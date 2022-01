Chụp được ảnh người ngoài hành tinh ở khu vực bị đồn có UFO?

Donald Bromley - nhiếp ảnh gia người Mỹ cho rằng anh đã chụp được hình ảnh người ngoài hành tinh tại Redgate - 1 nơi hẻo lánh ở bang Montana. Redgate được cho là có nhiều hoạt động của UFO - hay còn gọi là các vật thể bay không xác định. Đầu tiên, ông Bromley nghĩ đó chỉ là 1 người nào đó, nhưng càng nhìn thì càng thấy không giống với người bình thường. "Bức ảnh này càng nhìn càng thấy kỳ lạ. Vật thể này trông như một người ngoài hành tinh có phần đầu ngoại cỡ hình tròn. Có vẻ anh ta không mặc quần áo và thoạt nhìn thì giống như một nhân vật trong suốt." Bromley cho biết thêm. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đây đơn giản chỉ là 1 người đàn ông đi ngang qua đó, trong khi cũng có ý kiến ủng hộ quan điểm của ông Bromley. Vào tháng 6 vừa qua, chính phủ Mỹ công bố báo cáo về vật thể bay không xác định (UFO). Báo cáo có tên gọi là "Đánh giá sơ bộ: Hiện tượng trên không không xác định" (Preliminary Assessment: Unidentified Aerial Phenomena) được Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNIO) phát hành. Báo cáo khẳng định rằng các hiện tượng quan sát được không phải là một phần của bất kỳ hoạt động quân sự nào của Mỹ. Lầu Năm Góc đã nghiên cứu hơn 140 vụ việc quan sát được do các phi công hải quân thu thập trong hai thập kỷ qua, trong đó có nhiều vụ được phát hiện từ mùa hè năm 2014 đến mùa xuân năm 2015. Tháng 8/2020, Lầu Năm Góc đã khôi phục nhóm điều tra UAP có tên gọi là UAPTF và chỉ đạo lực lượng này "phát hiện, phân tích và lập danh mục các UAP có khả năng gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ". Báo cáo cho rằng một số vụ việc có thể là kết quả của lỗi công nghệ trong cảm biến hoặc thiết bị quan sát, đồng thời lưu ý rằng hầu hết các UAP có thể là các "đối tượng vật lý" vì chúng được nhiều thiết bị cảm biến ghi nhận. "Còn những cái khác thì vẫn chưa giải thích được", báo cáo viết. Nhiều vụ xuất hiện UFO được ghi nhận có thể là do sự nhầm lẫn của con người đối với các loại hiện tượng khác nhau, như máy bay, tia sét, bóng bay, tên lửa thử nghiệm hay một thử nghiệm quân sự nào đó. Lính hải quân Mỹ là những người thường xuyên nhìn thấy UAP. Tháng 4-2021, nhiều bức ảnh và video do các nhân viên hải quân Mỹ chụp bị rò rỉ trên mạng cho thấy các vật thể hình tam giác bay quanh bầu trời. Vào tháng 5, cảnh quay quân sự bị rò rỉ cho thấy một vật thể bay hình bầu dục gần tàu hải quân Mỹ ngoài khơi San Diego, một "điểm nóng" của UAP. Suốt một thời gian dài, những cuộc thảo luận về chủ đề về UFO bị đánh giá là lập dị và không chính thống, song hiện tại chúng lại được các nhân vật cấp cao và chính phủ công khai thảo luận. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

