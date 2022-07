Chi tiết giật mình mộ cổ Trung Quốc: 4 chữ chết chóc trên quan tài!

1. Bí ẩn đằng sau 4 chữ "người mở sẽ chết" trên nắp quan tài. Vào năm 1957, có một nhóm công nhân đang làm việc ở công trường xây dựng thì phát hiện ngôi mộ cổ dưới lòng đất. Ngay khi phát hiện, các nhà khảo cổ cũng đã nhanh chóng đến hiện trường để xem tình hình. Sau đó, họ xác định đây là một ngôi mộ cổ quý hiếm của người hoàng tộc thời Bắc Chu, nhà Tùy (581–619). Theo thông tin của các nhà khảo cổ, chủ nhân của ngôi mộ này là cháu ngoại của Hoàng hậu Dương Lệ Hoa - Lý Tịnh Huấn. Khi qua đời, cô bé chỉ mới 9 tuổi. Trong sử sách có ghi, quá bất ngờ về cái chết của cháu gái, Hoàng hậu Dương Lệ Hoa lệnh cho chôn cất Lý Tịnh Huấn bằng một quan tài to hơn của Hoàng đế Tùy Văn Đế Dương Kiên. Điều đáng nói, dòng chữ được khắc trên quan tài lại khiến người đời sau này vô cùng tò mò mà không thể lí giải được. 2. Ngôi mộ cổ chứa thi thể nam nhân bọc trong quần áo nguyên vẹn. Vào sáng ngày 30/8/2017, nhóm công nhân đang tiến hành xây dựng một công trình ở huyện An Hóa tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, thì phát hiện một ngôi mộ cổ nằm dưới lòng đất. Sau khi quan tài cổ được đào lên, nhiều người có mặt tại hiện trường không khỏi hốt hoảng trước sự nguyên vẹn của thi thể trong quan tài. Theo một số suy đoán cho hay, chủ nhân quan tài này là con của một gia đình giàu có. Đây cũng là thi thể đầu tiên được tìm thấy nguyên vẹn trong ngôi mộ cổ từ triều đại cuối Minh (1368-1644) - đầu Thanh (1644-1911). 3. Xác chết nữ nhân mặc long bào trong ngôi mộ cổ. Năm 1972, một nhà khảo cổ học đã tìm ra một ngôi mộ cổ ở vùng Nội Mông. Trong quá trình khai quật ngôi mộ cổ này, các chuyên gia đã phát hiện một xác chết của nữ, trên người vẫn đang khoác một chiếc long bào. Nhưng điều đặc biệt hơn là trên đùi của xác chết này vẫn còn nguyên một vài vết máu kỳ lạ. Khu mộ cổ rộng khoảng 45 mét và dài 105 mét với diện tích trên dưới 5000 mét vuông. Phía Nam của ngôi mộ có một cổng lớn, phía Bắc dựng một tấm bia đá hình vuông với kích thước 15x15 mét. Không gian phía Tây là nơi đặt các vật cúng tế. Ngoài ra trong ngôi mộ còn rất nhiều gian phòng, thiết kế cực kỳ phức tạp. Khi mở chiếc quan tài trong mộ cổ, các chuyên gia khá bất ngờ khi bên trong là một xác chết nữ gần như còn nguyên vẹn, lớp da vẫn giữ được tính đàn hồi như người còn sống. Câu chuyện đằng sau xác chết này vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp. 4. Thi hài tân nương 5 tuổi trong mộ cổ với nhiều trang sức vàng bạc. Năm 2003, khi một đội xây dựng ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) tiến hành tu bổ nơi cư ngụ của nhà thư pháp nổi tiếng thời Đông Tấn Vương Hi Chi đã phát hiện 1 ngôi mộ cổ ở đây. Trong ngôi mộ có 2 chiếc quan tài rất nhỏ, một chiếc chứa 2 đứa bé, 1 đứa chỉ vừa tròn 1 tuổi và đứa còn lại 2 tuổi. Chiếc còn lại chính là hài cốt của một tân nương 5 tuổi. Hài cốt của 3 đứa bé có tuổi đời quá nhỏ đã gây sốc cho các chuyên gia: Tại sao chúng còn bé như thế đã xuất hiện trong ngôi mộ cổ? Tại sao bé gái mới 5 tuổi mà đã trở thành tân nương? 5. Hài cốt nữ nhân đội vương miện trong lăng mộ cổ nghìn năm. Ngày 8/3/2003, các công nhân mỏ đá đang làm việc tích cực tại chân núi Turki, thành phố Thông Liêu, khu tự trị Nội Mông Cổ (Trung Quốc) nhìn thấy hòn đá màu đỏ và nghi ngờ rằng đó là mộ cổ nghìn năm. Sau đó, nhóm người này quyết định báo cảnh sát, đồng thời báo cho nhân viên viện bảo tàng cùng nhóm chuyên gia khảo cổ đến và xem xét tình hình. Theo đánh giá ban đầu, các chuyên gia cho biết đây có thể là lăng mộ từ thời nhà Liêu (905 - 1125). Vị trí đo lường của lăng mộ có thể xác định chiều dài khoảng 30m, bị chôn sâu hơn 10m so với mặt đất. Lăng mộ này trông giống như căn nhà được làm bằng đá, bên trong có một chiếc quan tài, có chiều cao 1,5m, bề rộng 2,6m và sâu 20cm. Và danh tính về người đội vương miện trong chiếc quan tài vẫn là một ẩn số khiến ai nấy đều tò mò.

