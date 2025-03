"Chơi lớn" khoan giếng sâu nhất thế giới, Mỹ ấp ủ tham vọng gì?

Mỹđang lên kế hoạch khoan giếng sâu nhất thế giới, đạt độ sâu 19 km, vượt xa kỷ lục 12.226 mét của giếng Kola (Liên Xô) từ những năm 1990. (Ảnh: Thanh niên Việt) Dự án này do công ty Quaise Energy Inc. thực hiện, nhằm khai thác năng lượng địa nhiệt từ nước siêu tới hạn, một nguồn năng lượng sạch và hiệu quả cao. (Ảnh: New Atlas) Nước siêu tới hạn, ở nhiệt độ trên 374°C và áp suất 22,1 MPa, chứa năng lượng gấp 10 lần nước địa nhiệt thông thường, có thể tạo ra điện với hiệu suất lên tới 40%. (Ảnh: New Atlas) Để đạt độ sâu 19 km, các phương pháp khoan truyền thống không còn hiệu quả do nhiệt độ và áp suất cực cao. Quaise Energy sử dụng công nghệ khoan bằng sóng milimet năng lượng cao, làm nóng chảy đá thành plasma và bốc hơi. (Ảnh: vice) Công nghệ khoan mới này có tốc độ vượt trội, dự kiến khoan xuyên 20 km lớp đá chỉ trong 20 ngày, nhanh hơn 60 lần so với phương pháp truyền thống. (Ảnh: Electrek) Dự án không chỉ hướng tới khai thác năng lượng mà còn mở ra cơ hội nghiên cứu khoa học về lớp phủ Trái Đất, giúp dự báo động đất và núi lửa chính xác hơn. (Ảnh: Power Engineering) Nếu thành công, năng lượng địa nhiệt từ giếng khoan này có thể trở thành nguồn năng lượng chủ đạo, thay thế nhiên liệu hóa thạch và hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế trung hòa carbon. (Ảnh: Tech Startups) Dự án này đánh dấu bước tiến lớn trong việc khai thác năng lượng sạch và khám phá bí ẩn sâu bên trong Trái Đất, hứa hẹn thay đổi bản đồ năng lượng toàn cầu. (Ảnh: The Independent) Mời quý độc giả xem thêm video: BYD tung công nghệ sạc 5 phút đi 400km.

Mỹđang lên kế hoạch khoan giếng sâu nhất thế giới, đạt độ sâu 19 km, vượt xa kỷ lục 12.226 mét của giếng Kola (Liên Xô) từ những năm 1990. (Ảnh: Thanh niên Việt) Dự án này do công ty Quaise Energy Inc. thực hiện, nhằm khai thác năng lượng địa nhiệt từ nước siêu tới hạn, một nguồn năng lượng sạch và hiệu quả cao. (Ảnh: New Atlas) Nước siêu tới hạn, ở nhiệt độ trên 374°C và áp suất 22,1 MPa, chứa năng lượng gấp 10 lần nước địa nhiệt thông thường, có thể tạo ra điện với hiệu suất lên tới 40%. (Ảnh: New Atlas) Để đạt độ sâu 19 km, các phương pháp khoan truyền thống không còn hiệu quả do nhiệt độ và áp suất cực cao. Quaise Energy sử dụng công nghệ khoan bằng sóng milimet năng lượng cao, làm nóng chảy đá thành plasma và bốc hơi. (Ảnh: vice) Công nghệ khoan mới này có tốc độ vượt trội, dự kiến khoan xuyên 20 km lớp đá chỉ trong 20 ngày, nhanh hơn 60 lần so với phương pháp truyền thống. (Ảnh: Electrek) Dự án không chỉ hướng tới khai thác năng lượng mà còn mở ra cơ hội nghiên cứu khoa học về lớp phủ Trái Đất, giúp dự báo động đất và núi lửa chính xác hơn. (Ảnh: Power Engineering) Nếu thành công, năng lượng địa nhiệt từ giếng khoan này có thể trở thành nguồn năng lượng chủ đạo, thay thế nhiên liệu hóa thạch và hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế trung hòa carbon. (Ảnh: Tech Startups) Dự án này đánh dấu bước tiến lớn trong việc khai thác năng lượng sạch và khám phá bí ẩn sâu bên trong Trái Đất, hứa hẹn thay đổi bản đồ năng lượng toàn cầu. (Ảnh: The Independent)