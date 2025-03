Tận mục “đại bàng” C909 sắp trình làng ở Việt Nam, công nghệ đỉnh sao?

Máy bay C909 (trước đây là ARJ21) do Trung Quốc sản xuất sắp được nhập khẩu vào Việt Nam. (Ảnh: Air Data News) Cục Hàng không Việt Nam đã làm việc với COMAC và Cục Hàng không Trung Quốc để đánh giá chất lượng và tiêu chuẩn an toàn của loại máy bay này. (Ảnh: Vietnam Times) Để đưa C909 vào khai thác, Việt Nam cần sửa đổi một số quy định nhằm công nhận tiêu chuẩn hàng không Trung Quốc. (Ảnh: Đời sống pháp luật) Máy bay C909 đã được đưa vào sử dụng từ năm 2016 và đến tháng 1/2025, COMAC đã bàn giao tổng cộng 160 chiếc. (Ảnh: Air Data News) Dòng máy bay này đã khai thác 644 tuyến bay, thực hiện hơn 580.000 giờ bay an toàn và phục vụ gần 20 triệu lượt hành khách. (Ảnh: Global Times) C909 được trang bị hai động cơ GE CF34-10A của Mỹ, hệ thống càng đáp của Liebherr Aerospace (Pháp) và động cơ phụ APU của Hamilton Sunstrand (Mỹ). (Ảnh: Comac) Máy bay có nhiều cải tiến như giảm trọng lượng, tiếng ồn, tối ưu hóa hệ thống điều khiển và trang bị buồng lái thông minh. (Ảnh: Aircraft Recognition Guide) COMAC đặt mục tiêu cạnh tranh với Airbus và Boeing, đồng thời hướng đến phát triển máy bay thân thiện với môi trường, sử dụng năng lượng sạch và phát thải carbon thấp. (Ảnh: Wikipedia) Mời quý độc giả xem thêm video: Máy bay lai tàu thủy chạy điện đi vào thử nghiệm chở khách.

