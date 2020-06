Từng khiến thế giới khiếp sợ, 10 hacker khét tiếng nhất giờ ra sao?

Bộ Tư pháp Mỹ coi Kevin Mitnick (SN 1963, nickname The Condor – Chim ưng, The Darkside Hacker – Tin tặc mặt tối) là ''tội phạm máy tính bị truy nã gắt gao nhất lịch sử nước Mỹ''. Mitnick từng đột nhập mạng máy tính của hãng Digital Equipment, xâm nhập hệ thống cảnh báo quốc phòng, sau nhiều năm tù tội hacker khét tiếng này trở thành nhà tư vấn và điều hành công ty tư vấn bảo mật. Jonathan James trở thành tin tặc khi còn trẻ, phải ngồi tù vì phạm tội trong không gian mạng năm 16 tuổi. Hacker khét tiếng thế giới còn từng tấn công hệ thống của NASA và một số công ty nổi tiếng và kết cục năm 2008, hacker này tự tử bằng súng. Albert Gonzalez (SN 1981) nổi tiếng với tài đánh cắp và bán số thẻ tín dụng, làm giả hộ chiếu,....với thành quả thu được là hơn 170 triệu số thẻ tín dụng và thẻ ATM trong vòng 2 năm. Gonzalez bị kết án 20 năm tù (thụ án đồng thời 2 án 20 năm tù) và sẽ được trả tự do vào năm 2025. Kevin Poulsen (SN 1965) biệt danh là ''Dark Dante'' có tên trong danh sách truy nã của FBI sau khi hack một số hệ thống của chính phủ và đánh cắp thông tin nghe lén,... Cuối cùng, anh ta bị kết án 51 tháng tù thêm khoản bồi thường 56.000 USD và hiện tại trở thành nhà báo, giúp cơ quan thực thi pháp luật xác định 744 tội phạm trên mạng xã hội. Gary McKinnon (SN 1966, người Anh) có biệt hiệu ''Solo'' là hacker khét tiếng nhất thế giới với vai trò điều phối vụ tấn công mạng máy tính quân sự. Anh ta từng truy cập trái phép 97 máy tính của quân đội Mỹ và NASA gây thiệt hai hơn 700.000 USD nhưng lại dễ dàng ''trốn'' được lênh dẫn độ về nước với lý do ''đang ốm nặng''. Robert Tappan Morris (SN 1965) được coi là người tạo ra sâu máy tính đầu tiên trên thế giới, làm tê liệt hơn 6.000 máy tính. Năm 1989, Morris bị kết tội với 3 năm tù treo, 400 giờ lao động công ích và phải nộp phạt 10.050 USD. Hiện Morris sáng lập vườn ươm công nghệ Y Combinator và là giáo sư thỉnh giảng tại Viện Công nghệ Massachusetts. Loyd Blankenship (SN 1965) tham gia các hoạt động hack từ những năm 70 của thế kỷ trước, từng nổi tiếng với các cuốn sách, bài viết về thế giới quan của hacker. Năm 1989, Blankenship được công ty trò chơi Steve Jackson Games tuyển dụng để phát triển GURPS Cyberpunk và trở thành trưởng bộ phận nghiên cứu, thiết kế sản phẩm của hãng phần mềm bảo mật McAfee. Julian Assange (SN 1971) bắt đầu ''sự nghiệp'' hack ở tuổi 16, đột nhập hệ thống của Lầu Năm Góc, NASA, Lockheed Martin, Citibank, Đại học Stanford. Năm 2006, hacker nguy hiểm này tạo ra nền tảng trực tuyến WikiLeaks để công bố các tài liệu mật, thông tin rò rỉ từ các nguồn ẩn danh và năm 2010, Mỹ mở cuộc điều tra chống lại Assange dẫn độ ông về Mỹ để xét xử. Trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, mạng máy tính của Hội nghị Quốc gia Dân chủ bị lộ hàng nghìn tài liệu kín bởi Guccifer 2.0 - cũng bị nghi là một nhân viên chìm của tình báo Nga. Sau đó Guccifer 2.0 biến mất ngay trước bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 và tái xuất một lần vào tháng 1/2017 để khẳng định anh không có mối quan hệ gì với tình báo Nga. Anonymous (Vô danh) không phải là một cá nhân mà là một nhóm hacker phi tập trung, không có thành viên, cấp bậc thực sự. Kể từ khi xuất hiện năm 2003, Anonymous được ghi nhận là tấn công nhiều mục tiêu nổi tiếng, bao gồm Amazon, PayPal, Sony, giáo phái Khoa luận giáo, chính phủ Úc, Ấn Độ, Syria, Mỹ…và vẫn còn hoạt động đến ngày nay.

