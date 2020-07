Cặp rái cá Đan Trường nuôi nhốt từng xuất hiện trong tem thư Việt Nam

Cặp rái cá do ca sĩ Đan Trường nuôi nhốt đã được chuyển giao cho Thảo Cầm Viên (TP.HCM) vào ngày 5/7. Qua xác minh từ hình ảnh, rái cá xuất hiện trong clip là loài rái cá vuốt nhỏ, thuộc 1 trong 4 loài động vật nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ ở mức độ cao nhất trong các quy định pháp luật của Việt Nam. Rái cá vuốt bé có danh pháp quốc tế là Aonyx cinerea, thuộc họ chồn Mustelidae, bộ thú ăn thịt Carnivora. Rái cá vuốt bé có thân hình ngắn, chắc hơn các loài rái cá khác. Màng bơi không phủ hết ngón chân và có phủ lông. Tai có nắp che lỗ tai. Bộ lông mầu nâu nhạt hoặc xám nâu, phần bụng mầu sáng hơn. Đặc điểm nổi bật là vuốt chân nhỏ, không thò ra khỏi ngón. Do sự quý hiếm và nguy cấp, rái cá vuốt bé cũng đã xuất hiện trên bộ tem bưu chính Việt Nam trong chiến dịch tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã. Rái cá vuốt bé hoạt động về đêm, đôi khi gặp cả ban ngày; sống theo đàn, mỗi đàn 3 - 8 con hoặc nhiều hơn. Mỗi năm đẻ 1 - 2 lứa, mỗi lứa 2 - 3 con. Cả bố và mẹ cùng chăm sóc con non. Thức ăn của Rái cá vuốt bé chủ yếu là các loài cua, ốc, côn trùng, sau mới đến ăn cá. Vùng sống và hoạt động gắn liền với các thuỷ vực, dọc bờ biển ở những nơi có rừng ngập mặn, ngập nước ngọt, nước lợ, dọc suối, hồ đầm. Phân bố trong nước Nơi thu mẫu và quan sát gồm Quảng Ninh (Vịnh Hạ Long), Quảng Trị, Bình Phước, Lâm Đồng, Kiên Giang, Cà Mau. Rái cá vuốt bé phân bố rộng trên toàn quốc. Trên thế giới, rái cá vuốt bé được ghi nhận xuất hiện tại Ấn Độ, Nêpan, Bắc Mianma, Trung Quốc ( Hải Nam, Đài Loan), Lào, Cămpuchia, Malaixia, Inđônêxia (Java, Xumatra, Borneo). Trong tự nhiên, rái cá vuốt bé góp phần điều hoà số lượng cá thể các quần thể động vật thuỷ sinh. Loài vật này cũng có thể nuôi làm cảnh ở công viên nước, vườn thú. Trước đây, rái cá vuốt bé có phân bố rộng trên toàn quốc với số lượng phong phú. Rái cá vuốt bé đã được đưa vào Sách đỏ Việt Nam và nhóm IB của Nghị định 32/2006/NĐ-CP. Số lượng quần thể rái cá tại Việt Nam đang sụt giảm nghiêm trọng do bị săn bắt quá mức để làm thú nuôi hoặc sử dụng các bộ phận như lông, da vì mục đích thương mại và do bị mất môi trường sống tự nhiên. Rái cá vuốt bé là loài động vật cực kỳ quý hiếm, cần được ưu tiên bảo vệ của Việt Nam, loài này cũng được đưa lên phụ lục I của công ước CITES cấm buôn bán thương mại quốc tế. Cần ngăn chặn ngay các hành vi săn bắt, buôn bán động vật hoang dã và thực hiện các chương trình bảo tồn loài một cách hiệu quả, cứu các loài động vật nguy cấp khỏi nguy cơ bị tuyệt chủng. Đan Trường chuyển giao cặp rái cá vuốt bé cho Thảo Cầm Viên

