Chuyện gì sẽ xảy ra nếu vứt rác vào núi lửa?

Đầu tiên, không phải ai cũng sống gần núi lửa đang hoạt động. Việc vận chuyển rác đến những ngọn núi lửa này đòi hỏi chi phí rất lớn, từ nhiên liệu, công sức cho đến thời gian. So với việc xử lý rác trong các lò đốt hiện có, việc vận chuyển rác đến núi lửa sẽ tốn kém hơn rất nhiều. (Ảnh: American Museum of Natural History) Không phải núi lửa nào cũng thích hợp để xử lý rác. Các ngọn núi lửa phù hợp nhất là dạng núi lửa hình khiên (shield volcano), có sườn phẳng và độ dốc thấp. (Ảnh: National Park Service) Tuy nhiên, phần lớn các núi lửa trên Trái đất là loại núi lửa hình nón cao (stratovolcano), thường có xu hướng nổ bất chợt khi áp suất khí nóng và dung nham bên trong trở nên quá cao. Việc ném rác vào những ngọn núi lửa này có thể gây ra thảm họa.(Ảnh: ThoughtCo) Khi rác bị đốt cháy ở nhiệt độ cao, nó phát thải nhiều khí độc hại như H2S, SO2 và các hợp chất hữu cơ bay hơi. Những khí này cực kỳ nguy hiểm cho sức khỏe con người và môi trường, gây ra các bệnh về đường hô hấp và ung thư.(Ảnh: Vocal Media) Việc đốt rác thải trong núi lửa còn góp phần gia tăng lượng khí nhà kính trong bầu khí quyển, gây tác động xấu đến khí hậu. Ngoài ra, nhiệt độ của dung nham từ 700 đến 1.250 độ C không đủ để tiêu hủy hoàn toàn một số vật liệu cứng như thép, niken và sắt.(Ảnh: Yahoo) Trên thế giới hiện nay, chỉ có rất ít núi lửa có hồ dung nham đủ lớn và đủ nóng để xử lý rác. Trong số hàng nghìn miệng núi lửa, chỉ có 8 ngọn núi lửa có hồ dung nham vẫn đang hoạt động, bao gồm núi Kilauea, núi Erebus ở Nam Cực và núi Nyiragongo ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Hầu hết các núi lửa khác đều chứa đầy đá và dung nham nguội hoặc chứa nước.(Ảnh: The New York Times) Việc vứt rác xuống núi lửa không phải là giải pháp khả thi để xử lý rác thải. Quá trình này không chỉ tốn kém và nguy hiểm mà còn gây ra nhiều hậu quả tiêu cực cho môi trường và sức khỏe con người. (Ảnh: The What If Show) Thay vì tìm cách tiêu hủy rác bằng núi lửa, chúng ta nên tập trung vào các phương pháp xử lý rác bền vững và thân thiện với môi trường như tái chế, xử lý sinh học và giảm thiểu lượng rác thải ngay từ nguồn.(Ảnh: Compassion Australia) Mời quý độc giả xem thêm video: Tìm thấy “hạt của quỷ” khiến các chuyên gia "đau đầu" giải mã.