Bộ Tư pháp Mỹ coi Kevin Mitnick (SN 1963, nickname The Condor – Chim ưng, The Darkside Hacker – Tin tặc mặt tối) là ''tội phạm máy tính bị truy nã gắt gao nhất lịch sử nước Mỹ''. Mitnick từng đột nhập mạng máy tính của hãng Digital Equipment, xâm nhập hệ thống cảnh báo quốc phòng, sau nhiều năm tù tội hacker khét tiếng này trở thành nhà tư vấn và điều hành công ty tư vấn bảo mật. Jonathan James trở thành tin tặc khi còn trẻ, phải ngồi tù vì phạm tội trong không gian mạng năm 16 tuổi. Hacker khét tiếng thế giới còn từng tấn công hệ thống của NASA và một số công ty nổi tiếng và kết cục năm 2008, hacker này tự tử bằng súng. Albert Gonzalez (SN 1981) nổi tiếng với tài đánh cắp và bán số thẻ tín dụng, làm giả hộ chiếu,....với thành quả thu được là hơn 170 triệu số thẻ tín dụng và thẻ ATM trong vòng 2 năm. Gonzalez bị kết án 20 năm tù (thụ án đồng thời 2 án 20 năm tù) và sẽ được trả tự do vào năm 2025. Kevin Poulsen (SN 1965) biệt danh là ''Dark Dante'' có tên trong danh sách truy nã của FBI sau khi hack một số hệ thống của chính phủ và đánh cắp thông tin nghe lén,... Cuối cùng, anh ta bị kết án 51 tháng tù thêm khoản bồi thường 56.000 USD và hiện tại trở thành nhà báo, giúp cơ quan thực thi pháp luật xác định 744 tội phạm trên mạng xã hội. Gary McKinnon (SN 1966, người Anh) có biệt hiệu ''Solo'' là hacker khét tiếng nhất thế giới với vai trò điều phối vụ tấn công mạng máy tính quân sự. Anh ta từng truy cập trái phép 97 máy tính của quân đội Mỹ và NASA gây thiệt hai hơn 700.000 USD nhưng lại dễ dàng ''trốn'' được lênh dẫn độ về nước với lý do ''đang ốm nặng''. Robert Tappan Morris (SN 1965) được coi là người tạo ra sâu máy tính đầu tiên trên thế giới, làm tê liệt hơn 6.000 máy tính. Năm 1989, Morris bị kết tội với 3 năm tù treo, 400 giờ lao động công ích và phải nộp phạt 10.050 USD. Hiện Morris sáng lập vườn ươm công nghệ Y Combinator và là giáo sư thỉnh giảng tại Viện Công nghệ Massachusetts. Loyd Blankenship (SN 1965) tham gia các hoạt động hack từ những năm 70 của thế kỷ trước, từng nổi tiếng với các cuốn sách, bài viết về thế giới quan của hacker. Năm 1989, Blankenship được công ty trò chơi Steve Jackson Games tuyển dụng để phát triển GURPS Cyberpunk và trở thành trưởng bộ phận nghiên cứu, thiết kế sản phẩm của hãng phần mềm bảo mật McAfee. Julian Assange (SN 1971) bắt đầu ''sự nghiệp'' hack ở tuổi 16, đột nhập hệ thống của Lầu Năm Góc, NASA, Lockheed Martin, Citibank, Đại học Stanford. Năm 2006, hacker nguy hiểm này tạo ra nền tảng trực tuyến WikiLeaks để công bố các tài liệu mật, thông tin rò rỉ từ các nguồn ẩn danh và năm 2010, Mỹ mở cuộc điều tra chống lại Assange dẫn độ ông về Mỹ để xét xử. Trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, mạng máy tính của Hội nghị Quốc gia Dân chủ bị lộ hàng nghìn tài liệu kín bởi Guccifer 2.0 - cũng bị nghi là một nhân viên chìm của tình báo Nga. Sau đó Guccifer 2.0 biến mất ngay trước bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 và tái xuất một lần vào tháng 1/2017 để khẳng định anh không có mối quan hệ gì với tình báo Nga. Anonymous (Vô danh) không phải là một cá nhân mà là một nhóm hacker phi tập trung, không có thành viên, cấp bậc thực sự. Kể từ khi xuất hiện năm 2003, Anonymous được ghi nhận là tấn công nhiều mục tiêu nổi tiếng, bao gồm Amazon, PayPal, Sony, giáo phái Khoa luận giáo, chính phủ Úc, Ấn Độ, Syria, Mỹ…và vẫn còn hoạt động đến ngày nay.