1. Bí ẩn đằng sau 4 chữ "người mở sẽ chết" trên nắp quan tài. Vào năm 1957, có một nhóm công nhân đang làm việc ở công trường xây dựng thì phát hiện ngôi mộ cổ dưới lòng đất. Ngay khi phát hiện, các nhà khảo cổ cũng đã nhanh chóng đến hiện trường để xem tình hình. Sau đó, họ xác định đây là một ngôi mộ cổ quý hiếm của người hoàng tộc thời Bắc Chu, nhà Tùy (581–619). Theo thông tin của các nhà khảo cổ, chủ nhân của ngôi mộ này là cháu ngoại của Hoàng hậu Dương Lệ Hoa - Lý Tịnh Huấn. Khi qua đời, cô bé chỉ mới 9 tuổi. Trong sử sách có ghi, quá bất ngờ về cái chết của cháu gái, Hoàng hậu Dương Lệ Hoa lệnh cho chôn cất Lý Tịnh Huấn bằng một quan tài to hơn của Hoàng đế Tùy Văn Đế Dương Kiên. Điều đáng nói, dòng chữ được khắc trên quan tài lại khiến người đời sau này vô cùng tò mò mà không thể lí giải được. 2. Ngôi mộ cổ chứa thi thể nam nhân bọc trong quần áo nguyên vẹn. Vào sáng ngày 30/8/2017, nhóm công nhân đang tiến hành xây dựng một công trình ở huyện An Hóa tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, thì phát hiện một ngôi mộ cổ nằm dưới lòng đất. Sau khi quan tài cổ được đào lên, nhiều người có mặt tại hiện trường không khỏi hốt hoảng trước sự nguyên vẹn của thi thể trong quan tài. Theo một số suy đoán cho hay, chủ nhân quan tài này là con của một gia đình giàu có. Đây cũng là thi thể đầu tiên được tìm thấy nguyên vẹn trong ngôi mộ cổ từ triều đại cuối Minh (1368-1644) - đầu Thanh (1644-1911). 3. Xác chết nữ nhân mặc long bào trong ngôi mộ cổ. Năm 1972, một nhà khảo cổ học đã tìm ra một ngôi mộ cổ ở vùng Nội Mông. Trong quá trình khai quật ngôi mộ cổ này, các chuyên gia đã phát hiện một xác chết của nữ, trên người vẫn đang khoác một chiếc long bào. Nhưng điều đặc biệt hơn là trên đùi của xác chết này vẫn còn nguyên một vài vết máu kỳ lạ. Khu mộ cổ rộng khoảng 45 mét và dài 105 mét với diện tích trên dưới 5000 mét vuông. Phía Nam của ngôi mộ có một cổng lớn, phía Bắc dựng một tấm bia đá hình vuông với kích thước 15x15 mét. Không gian phía Tây là nơi đặt các vật cúng tế. Ngoài ra trong ngôi mộ còn rất nhiều gian phòng, thiết kế cực kỳ phức tạp. Khi mở chiếc quan tài trong mộ cổ, các chuyên gia khá bất ngờ khi bên trong là một xác chết nữ gần như còn nguyên vẹn, lớp da vẫn giữ được tính đàn hồi như người còn sống. Câu chuyện đằng sau xác chết này vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp. 4. Thi hài tân nương 5 tuổi trong mộ cổ với nhiều trang sức vàng bạc. Năm 2003, khi một đội xây dựng ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) tiến hành tu bổ nơi cư ngụ của nhà thư pháp nổi tiếng thời Đông Tấn Vương Hi Chi đã phát hiện 1 ngôi mộ cổ ở đây. Trong ngôi mộ có 2 chiếc quan tài rất nhỏ, một chiếc chứa 2 đứa bé, 1 đứa chỉ vừa tròn 1 tuổi và đứa còn lại 2 tuổi. Chiếc còn lại chính là hài cốt của một tân nương 5 tuổi. Hài cốt của 3 đứa bé có tuổi đời quá nhỏ đã gây sốc cho các chuyên gia: Tại sao chúng còn bé như thế đã xuất hiện trong ngôi mộ cổ? Tại sao bé gái mới 5 tuổi mà đã trở thành tân nương? 5. Hài cốt nữ nhân đội vương miện trong lăng mộ cổ nghìn năm. Ngày 8/3/2003, các công nhân mỏ đá đang làm việc tích cực tại chân núi Turki, thành phố Thông Liêu, khu tự trị Nội Mông Cổ (Trung Quốc) nhìn thấy hòn đá màu đỏ và nghi ngờ rằng đó là mộ cổ nghìn năm. Sau đó, nhóm người này quyết định báo cảnh sát, đồng thời báo cho nhân viên viện bảo tàng cùng nhóm chuyên gia khảo cổ đến và xem xét tình hình. Theo đánh giá ban đầu, các chuyên gia cho biết đây có thể là lăng mộ từ thời nhà Liêu (905 - 1125). Vị trí đo lường của lăng mộ có thể xác định chiều dài khoảng 30m, bị chôn sâu hơn 10m so với mặt đất. Lăng mộ này trông giống như căn nhà được làm bằng đá, bên trong có một chiếc quan tài, có chiều cao 1,5m, bề rộng 2,6m và sâu 20cm. Và danh tính về người đội vương miện trong chiếc quan tài vẫn là một ẩn số khiến ai nấy đều tò mò.