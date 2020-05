CEO Nguyễn Tử Quảng "quên" hai điện thoại tiên phong dòng không phím bấm

Bphone B86 ra mắt và được CEO Nguyễn Tử Quảng khẳng đinh đây là smartphone đầu tiên không phím bấm. Thực chất, trước khi B86 ra đời, Meizu Rezo cùng Vivo Apex 2019 đã là 2 chiếc điện thoại định nghĩa được khái niệm này. Meizu Zero ra mắt đầu năm 2019 sử dụng thân gốm unibody 3D, đường nét của toàn bộ máy sẽ vuông hơn, với màn hình OLED cong tiêu chuẩn. Do đó, hãng muốn sử dụng cái tên Zero để nói lên nhiều thứ mà chiếc điện thoại này sở hữu. Áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới, toàn bộ máy có được sự liền mặt từ cả mặt trước cho tới mặt sau. Toàn bộ các chi tiết như ăng ten, loa thoại, loa ngoài, cổng sạc, giắc cắm tai nghe đều sẽ không xuất hiện trên Meizu Zero. Nếu bạn muốn sạc thì Meizu cung cấp cho điện thoại công nghệ sạc không dây nhanh 18W Super Wireless mCharge. Bảng sạc không dây mới được Meizu ra mắt có thể đạt được sạc nhanh không dây 18W ổn định và liên tục. Ngoài ra, bo mạch sạc cũng đã bổ sung công nghệ "Wireless USB" và khi Meizu Zero được bật, việc truyền dữ liệu không dây có thể được thực hiện để thay thế cáp dữ liệu truyền thống. Ở mặt trước, Meizu Zero có một camera selfie 20 megapixel được đặt lên phần trán và các loa thoại sẽ không xuất hiện nữa. Meizu đang sử dụng công nghệ âm thanh màn hình mSound 2.0 để thay thế hoàn toàn công nghệ âm thanh truyền thống trên chiếc điện thoại này. Công nghệ âm thanh màn hình đã có trên điện thoại di động một thời gian. Vivo đã sử dụng công nghệ này trên APEX và chiếc NEX hàng đầu mới được phát hành cùng OPPO Find X. Meizu đã không sử dụng công nghệ âm thanh màn hình cho đến khi Meizu Zero được phát hành ngày hôm qua. Meizu Zero được trang bị màn hình OLED với kích thước 5,99 inch. Màn hình này là màn hình cong OLED tiêu chuẩn. Mặc dù "trán" và "cằm" phía trước vẫn còn nhưng bạn sẽ không thấy notch và chúng cũng không có nhiều. Thiết kế "không có lỗ" sẽ được áp dụng cho toàn bộ máy, do đó các nút ở bên thân Meizu Zero cũng được làm là nút phản hồi xúc giác. Đây là công nghệ từng được HTC áp dụng trên chiếc U12 + trước đây. Meizu cũng có nút cảm ứng mEngine cảm ứng bên trong màn hình. Ngoài ra, do thân máy được thiết kế không có lỗ nào cả nên Meizu Zero cũng sẽ không có khe cắm thẻ SIM. Do đó, điện thoại di động sử dụng trực tiếp eSIM. Tin vui cho người dùng Việt Nam là nhà mạng Viettel đã hỗ trợ công nghệ SIM này. Không có bất kì phím bấm vật lí nào xuất hiện trên chiếc điện thoại này. Đây là gương mặt đầu tiên chứng minh việc CEO Quảng đã nói hớ. Đại diện thứ hai là chiếc Vivo Apex 2019 cũng với thiết kế không phím bấm. Điểm nổi bật nhất ở Vivo Apex 2019 chính là thiết bị không hề có nút bấm hay cổng cắm mà chỉ sử dụng cổng giao tiếp từ tính để sạc và truyền dữ liệu, giúp thiết kế nguyên khối của máy trông đẹp hơn. Để thay thế các phím âm lượng và phím nguồn, Vivo trang bị một công nghệ nút bấm cảm ứng lực giúp bạn vẫn có thể sử dụng bình thường mặc dù không có phím bấm. Chiếc Vivo Apex 2019 cũng sử dụng công nghệ phát âm thanh qua màn hình tương tự như Meizu Zero. Viền bezel các cạnh trên Vivo APEX 2019 khá mỏng và đặc biệt sẽ không có camera selfie hay camera nằm trong thanh trượt khiến người dùng phải cân nhắc khi lựa chọn. Về cấu hình, Apex 2019 cũng thuộc hàng “top” với vi xử lý Snapdragon 855, RAM lên đến 12 GB, ROM 256 GB và hỗ trợ mạng 5G. Kích thước màn hình 6.39 inch với độ phân giải Full HD+ cho chất lượng hiển thị khá chất lượng và sắc nét. Rõ ràng trên đây là 2 cú đả kích rất mạnh dành cho Bphone B86 với phát ngôn "smartphone không phím bấm đầu tiên"

