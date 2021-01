Chặng đường phát triển của những tỷ phú công nghệ... bỏ học

Khi còn đi học, Mark Zuckerberg đã lập trình những website là tiền đề của Facebook ngày nay. Khi đang học năm thứ hai, Zuckerberg quyết định bỏ học để tập trung thực hiện dự án đó vào đầu tháng 02/2004. Nhiều năm sau, vị tỷ phú 37 tuổi này vẫn còn nhớ như in cái ngày gặm pizza, tay chỉ vào trang web TheFacebook và nói “mấy ông thấy đấy, rồi sẽ có người phải dựng một cái dịch vụ như thế này cho cả thế giới”. Bill Gates đã đạt 1590/1600 điểm bài kiểm tra đầu vào SAT. Sau đó, vị tỷ phú 66 tuổi này bỏ học và cùng với người bạn thời thơ ấu Paul Allen sáng lập nên Microsoft vào năm 1975 như đã biết. Người bạn đồng niên Steve Ballmer vẫn học hết Harvard để lấy bằng Cử nhân và tái hợp với Bill Gates ở Microsoft vào năm 1980. Chưa hết, sau khi Bill Gates từ chức CEO vào năm 2000 sau vụ những lùm xùm chống độc quyền liên quan đến Internet Explorer, chính Steve Ballmer là người tiếp quản vị trí này cho đến năm 2014.Steve Jobs từng bỏ học khỏi trường tư Reed College vì học phí đắt đỏ. Jobs khi đó không muốn lãng phí tiền bạc của cha mẹ nuôi nên đã nghỉ học xin đi làm sớm. Trước khi cùng người bạn Steve Wozniak thành lập Apple năm 1976, Steve Jobs từng làm công việc kỹ thuật ở Atari, một hãng game nổi tiếng đã phá sản của Mỹ. Michael Dell là người sáng lập, chủ tịch kiêm CEO của hãng máy tính nổi tiếng cùng tên Dell, mà hiện được xem là một trong những công ty máy tính lớn nhất thế giới với hơn 165.000 nhân viên. Dell bộc lộ niềm say mê với buôn bán máy tính khi còn nhỏ, nhưng để chiều lòng bố mẹ thích nghề bác sĩ, ông đã theo học tiền y khoa ở ĐH Texas năm 1983. Chỉ sau 1 năm theo học, Dell nhận thấy tiềm năng lớn ở thị trường máy tính nên đã quyết định bỏ học để thành lập công ty có tên gọi PC's Limited, mà phần còn lại đã trở thành lịch sử. Là một CEO bận rộn với lịch trình làm việc dày đặc ở cả Twitter lẫn Square, Jack Dorsey bắt đầu lên ý tưởng cho các dự án của mình khi còn rất trẻ. Ông có hai năm theo học ĐH Missouri trước khi chuyển sang ĐH New York và bỏ ngang khi chỉ còn một học kỳ nữa là lấy bằng tốt nghiệp. Vị lãnh đạo 45 tuổi này hiện đang là tâm điểm chú ý của giới công nghệ sau vụ Twitter khóa vĩnh viễn tài khoản cá nhân của ông Trump. Được cô chú nhận nuôi khi mới 9 tháng tuổi, Larry Ellison chỉ biết mình là con nuôi vào năm 12 tuổi và không bao giờ gặp lại cha ruột. Ông ghi danh vào học ở ĐH Illinois năm 1962 nhưng sau đó bỏ vào năm hai vì mẹ nuôi qua đời. Đến năm 1966 ông tiếp tục theo học ở ĐH Chicago nhưng bỏ sau một học kỳ. Từ thập niên 1970s, Ellison cùng các cộng sự thực hiện dự án xây dựng cơ sở dữ liệu cho Cơ quan Tình báo Mỹ (CIA), mà được đặt tên là Oracle. Đây cũng chính là khởi nguồn cho một tập đoàn công nghệ phần mềm mà sau này trở thành gã khổng lồ phần mềm lớn thứ hai hành tinh, chỉ sau Microsoft. Elizabeth Holmes bỏ học ở ĐH Stanford khi đang là nghiên cứu sinh hóa học để theo đuổi việc xét nghiệm máu tìm ra bệnh tật. Holmes khởi nghiệp với Theranos năm 2003 khi mới 19 tuổi và thổi phồng về một siêu thiết bị nhỏ gọn có thể xét nghiệm ra mọi loại bệnh tật chỉ với một lượng máu rất nhỏ lấy từ người bệnh mà không cần dùng đến kim. Cú lừa này đã hút hơn 900 triệu USD của các nhà đầu tư, góp phần tạo nên định giá 10 tỷ USD cho tập đoàn công nghệ y tế này.

