iFan phát sốt vì tin đồn “không thể nóng hơn” của iPhone 14 Series

Gần đây có thông tin, Apple sẽ lựa chọn các tấm nền OLED "tốt nhất", thậm chí là tốt tương đương với tấm nền của Galaxy Z 4 Flip và Galaxy Z Fold 4 để dùng cho hai model iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Bên cạnh đó, nguồn tin McGuire Wood cho biết, Apple sẽ sử dụng chip A16 Bionic cho iPhone 14 Pro (màn hình 6,1 inch) và iPhone 14 Pro Max (màn hình 6,7 inch). Đây là con chip được sản xuất dựa trên quy trình 5nm, vì vậy hiệu suất sẽ không tăng mạnh. Đây sẽ là năm thứ ba liên tiếp Apple sử dụng công nghệ 5nm cho chip của mình. Có thể hai model iPhone 14 và iPhone 14 Max dự kiến sẽ chỉ dùng con chip Apple A14 Bionic cũ. Màn hình của cả hai máy chỉ hỗ trợ tần số quét tối đa 90Hz. Trong khi đó các phiên bản Pro sẽ tích hợp con chip A16 Bionic mới nhất và hỗ trợ tần số quét lên tới 120Hz. Đặc biệt hai phiên bản Pro sẽ có RAM lên tới 8GB. Nhiều tin đồn xác nhận rằng, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max sẽ có màn hình luôn bật. Có thể Apple sẽ kết hợp tính năng này vì màn hình LTPO tiên tiến hơn đã có thể giảm tốc độ làm mới xuống 1Hz. Phiên bản mới nhất của iOS 16 cũng gợi ý, Apple đang sẵn sàng hình nền hoạt động song song với chế độ luôn bật. Các hình nền gốc có trạng thái Sleep now, có các phần tử mờ dần. Do đó, phiên bản hình nền được làm mờ sẽ hiển thị ở chế độ luôn bật, cho phép người xem thấy thông tin ngay cả khi thiết bị khóa và giúp kéo dài tuổi thọ pin. Hai model iPhone 14 và iPhone 14 Max sẽ tiếp tục dùng camera chính 12MP. Còn hai phiên bản Pro sẽ nâng cấp camera chính lên 48MP và có khả năng quay video 8K. Cuối cùng chỉ có dòng Pro sẽ có bộ nhớ trong LPDDR5 cao cấp nhất. Nguồn tin Wood đã bác bỏ những tin đồn cho rằng iPhone 14 Pro sẽ có khung hợp kim titan và cho rằng sản phẩm vẫn sử dụng khung thép không gỉ. Thiết lập hình "viên thuốc" và "đục lỗ" mới sẽ thay thế phần "tai thỏ". Ông cũng tuyên bố, điện thoại sẽ có nam châm MagSafe mạnh hơn, giúp các phụ kiện bám vào nó tốt hơn. iPhone 14 (màn hình 6,1 inch) và iPhone 14 Max (màn hình 6,7 inch) sẽ có các màu Xanh lục, Tím, Xanh lam, Đen, Trắng và Đỏ; cặp iPhone 14 Pro sẽ có các màu Xanh lục, Tím, Bạc, Vàng và Đen Graphite. Về cơ bản, màu Hồng của iPhone 14 sẽ được thay thế bằng màu Tím, màu Xanh dương Sierra Blue của iPhone Pro sẽ bị loại bỏ để chuyển sang màu Tím. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

