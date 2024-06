Choáng ngợp những sinh vật có 'dân số' lớn nhất Trái đất

1. Kiến: Là một trong những loài vật có quy mô lớn nhất Trái đất hiện nay, kiến đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái, di chuyển đất, phân bổ hạt và tái chế chất hữu cơ. Nghiên cứu của nhóm chuyên gia do nhà sinh học Mark Wong dẫn đầu ước tính có khoảng 10 nghìn triệu tỷ con kiến trên thế giới. Tổng sinh khối của chúng lên tới 12 triệu tấn, cao hơn cả số lượng chim hoang dã và động vật có vú, chiếm 20% sinh khối của loài người. 2. Chim: Theo nghiên cứu của Đại học New South Wales, hiện có 9.700 loài chim với 50 tỷ cá thể. Trong số này, có 4 loài chim thuộc "câu lạc bộ tỷ con", mỗi loài có hơn 1 tỷ cá thể. Số lượng loài chim quý hiếm nhiều hơn so với các loài chim thông thường, do sống trong môi trường đặc biệt hoặc bị tác động của con người. 3. Bò sát: Bò sát hiện đại gồm thằn lằn, rắn, rùa, và cá sấu. Sau thời đại khủng long, nhiều loài bò sát cỡ nhỏ vẫn tồn tại nhờ khả năng trú ẩn và nhu cầu thức ăn thấp. Số lượng bò sát hiện tại ước tính khoảng 10 triệu tỷ cá thể. 4. Muỗi: Muỗi, thuộc lớp côn trùng, có khoảng 1 triệu tỷ cá thể trên toàn cầu. Muỗi cái hút máu để phát triển trứng, trong khi muỗi đực chủ yếu hút nhựa cây và hoa quả. Chúng phát triển chủ yếu ở vùng nước đọng và nhiệt đới. 5. Nhuyễn thể: Ngành Thân mềm gồm trai, sò, ốc, hến, ngao, mực, và bạch tuộc, với khoảng 500 nghìn tỷ cá thể. Đây là nhóm động vật biển lớn nhất, chiếm khoảng 23% tổng số sinh vật biển đã được đặt tên. 6. Cá: Có khoảng 33.600 loài cá được ghi nhận, với ước tính khoảng 3,5 nghìn tỷ cá thể. Cá sinh sống trong hầu hết các vùng nước lớn, từ nước mặn đến nước ngọt, ở các độ sâu khác nhau. 7. Cây: Trái đất hiện có 3,04 nghìn tỷ cây xanh, nhiều gấp 7,5 lần so với các ước tính trước đó. Nghiên cứu này sử dụng công nghệ ảnh vệ tinh và kiểm kê rừng, cho thấy số lượng cây xanh đã giảm 46% so với thời điểm loài người xuất hiện. 8. Gà: Gà là loài chim có số lượng áp đảo nhất với 24 tỷ cá thể. Ngành chăn nuôi gà đã phát triển mạnh mẽ từ thập niên 1940, với chi phí thấp và năng suất cao. Gà chiếm 23 tỷ trên tổng số 30 tỷ loài vật được nuôi ở các trang trại. Mời quý độc giả xem thêm video: Chiêm ngưỡng những loài vật tưởng như chỉ có trong phim thần thoại.

1. Kiến: Là một trong những loài vật có quy mô lớn nhất Trái đất hiện nay, kiến đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái, di chuyển đất, phân bổ hạt và tái chế chất hữu cơ. Nghiên cứu của nhóm chuyên gia do nhà sinh học Mark Wong dẫn đầu ước tính có khoảng 10 nghìn triệu tỷ con kiến trên thế giới. Tổng sinh khối của chúng lên tới 12 triệu tấn, cao hơn cả số lượng chim hoang dã và động vật có vú, chiếm 20% sinh khối của loài người. 2. Chim: Theo nghiên cứu của Đại học New South Wales, hiện có 9.700 loài chim với 50 tỷ cá thể. Trong số này, có 4 loài chim thuộc "câu lạc bộ tỷ con", mỗi loài có hơn 1 tỷ cá thể. Số lượng loài chim quý hiếm nhiều hơn so với các loài chim thông thường, do sống trong môi trường đặc biệt hoặc bị tác động của con người. 3. Bò sát: Bò sát hiện đại gồm thằn lằn, rắn, rùa, và cá sấu. Sau thời đại khủng long, nhiều loài bò sát cỡ nhỏ vẫn tồn tại nhờ khả năng trú ẩn và nhu cầu thức ăn thấp. Số lượng bò sát hiện tại ước tính khoảng 10 triệu tỷ cá thể. 4. Muỗi: Muỗi, thuộc lớp côn trùng, có khoảng 1 triệu tỷ cá thể trên toàn cầu. Muỗi cái hút máu để phát triển trứng, trong khi muỗi đực chủ yếu hút nhựa cây và hoa quả. Chúng phát triển chủ yếu ở vùng nước đọng và nhiệt đới. 5. Nhuyễn thể: Ngành Thân mềm gồm trai, sò, ốc, hến, ngao, mực, và bạch tuộc, với khoảng 500 nghìn tỷ cá thể. Đây là nhóm động vật biển lớn nhất, chiếm khoảng 23% tổng số sinh vật biển đã được đặt tên. 6. Cá: Có khoảng 33.600 loài cá được ghi nhận, với ước tính khoảng 3,5 nghìn tỷ cá thể. Cá sinh sống trong hầu hết các vùng nước lớn, từ nước mặn đến nước ngọt, ở các độ sâu khác nhau. 7. Cây: Trái đất hiện có 3,04 nghìn tỷ cây xanh, nhiều gấp 7,5 lần so với các ước tính trước đó. Nghiên cứu này sử dụng công nghệ ảnh vệ tinh và kiểm kê rừng, cho thấy số lượng cây xanh đã giảm 46% so với thời điểm loài người xuất hiện. 8. Gà: Gà là loài chim có số lượng áp đảo nhất với 24 tỷ cá thể. Ngành chăn nuôi gà đã phát triển mạnh mẽ từ thập niên 1940, với chi phí thấp và năng suất cao. Gà chiếm 23 tỷ trên tổng số 30 tỷ loài vật được nuôi ở các trang trại. Mời quý độc giả xem thêm video: Chiêm ngưỡng những loài vật tưởng như chỉ có trong phim thần thoại.