Sinh vật độc lạ có thể bơi tung tăng trong núi lửa

Trong thế giới tự nhiên, có những sinh vật kỳ lạ và bền bỉ đến mức chúng ta khó có thể tưởng tượng được. Một trong số đó là loài giun Pompeii, một sinh vật có khả năng sống sót trong điều kiện khắc nghiệt nhất trên Trái Đất. Nói một cách thú vị hơn thì núi lửa có thể được sử dụng làm "bể bơi" của loài động vật này. (Ảnh:Wikipedia) Giun Pompeii lần đầu tiên được phát hiện tại tàn tích của Pompeii, Ý, nơi bị chôn vùi trong vụ phun trào núi lửa vào năm 79 sau Công Nguyên. Trong quá trình khai quật, các nhà khoa học đã vô tình phát hiện ra loài giun này, một sinh vật chưa từng được biết đến trước đây.(Ảnh:MBARI) Một trong những đặc điểm nổi bật nhất của giun Pompeii là khả năng chịu nhiệt độ cao. Các thí nghiệm cho thấy giun Pompeii có thể tồn tại ở nhiệt độ lên đến 300 độ C trong vài giờ. Điều này khiến chúng trở thành một trong những sinh vật chịu nhiệt tốt nhất trên hành tinh.(Ảnh:Sci.News) Giun Pompeii có cấu trúc tế bào phức tạp hơn so với nhiều sinh vật khác, với khả năng sửa chữa DNA mạnh mẽ. Điều này giúp chúng chống lại những tổn thương do nhiệt độ cao gây ra. Ngoài ra, chúng còn có khả năng chịu hạn hán và thiếu oxy, cho phép sống sót trong môi trường khắc nghiệt.(Ảnh:Steemit) Việc phát hiện giun Pompeii không chỉ là một kỳ quan sinh học mà còn mở ra nhiều hướng nghiên cứu mới. Khả năng sửa chữa DNA của chúng có thể cung cấp những gợi ý quan trọng cho việc phát triển công nghệ sửa chữa gen ở người. (Ảnh:MBARI) Ngoài ra, khả năng sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt của giun Pompeii cũng mang lại hy vọng về việc tìm kiếm sự sống trên các hành tinh khác như Sao Hỏa.(Ảnh:Constantine Alexander's Journal) Mặc dù có khả năng chịu nhiệt tốt, số lượng giun Pompeii lại rất ít và phạm vi phân bố hạn chế. Điều này có thể do khả năng sinh sản kém và thói quen kiếm ăn đặc biệt của chúng. Vì vậy, việc bảo vệ loài giun này đã trở thành mục tiêu quan trọng của các nhà khoa học.(Ảnh:NBC News) Khám phá về loài giun này không chỉ làm phong phú thêm kiến thức của chúng ta về sinh học mà còn mở ra nhiều tiềm năng ứng dụng trong tương lai.(Ảnh:Woods Hole Oceanographic Institution) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài động vật mù giúp nghiên cứu chống ung thư.

