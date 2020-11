Cuộc sống nghiệt ngã của những chàng Tarzan phải “gửi mình” cho rừng xanh

"Tarzan đời thực" - Zanziman Ellie, 21 tuổi, hiện đang nhận về khá nhiều sự quan tâm từ mọi người trên toàn thế giới vì hoàn cảnh đầy đáng thương. Được biết ngay từ nhỏ, cậu bé này đã bị khuyết tật khả năng nhận biết, không thể giao tiếp và chỉ ăn cỏ để sống. Vì bị khuyết tật về khả năng nhận thức nên Ellie không thể đi học và giao tiếp cùng với mọi người. Càng đáng thương hơn khi Ellie là đối tượng bị mọi người bắt nạt, nhiều người thường gọi cậu là "khỉ" hoặc "vượn người". Người mẹ cho biết, thời điểm trước đó, đêm nào bà cũng phải chạy theo Ellie vì cậu "thích" chạy trong rừng cả ngày, đến mức, có tuần chạy đến 230km. Người mẹ của Zanziman Ellie cho biết, ngay từ nhỏ cậu con trai bé bỏng của bà đã có nhiều điểm dị biệt trên khuôn mặt so với các bạn đồng trang lứa: Đầu chỉ to bằng một quả bóng tennis, gương mặt rất lạ. Dù đã 21 tuổi nhưng cậu vẫn chỉ thích loanh quanh trong rừng và ăn cây cỏ để sống. Cuộc đời của anh John Ssebunya (Uganda) không hề êm ả. Quá ám ảnh do vô tình chứng kiến ảnh bố giết mẹ, theo bản năng, John đã chạy trốn vào rừng sâu ở Uganda. Ở đây, anh đã được một đàn tinh tinh cứu giúp và nuôi nấng như con đẻ. Và có lẽ John sẽ mãi sống kiếp Tarzan nếu anh không được người ta phát hiện vào năm 1991. Dù mất khá nhiều thời gian để thích nghi nhưng cuối cùng anh cũng học được cách cư xử giống người. Sau này, John còn được nhận nuôi và hưởng hạnh phúc thật sự. Trước khi cậu bé "tarzan" ở Đông Phi - Zanziman Ellie xuất hiện thì thế giới cũng đã xôn xao trước hình ảnh của Sujit Kumar. Được biết, chàng trai này sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc, Sujit mồ côi ba mẹ từ sớm. Sujit bị chính gia đình mình tống vào chuồng gà từ khi lên 6, sống chung với loài gia cầm này trong vòng 8 năm, tính "người" trong anh dường như đã biến mất. Mãi đến năm 1979, một tổ chức xã hội đã tìm đến và đưa Sujit đến trung tâm bảo trợ người già và trẻ mồ côi. Nhiều người thường thấy Sujit đi lò cò và thường mổ thức ăn trên mặt đất giống với cách ăn của loài gà. Đặc biệt, Sujit chỉ thích ngủ trên nền đất thay vì giường, lâu lâu mọi người sẽ nghe thấy anh phát ra tiếng kêu giống gà. Không chỉ xuất hiện ở 1 số nước trên thế giới, tại Việt Nam cũng đã xuất hiện "tarzan đời thực". Cụ thể, anh Hồ Văn Lang theo cha sinh sống trong khu rừng thuộc tỉnh Quảng Ngãi đã hơn 40 năm. Họ sống trong rừng hơn 4 thập kỷ, anh Lang và cha tự kiếm ăn và sinh hoạt ở ngôi nhà trên cây. Các chuyên gia cho hay, chế độ ăn uống của họ rất khác lạ, mỗi ngày chỉ ăn trái cây, rau củ quả, mật ong và thịt động vật. Đến năm 2013, gia đình cùng chính quyền địa phương đã đưa anh Lang cùng người cha lớn tuổi rời khỏi vùng thâm sơn để trở về làng sinh sống.

"Tarzan đời thực" - Zanziman Ellie, 21 tuổi, hiện đang nhận về khá nhiều sự quan tâm từ mọi người trên toàn thế giới vì hoàn cảnh đầy đáng thương. Được biết ngay từ nhỏ, cậu bé này đã bị khuyết tật khả năng nhận biết, không thể giao tiếp và chỉ ăn cỏ để sống. Vì bị khuyết tật về khả năng nhận thức nên Ellie không thể đi học và giao tiếp cùng với mọi người. Càng đáng thương hơn khi Ellie là đối tượng bị mọi người bắt nạt, nhiều người thường gọi cậu là "khỉ" hoặc "vượn người". Người mẹ cho biết, thời điểm trước đó, đêm nào bà cũng phải chạy theo Ellie vì cậu "thích" chạy trong rừng cả ngày, đến mức, có tuần chạy đến 230km. Người mẹ của Zanziman Ellie cho biết, ngay từ nhỏ cậu con trai bé bỏng của bà đã có nhiều điểm dị biệt trên khuôn mặt so với các bạn đồng trang lứa: Đầu chỉ to bằng một quả bóng tennis, gương mặt rất lạ. Dù đã 21 tuổi nhưng cậu vẫn chỉ thích loanh quanh trong rừng và ăn cây cỏ để sống. Cuộc đời của anh John Ssebunya (Uganda) không hề êm ả. Quá ám ảnh do vô tình chứng kiến ảnh bố giết mẹ, theo bản năng, John đã chạy trốn vào rừng sâu ở Uganda. Ở đây, anh đã được một đàn tinh tinh cứu giúp và nuôi nấng như con đẻ. Và có lẽ John sẽ mãi sống kiếp Tarzan nếu anh không được người ta phát hiện vào năm 1991. Dù mất khá nhiều thời gian để thích nghi nhưng cuối cùng anh cũng học được cách cư xử giống người. Sau này, John còn được nhận nuôi và hưởng hạnh phúc thật sự. Trước khi cậu bé "tarzan" ở Đông Phi - Zanziman Ellie xuất hiện thì thế giới cũng đã xôn xao trước hình ảnh của Sujit Kumar. Được biết, chàng trai này sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc, Sujit mồ côi ba mẹ từ sớm. Sujit bị chính gia đình mình tống vào chuồng gà từ khi lên 6, sống chung với loài gia cầm này trong vòng 8 năm, tính "người" trong anh dường như đã biến mất. Mãi đến năm 1979, một tổ chức xã hội đã tìm đến và đưa Sujit đến trung tâm bảo trợ người già và trẻ mồ côi. Nhiều người thường thấy Sujit đi lò cò và thường mổ thức ăn trên mặt đất giống với cách ăn của loài gà. Đặc biệt, Sujit chỉ thích ngủ trên nền đất thay vì giường, lâu lâu mọi người sẽ nghe thấy anh phát ra tiếng kêu giống gà. Không chỉ xuất hiện ở 1 số nước trên thế giới, tại Việt Nam cũng đã xuất hiện "tarzan đời thực". Cụ thể, anh Hồ Văn Lang theo cha sinh sống trong khu rừng thuộc tỉnh Quảng Ngãi đã hơn 40 năm. Họ sống trong rừng hơn 4 thập kỷ, anh Lang và cha tự kiếm ăn và sinh hoạt ở ngôi nhà trên cây. Các chuyên gia cho hay, chế độ ăn uống của họ rất khác lạ, mỗi ngày chỉ ăn trái cây, rau củ quả, mật ong và thịt động vật. Đến năm 2013, gia đình cùng chính quyền địa phương đã đưa anh Lang cùng người cha lớn tuổi rời khỏi vùng thâm sơn để trở về làng sinh sống.