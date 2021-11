Cựu sĩ quan Lầu Năm Góc tiết lộ gây sốc về "Tic Tac UFO"

Luis Elizondo, cựu sĩ quan tình báo từng đứng đầu Chương trình Xác định Hiểm họa Vũ trụ Tiên tiến (AATIP), dự án nghiên cứu về UFO của Lầu Năm Góc đã tiết lộ những bí mật bất ngờ khi còn làm việc. Công bố báo cáo về “hiện tượng trên trời không xác định” (UAP) là một phần trong điều khoản thuộc gói cứu trợ COVID-19 trị giá 2,3 nghìn tỷ USD, được cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ký trước khi rời nhiệm sở. "Tôi nghĩ chính phủ Mỹ đã thừa nhận sự tồn tại của UAP", Elizondo chia sẻ với New York Post, dù ông đã ký thỏa thuận không tiết lộ bí mật trước khi rời Lầu Năm Góc năm 2017. Được biết từ năm 2007, Elizondo đứng đầu một chương trình có tên là "Nhận dạng mối đe dọa hàng không vũ trụ tiên tiến" của Lầu Năm Góc, được thành lập để điều tra các hiện tượng không xác định xuất hiện trên bầu trời - hay còn gọi là UAP. Đây là thuật ngữ mà các đơn vị quân sự ưa thích sử dụng hơn là cách gọi "UFO" dù nó khá phổ biến. Elizondo nhắc lại về "cuộc đụng độ" với người ngoài hành tinh vào năm 2004, khi một vật thể kỳ lạ xuất hiện trên radar của tàu sân bay USS Nimitz. Ông khẳng định "Tic Tac UFO" (vật thể bay không xác định có hình chữ nhật với các góc tròn, tựa như viên kẹo Tic Tac) không thể được chế tạo bởi bất kỳ tổ chức nào trên Trái Đất. Elizondo mô tả một phương tiện bay với vận tốc hơn 17.000 km/h và có thể đổi hướng "ngay lập tức". Để so sánh, những máy bay phản lực tiên tiến nhất của Mỹ cần không gian bằng nửa bang Ohio để đổi hướng bay. Elizondo cũng chia sẻ về những con tàu có thể bay với độ cao hơn 24 km, thậm chí chìm dưới nước mà không ảnh hưởng đến khả năng hoạt động. "Nhìn thấy chúng đồng nghĩa bạn đang chạm trán với công nghệ tiên tiến hơn chúng ta... (Những thứ này) không có cánh, buồng lái, bảng điều khiển, đinh tán trên vỏ hay bộ phận đẩy rõ ràng. Bằng cách nào đó, chúng có thể vượt qua tác động của lực hút Trái Đất", Elizondo khẳng định cấu tạo các vật thể không tuân theo quy tắc kỹ thuật mà con người từng biết. Theo Elizondo, các nhân chứng của "Tic Tac UFO" đều là những phi công hay quan sát viên được đào tạo bài bản. Họ được huấn luyện để xác định hình bóng máy bay ở khoảng cách xa rất xa, trên 20 dặm (tương đương 32 km). Thế nhưng không một ai xác định được vật thể bay kỳ lạ, dù họ nhìn thấy nó bằng cả mắt thường và trên radar. Ông cho rằng những công nghệ được phát hiện thấy, dù chúng là gì đi chăng nữa, đều đi trước rất nhiều so với thế giới hiện đại, chứ đừng nói đến những cỗ máy bay "cà tàng" từ thời Chiến tranh Lạnh. Cựu sĩ quan tình báo Lầu Năm Góc không loại trừ khả năng UFO đã có mặt trên Trái Đất từ rất lâu, thậm chí trước cả khi con người từng xuất hiện. Ông đưa ra giả thuyết rằng Trái Đất, với nguồn cung cấp nước gần như vô hạn, có thể đóng vai trò như một "trạm dừng nhiên liệu" cho các hành tinh trong thiên hà. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV.

