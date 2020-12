Con đường “hoàn lương” của chàng hacker người Việt từng FBI truy nã

Năm 2013, dư luận Việt Nam xôn xao trước thông tin một hacker người Việt tên Ngô Minh Hiếu bị FBI truy nã. Theo đó, Ngô Minh Hiếu sinh năm 1989 ở Gia Lai từng là du học sinh Việt tại Học viện Công nghệ Unitec ở Auckland (New Zealand) hồi năm 2008-2009. Cụ thể Ngô Minh Hiếu bị cáo buộc cùng một nghi can là John Doe, có nick trong giới hacker là rr2518 và Wan Bai điều hành các trang bán thông tin cá nhân như "SuperGet.info" và "findget.me". Khi bị bắt năm 2013, Ngô Minh Hiếu đã kiếm được hơn 2 triệu USD nhờ việc bán dữ liệu cho các ổ nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động trên khắp nước Mỹ. Được biết, đặc vụ Mỹ đã dụ Hiếu rời khỏi Việt Nam vào tháng 2/2013 thông qua một đề nghị làm ăn. Khi vừa tới Guam, Hiếu lập tức bị bắt và được đưa tới New Hampshire. Vào ngày 14/7/2015, Ngô Minh Hiếu chính thức nhận án phạt 13 năm tù giam tại Mỹ ở phiên tòa diễn ra ở bang New Hampshire. Nhờ sự cải tạo tốt, Ngô Minh Hiếu liên tục được đặc xá. Án tù 13 năm giảm xuống còn 7 năm. Ở tuổi 30, Hiếu được ra khỏi song sắt và trở về nước. Ngày 3/12, trên trang blog cá nhân, anh đăng ảnh đơn xin việc vào Trung tâm Giám sát An toàn không gian mạng quốc gia (NCSC). Anh cho biết hiện tại đang là nhân viên duy nhất của NCSC ở thành phố Hồ Chí Minh. “Post cái hình để biết là có việc làm, để ba mẹ đỡ phải lo”, anh viết. Ngô Minh Hiếu ra tù giữa năm nay, sau 7 năm bị bắt giam. Hiếu cho biết anh cảm thấy hối hận và tội lỗi khi nghe câu chuyện về những người đã bị anh đánh cắp danh tính năm đó. Họ đã mất mọi thứ. Anh hy vọng một ngày nào đó có thể làm việc liên quan đến an ninh mạng. Tại NCSC, Hiếu sẽ tham gia nghiên cứu kỹ thuật, giải pháp giúp đảm bảo an toàn thông tin cho người dân và doanh nghiệp trên môi trường mạng. Về lâu dài, Hiếu cho biết anh muốn trở thành người cố vấn cho thế hệ trẻ để giúp họ đi đúng hướng và tránh xa con đường trở thành tội phạm mạng. “Tôi hy vọng công việc mình làm sẽ giúp thay đổi suy nghĩ của mọi người. Đây là lúc tôi phải làm điều gì đúng đắn cho thế giới này.”, anh chia sẻ. T Theo Ngô Minh Hiếu, việc phải chịu án tù đã cho anh thời gian để suy nghĩ về cuộc sống và lựa chọn của mình. “Tôi cam kết bản thân sẽ làm điều tốt hơn mỗi ngày. Tiền chỉ là một phần của cuộc sống, nó không phải là tất cả và không mang lại hạnh phúc thực sự. Hy vọng những hacker ngoài kia có thể học hỏi được điều gì đó từ kinh nghiệm của tôi. Hy vọng họ sẽ dừng những việc đã làm và sử dụng kỹ năng của mình để giúp thế giới tốt đẹp hơn.” Hiếu chia sẻ.

