuyên nghiệp. Thiết bị có kích thước 49 mm, phím bấm mới màu cam hỗ trợ tùy chỉnh tính năng. Nút bấm mới của Apple Watch Ultra có tên Action. Người dùng có thể tùy chỉnh nút Action cho các mục đích khác nhau như bắt đầu bài tập, đặt cột mốc, chuyển chặng (3 môn phối hợp) và theo dõi những bài tập trước. Dung lượng pin 60 tiếng, hỗ trợ đàm thoại tốt hơn nhờ 3 micro, cùng các mặt đồng hồ đặc biệt là những tính năng nổi bật khác của chiếc Apple Watch Ultra. Mẫu phụ kiện được chờ đợi suốt 2 năm là AirPods Pro thế hệ 2 cũng xuất hiện trong sự kiện ra mắt của Apple. Tai nghe hỗ trợ chip H2 hoàn toàn mới, hiệu quả chống ồn gấp đôi so với thế hệ cũ, cũng như chế độ xuyên âm được cải tiến. Tính năng mới của AirPods Pro thế hệ 2 là khu vực cảm ứng trên củ tai, có thể vuốt để chỉnh âm lượng. Apple cho biết AirPods Pro 2 có pin dài 30 tiếng, cho cả case và tai nghe. Hộp sạc mới của AirPods Pro 2 tích hợp loa ngoài để tìm qua Find My, có thể sạc bằng chuẩn Qi hoặc MagSafe bên cạnh cổng Lightning thông thường. Hộp sạc còn có khả năng chống thấm nước và mồ hôi, lỗ gắn dây đeo để mang đi khắp nơi. AirPods Pro thế hệ 2 có thể được đặt trước từ ngày 9/9 với giá 249 USD. Mời các bạn xem video; The new iPhone SE — Apple