Khi còn đi học, Mark Zuckerberg đã lập trình những website là tiền đề của Facebook ngày nay. Khi đang học năm thứ hai, Zuckerberg quyết định bỏ học để tập trung thực hiện dự án đó vào đầu tháng 02/2004. Nhiều năm sau, vị tỷ phú 37 tuổi này vẫn còn nhớ như in cái ngày gặm pizza, tay chỉ vào trang web TheFacebook và nói “mấy ông thấy đấy, rồi sẽ có người phải dựng một cái dịch vụ như thế này cho cả thế giới”. Bill Gates đã đạt 1590/1600 điểm bài kiểm tra đầu vào SAT. Sau đó, vị tỷ phú 66 tuổi này bỏ học và cùng với người bạn thời thơ ấu Paul Allen sáng lập nên Microsoft vào năm 1975 như đã biết. Người bạn đồng niên Steve Ballmer vẫn học hết Harvard để lấy bằng Cử nhân và tái hợp với Bill Gates ở Microsoft vào năm 1980. Chưa hết, sau khi Bill Gates từ chức CEO vào năm 2000 sau vụ những lùm xùm chống độc quyền liên quan đến Internet Explorer, chính Steve Ballmer là người tiếp quản vị trí này cho đến năm 2014. Steve Jobs từng bỏ học khỏi trường tư Reed College vì học phí đắt đỏ. Jobs khi đó không muốn lãng phí tiền bạc của cha mẹ nuôi nên đã nghỉ học xin đi làm sớm. Trước khi cùng người bạn Steve Wozniak thành lập Apple năm 1976, Steve Jobs từng làm công việc kỹ thuật ở Atari, một hãng game nổi tiếng đã phá sản của Mỹ. Michael Dell là người sáng lập, chủ tịch kiêm CEO của hãng máy tính nổi tiếng cùng tên Dell, mà hiện được xem là một trong những công ty máy tính lớn nhất thế giới với hơn 165.000 nhân viên. Dell bộc lộ niềm say mê với buôn bán máy tính khi còn nhỏ, nhưng để chiều lòng bố mẹ thích nghề bác sĩ, ông đã theo học tiền y khoa ở ĐH Texas năm 1983. Chỉ sau 1 năm theo học, Dell nhận thấy tiềm năng lớn ở thị trường máy tính nên đã quyết định bỏ học để thành lập công ty có tên gọi PC's Limited, mà phần còn lại đã trở thành lịch sử. Là một CEO bận rộn với lịch trình làm việc dày đặc ở cả Twitter lẫn Square, Jack Dorsey bắt đầu lên ý tưởng cho các dự án của mình khi còn rất trẻ. Ông có hai năm theo học ĐH Missouri trước khi chuyển sang ĐH New York và bỏ ngang khi chỉ còn một học kỳ nữa là lấy bằng tốt nghiệp. Vị lãnh đạo 45 tuổi này hiện đang là tâm điểm chú ý của giới công nghệ sau vụ Twitter khóa vĩnh viễn tài khoản cá nhân của ông Trump. Được cô chú nhận nuôi khi mới 9 tháng tuổi, Larry Ellison chỉ biết mình là con nuôi vào năm 12 tuổi và không bao giờ gặp lại cha ruột. Ông ghi danh vào học ở ĐH Illinois năm 1962 nhưng sau đó bỏ vào năm hai vì mẹ nuôi qua đời. Đến năm 1966 ông tiếp tục theo học ở ĐH Chicago nhưng bỏ sau một học kỳ. Từ thập niên 1970s, Ellison cùng các cộng sự thực hiện dự án xây dựng cơ sở dữ liệu cho Cơ quan Tình báo Mỹ (CIA), mà được đặt tên là Oracle. Đây cũng chính là khởi nguồn cho một tập đoàn công nghệ phần mềm mà sau này trở thành gã khổng lồ phần mềm lớn thứ hai hành tinh, chỉ sau Microsoft. Elizabeth Holmes bỏ học ở ĐH Stanford khi đang là nghiên cứu sinh hóa học để theo đuổi việc xét nghiệm máu tìm ra bệnh tật. Holmes khởi nghiệp với Theranos năm 2003 khi mới 19 tuổi và thổi phồng về một siêu thiết bị nhỏ gọn có thể xét nghiệm ra mọi loại bệnh tật chỉ với một lượng máu rất nhỏ lấy từ người bệnh mà không cần dùng đến kim. Cú lừa này đã hút hơn 900 triệu USD của các nhà đầu tư, góp phần tạo nên định giá 10 tỷ USD cho tập đoàn công nghệ y tế này.