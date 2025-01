Con số gây choáng ngợp tột độ về Dải Ngân Hà

Dải Ngân Hà là một thiên hà xoắn ốc: Milky Way thuộc loại thiên hà xoắn ốc có thanh (barred spiral galaxy), với các cánh tay xoắn chứa hàng tỷ ngôi sao, hành tinh và bụi vũ trụ. Ảnh: Pinterest. Có ít nhất 100-400 tỷ ngôi sao: Số lượng ngôi sao trong Dải Ngân Hà rất lớn, và mỗi ngôi sao có thể đi kèm hệ hành tinh riêng. Ảnh: Pinterest. Kích thước đáng kinh ngạc: Dải Ngân Hà có đường kính khoảng 100.000-120.000 năm ánh sáng, đủ rộng để ánh sáng mất hơn 100.000 năm mới đi hết. Ảnh: Pinterest. Hệ Mặt Trời ở vùng ngoại vi: Hệ Mặt Trời của chúng ta nằm cách trung tâm Dải Ngân Hà khoảng 27.000 năm ánh sáng, thuộc nhánh Orion Arm. Ảnh: Pinterest. Lỗ đen siêu lớn ở trung tâm: Trung tâm Dải Ngân Hà có một lỗ đen siêu khối tên là Sagittarius A**, với khối lượng gấp khoảng 4 triệu lần Mặt Trời. Ảnh: Pinterest. Một vòng quay mất hàng trăm triệu năm: Hệ Mặt Trời mất khoảng 225-250 triệu năm để hoàn thành một vòng quay quanh trung tâm Dải Ngân Hà, được gọi là "năm vũ trụ". Ảnh: Pinterest. Hình dáng phẳng như đĩa: Dải Ngân Hà chủ yếu là một cấu trúc phẳng, nhưng có một vùng trung tâm nhô lên dạng phồng. Ảnh: Pinterest. Nhiều ngôi sao cổ đại: Một số ngôi sao trong Dải Ngân Hà đã tồn tại hơn 13 tỷ năm, gần bằng tuổi của vũ trụ (13,8 tỷ năm). Ảnh: Pinterest. Không nhìn thấy toàn bộ: Từ Trái Đất, chúng ta không thể thấy toàn bộ Dải Ngân Hà vì bị chắn bởi bụi vũ trụ trong đĩa thiên hà. Ảnh: Pinterest. Di chuyển trong không gian: Dải Ngân Hà đang lao đi với tốc độ khoảng 600 km/s, hướng về cụm thiên hà Laniakea Supercluster. Ảnh: Pinterest. Có ít nhất 50 thiên hà vệ tinh: Milky Way có nhiều thiên hà nhỏ hơn quay quanh, nổi tiếng nhất là Đám Mây Magellan Lớn và Nhỏ. Ảnh: Pinterest. Chứa hàng nghìn cụm sao cầu: Dải Ngân Hà có khoảng 150-200 cụm sao cầu (globular clusters), là các nhóm sao cổ xưa tập trung dày đặc. Ảnh: Pinterest. Tạo ra sao mới liên tục: Mỗi năm, Dải Ngân Hà tạo ra khoảng 7 ngôi sao mới từ bụi và khí trong thiên hà. Ảnh: Pinterest. Dạng vệt sáng trên bầu trời: Từ Trái Đất, chúng ta thấy Milky Way như một dải sáng mờ chạy ngang bầu trời, nhờ ánh sáng từ hàng tỷ ngôi sao. Ảnh: Pinterest. Sẽ hợp nhất với Thiên hà Tiên Nữ (Andromeda): Trong khoảng 4-5 tỷ năm tới, Dải Ngân Hà sẽ va chạm và hợp nhất với Andromeda, tạo thành một siêu thiên hà mới. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

