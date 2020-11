Chó hung dữ nhất thế giới: PitBull vẫn chưa có đối thủ

1. Tosa Inu: còn được gọi là chó ngao Nhật, nhìn bề ngoài Chó Tosa có vẻ hiền lành, nhưng đây là giống chó được quản lý vô cùng nghiêm ngặt ở nhiều quốc gia tại châu Âu và Bắc Mỹ bởi lẽ chúng thuộc nhóm động vật đặc biệt nguy hiểm, dữ dằn. Ngoài ra thì chúng cũng có một vài đặc điểm tốt là rất dũng cảm, không biết sợ hãi 2. American Bandogge: Đây là một giống chó lai tạo (American Pit Bull Terrier và Neapolitan Mastiff), phần lớn chó American Bandogge thường được sử dụng trong quân đội để chiến đấu. Vì vậy mà đây là một giống chó được cảnh báo về sự nguy hiểm và độ hung hăng. 3. Cane Corso: có nguồn gốc từ Ý và còn được gọi là chó Ngao Ý, Tên khoa học của nó là Cane Corso Italiano và được dịch ra là chó vệ sĩ.. Cane Corso mang ngoại hình to lớn với nhiều cơ bắp, không những thế mà chúng còn nhanh nhẹn nữa. Cane Corso nổi tiếng với danh là hậu duệ của một giống chó thường sử dụng trong các trận chiến thời La Mã 4. Pit Bull: Loài chó hung hãn nhất, nguy hiểm nhất hành tinh chắc chắn là Pit Bull. Chúng có bộ hàm rất khỏe và chỉ nhả ra khi dứt được miếng thịt của đối thủ. Chó Pit Bull có thể leo trèo, bơi lội như một chiến binh thực thụ. 5. Rhodesian Ridgeback: chó Rhodesian Ridgeback rất hung dữ và có một biệt danh phù hợp với chúng là “chó săn sư tử Phi châu” với sức mạnh của chúng, hoàn toàn có thể kéo một con sư tử rách khỏi con mồi. 6. Rottweiler: Đây là một trong những giống chó thường được sử dụng để chọi hoặc giữ nhà. Nhiều người cho rằng giống chó này không phù hợp với gia đình vì chúng đặc biệt hung tợn. Chó rottweiler có thân hình to lớn, bộ hàm cực khỏe và không bao giờ biết sợ hãi. 7. Dogo Argentino (Argentinian Mastiff) hay còn được gọi tắt là Dogo có một tên gọi nữa là chó ngao Argentina. Thuộc giống chó săn tự nhiên, Dogo được lai tạo từ nhiều giống chó khác nhau và vô cùng nhanh nhạy trong việc tìm ra các loài dã thú. 8. Chó chăn cừu Đức: Chó chăn cừu Đức có tốc độ tấn công nhanh và không lùi bước trước mọi kẻ thù. Chúng có bản năng săn mồi hoàn hảo và trung thành tuyệt đối. 9. Boer Boel: chó Boer Boel có tên gọi khác là Ngao Nam Phi, cái tên của chúng cũng mang ý nghĩa là nguồn gốc của chúng được sinh ra. Với ngoại hình lớn, Boer Boel hoàn toàn có thể đi săn những loài thú to và dữ, đặc biệt hơn khi chúng rất kiên trì và chiến đấu cho tới cùng, kể cả việc hy sinh tính mạng. 10. Basenji: Nhỏ bé hơn những giống chó săn khác, tuy nhiên chó Basenji cũng không phải là một dễ đùa khi có tiếng là kẻ đi săn lâu đời nhất. Dấu hiệu của những chú chó này đã xuất hiện cách đây khoảng 5000 năm trước, chúng rất khó đào tạo và đôi khi sẽ trở nên rất nguy hiểm khi trêu đùa quá mức 11. Dobermann Pinscher: Với ngoại hình hung dữ, chó doberman nổi tiếng là giống chó kích động bậc nhất. Chúng đặc biệt thông minh, rất khỏe mạnh và tai rất thính. Chó doberman đặc biệt hung dữ với người lạ và nếu không được huấn luyện, giống chó này sẽ trở nên rất nguy hiểm. 12. Saint Bernard: Thời kỳ đầu, chó Saint Bernard được nuôi phổ biến ở nông trại để chăn cừu và gia súc với mục đích trông nhà và cứu hộ. Với kích thước to lớn và nổi tiếng qua câu chuyện chuyện về việc giải cứu trên núi cao, mặc dù rất thân thiện nhưng chúng vẫn bị liệt vào danh sách những loài chó nguy hiểm với con người. 13. American Bulldog: American Bulldog hay còn gọi là chó bò Mỹ thường được sử dụng nhiều vào mục đích đi săn mồi và giữ nhà. American Bulldog có rất nhiều cơ bắp, khi đã lên cơn khát máu, chúng sẽ trở nên mất kiển soát và kiên trì săn đuổi con mồi cho tới khi bị hạ gục. 14. Fila Brasileiro: Fila Brasileiro có nguồn gốc thuần chủng từ Brazil, là một trong số những kẻ chuyên đi săn vi thân hình đô to và tính cách rất hung tợn, hung hăng và bốc đồng. 15. Doberman: Tên gọi chính xác nhất của giống chó này là Dobermann Pinscher, khi được đào tạo chuyên nghiệp và tốt, chúng sẽ trở thành những con thú cưng vô cùng dễ mến trong các gia đình. Thông minh, học hỏi nhanh là những khả năng đặc biệt và khiến chúng trở nên nổi trội hơn so với những loài khác, tuy nhiên hãy cẩn thận hơn với bản năng hung dữ của loài này. 10 loài động vật sống lâu nhất trái đất

