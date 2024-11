Chiêm ngưỡng loại đá quý được người Ai Cập cổ đại sùng bái

1. Tên gọi "Emerald" bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp. Từ " emerald" xuất phát từ từ Hy Lạp cổ "smaragdus", nghĩa là "viên đá xanh". Điều này phản ánh sự ngưỡng mộ dành cho màu sắc độc đáo của nó. Ảnh: Pinterest. 2. Một trong bốn loại đá quý giá trị nhất thế giới. Ngọc lục bảo nằm trong nhóm "Big Four" (4 loại đá quý hàng đầu), cùng với kim cương, hồng ngọc, và lam ngọc. Đây là biểu tượng của sự giàu sang và quyền lực. Ảnh: Pinterest. 3. Màu xanh độc đáo đến từ Crom và Vanadi. Màu xanh lá cây đặc trưng của ngọc lục bảo là do sự hiện diện của các nguyên tố crom và vanadi trong cấu trúc tinh thể. Sắc xanh càng đậm, ngọc càng có giá trị. Ảnh: Pinterest. 4. Được khai thác từ thời cổ đại. Ngọc lục bảo đã được khai thác cách đây hơn 4.000 năm ở Ai Cập cổ đại. Nữ hoàng Cleopatra nổi tiếng vì sự ám ảnh với loại đá quý này và sở hữu mỏ ngọc lục bảo riêng. Ảnh: Pinterest. 5. Gắn liền với các nền văn hóa cổ đại. Người Ai Cập cổ đại tin rằng ngọc lục bảo tượng trưng cho sự bất tử. Người Inca và Aztec tôn thờ ngọc lục bảo như một món quà từ các vị thần. Ảnh: Pinterest. 6. Có thể có giá trị cao hơn kim cương. Những viên ngọc lục bảo có màu sắc hoàn hảo, không tì vết, và kích thước lớn có thể có giá trị cao hơn cả kim cương cùng kích thước. Ảnh: Pinterest. 7. Được liên kết với thần thoại và ma thuật. Ngọc lục bảo từng được xem là viên đá của thần thánh. Người Hy Lạp và La Mã tin rằng nó có thể chữa bệnh, cải thiện trí tuệ, và dự đoán tương lai. Ảnh: Pinterest. 8. Đá quý của tháng 5. Trong chiêm tinh học phương Tây, ngọc lục bảo là đá quý biểu tượng cho tháng 5 và được liên kết với cung hoàng đạo Kim Ngưu (Taurus). Nó tượng trưng cho sự sinh sôi, tình yêu, và tái sinh. Ảnh: Pinterest. 9. Được biết đến là "viên đá tình yêu". Ngọc lục bảo được xem là biểu tượng của tình yêu và sự hòa hợp. Người ta tin rằng nó có thể tăng cường lòng chung thủy và sự gắn bó trong các mối quan hệ. Ảnh: Pinterest. 10. Năng lượng tích cực. Ngọc lục bảo được coi là viên đá của sự cân bằng, sáng tạo, và lòng từ bi. Nó được tin là giúp tăng cường trực giác, mang lại sự bình yên, và cải thiện năng lượng tích cực. Ảnh: Pinterest. 11. Ẩn chứa "vườn nội tại". Hầu hết ngọc lục bảo tự nhiên đều có các tạp chất bên trong, được gọi là "jardin" (vườn), vì chúng giống như những khu vườn nhỏ nằm trong viên đá. Đây là dấu hiệu của ngọc tự nhiên và giúp phân biệt với ngọc tổng hợp. Ảnh: Pinterest. 12. Độ bền cao nhưng dễ nứt. Ngọc lục bảo có độ cứng từ 7,5 - 8 trên thang Mohs, nhưng dễ bị nứt vỡ do các vết nứt tự nhiên. Điều này làm cho việc cắt và đánh bóng ngọc lục bảo trở thành một nghệ thuật tinh tế. Ảnh: Pinterest. 13. Nguồn cung ngọc lục bảo lớn nhất đến từ Colombia. Colombia cung cấp khoảng 70-90% ngọc lục bảo trên thế giới. Mỏ ngọc Muzo ở Colombia nổi tiếng là nơi khai thác những viên ngọc chất lượng tốt nhất. Ảnh: Pinterest. 14. Những viên ngọc lục bảo nổi tiếng. "Patricia Emerald" là Một trong những viên ngọc lớn nhất thế giới, nặng 632 carat, được tìm thấy ở Colombia. Ngọc lục bảo Mogul Mughal là một viên đá quý lớn, được khắc Kinh Qur'an, có niên đại từ năm 1695. Ảnh: Pinterest. 15. Ngọc lục bảo nhân tạo. Vì ngọc lục bảo tự nhiên rất quý hiếm và đắt đỏ, ngọc lục bảo tổng hợp đã được tạo ra trong phòng thí nghiệm để phục vụ thị trường. Tuy nhiên, chúng có giá trị thấp hơn nhiều so với ngọc tự nhiên. Ảnh: Pinterest.

