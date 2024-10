'Cưa đôi' Trái Đất để vượt qua cuộc đại tuyệt chủng lần thứ 6?

Cuộc đại tuyệt chủng lần thứ sáu đã bắt đầu, đe dọa sự tồn tại của hàng triệu loài động thực vật trên Trái Đất. Nếu không có hành động quyết liệt, chúng ta cũng có thể đối mặt với nguy cơ biến mất. (Ảnh:Californians for Population Stabilization (CAPS) Để bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái, nhà sinh vật học E.O. Wilson đề xuất "ý tưởng cưa đôi Trái Đất" - bảo vệ một nửa diện tích hành tinh, biến khu vực này thành nơi "không có con người" để thiên nhiên tự phục hồi.(Ảnh:Stable Diffusion Online) Tuy nhiên, việc thực hiện ý tưởng này không dễ dàng, có thể gây ra nhiều hệ lụy về dân số, lương thực và kinh tế. (Ảnh:Stacker) Khoảng một tỷ người có thể phải di dời, dẫn đến tình trạng quá tải dân cư và khủng hoảng lương thực. (Ảnh:Công an Nhân dân) Các ngành như lâm nghiệp và nhiên liệu có thể sụp đổ, nhưng cũng có cơ hội mới trong các lĩnh vực bền vững.(Ảnh:AS USA) Đa dạng sinh học có giá trị kinh tế lớn, với khoảng 577 tỷ đô la Mỹ trong vụ mùa toàn cầu phụ thuộc vào thụ phấn từ côn trùng. (Ảnh:Môi trường Du lịch) Bảo vệ đa dạng sinh học không chỉ là bảo vệ môi trường mà còn là bảo vệ nguồn sống của con người.(Ảnh:Adobe Stock) Nếu không làm gì để bảo vệ hành tinh, hậu quả sẽ còn tồi tệ hơn. Việc bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mọi người, từ các nhà lãnh đạo đến từng cá nhân, để bảo vệ sự sống trên hành tinh này.(Ảnh:One More Tree Foundation) Mời quý độc giả xem thêm video: Vật thể ma quái tiết lộ “tương lai” 5 tỉ năm sau của Trái Đất.

Cuộc đại tuyệt chủng lần thứ sáu đã bắt đầu, đe dọa sự tồn tại của hàng triệu loài động thực vật trên Trái Đất. Nếu không có hành động quyết liệt, chúng ta cũng có thể đối mặt với nguy cơ biến mất. (Ảnh:Californians for Population Stabilization (CAPS) Để bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái, nhà sinh vật học E.O. Wilson đề xuất "ý tưởng cưa đôi Trái Đất " - bảo vệ một nửa diện tích hành tinh, biến khu vực này thành nơi "không có con người" để thiên nhiên tự phục hồi.(Ảnh:Stable Diffusion Online) Tuy nhiên, việc thực hiện ý tưởng này không dễ dàng, có thể gây ra nhiều hệ lụy về dân số, lương thực và kinh tế. (Ảnh:Stacker) Khoảng một tỷ người có thể phải di dời, dẫn đến tình trạng quá tải dân cư và khủng hoảng lương thực. (Ảnh:Công an Nhân dân) Các ngành như lâm nghiệp và nhiên liệu có thể sụp đổ, nhưng cũng có cơ hội mới trong các lĩnh vực bền vững.(Ảnh:AS USA) Đa dạng sinh học có giá trị kinh tế lớn, với khoảng 577 tỷ đô la Mỹ trong vụ mùa toàn cầu phụ thuộc vào thụ phấn từ côn trùng. (Ảnh:Môi trường Du lịch) Bảo vệ đa dạng sinh học không chỉ là bảo vệ môi trường mà còn là bảo vệ nguồn sống của con người.(Ảnh:Adobe Stock) Nếu không làm gì để bảo vệ hành tinh, hậu quả sẽ còn tồi tệ hơn. Việc bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mọi người, từ các nhà lãnh đạo đến từng cá nhân, để bảo vệ sự sống trên hành tinh này.(Ảnh:One More Tree Foundation) Mời quý độc giả xem thêm video: Vật thể ma quái tiết lộ “tương lai” 5 tỉ năm sau của Trái Đất.