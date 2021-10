Cảnh báo: Dù Trái đất không nóng lên, nhân loại vẫn gặp đại nạn!

Biến đổi khí hậu trên toàn cầu khiến Trái đất ngày càng nóng hơn, kéo theo đó là vô số hệ lụy như băng tan, nước biển dâng cao… Chỉ trong thập kỷ vừa qua, tốc độ gia tăng của mực nước biển đã tăng gần gấp 3 lần so với thế kỷ trước. Mới đây, các nhà khoa học đến từ Đại học Princeton (Mỹ) và Viện Nghiên cứu Tác động Khí hậu Potsdam (Đức) đã công bố nghiên cứu cho thấy, dù Trái đất chỉ nóng lên ở mức 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, nước biển vẫn sẽ dâng cao trong tương lai. Cụ thể, nếu Trái đất nóng hơn nửa độ so với mục tiêu đặt ra là 1,5 độ C, sẽ có thêm 200 triệu cư dân thành thị chìm sâu trong nước biển. Khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong kịch bản này sẽ là châu Á - nơi chiếm 9/10 thành phố lớn có nguy cơ cao nhất. Không những thế, nơi sinh sống của hơn 1/2 dân số Bangladesh và Việt Nam sẽ nằm dưới đường triều cường. Các khu vực đất liền ở Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia cũng sẽ phải đối mặt với sự tàn phá này. Các nhà khoa học cảnh báo, các đại dương sẽ tiếp tục mở rộng trong hàng trăm năm sau năm 2100, dù lượng khí thải nhà kính được giảm mạnh đến mức nào. Trừ khi các chuyên gia tìm ra cách loại bỏ lượng lớn CO2 khỏi bầu khí quyển nhanh chóng, tình trạng nước biển dâng xảy ra chỉ còn là vấn đề thời gian. Nếu nỗ lực kiểm soát khí nhà kính thất bại, nhiệt độ Trái đất có thể tăng 4 độ C so với giữa thế kỷ 19. Tình trạng ấm lên nhiều như vậy sẽ khiến các đại dương trên toàn cầu dâng cao thêm từ 6 - 9 mét. Các nhà khoa học cảnh báo, khi nhiệt độ của Trái đất ở mức cao hơn, nguy cơ băng tan là vô cùng lớn. Thậm chí, nhiệt độ cao có thể khiến khí CO2 và metan trong lớp băng tan được giải phóng. Tại Việt Nam, mực nước biển dâng không những làm diện tích đất đai bị thu hẹp, mà còn làm nhiễm mặn một số nguồn nước ngọt, tác động xấu tới sản xuất nông nghiệp. Dự báo đến năm 2030, khoảng 45% diện tích của Đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị nhiễm mặn cục bộ và gây thiệt hại nặng nề cho ngành trồng trọt (khoảng 17 tỉ USD) cũng như hệ thống cấp nước ở các vùng trũng của Nam Bộ. Tình hình biến đổi khí hậu đang diễn biến ngày một nghiêm trọng trên Trái đất. Đặc biệt, với con số hàng trăm triệu người mất nhà cửa do tình trạng nước biển dâng, một viễn cảnh chắc chắn xảy ra trong tương lai gần – sẽ mãi mãi là một cuộc “di tản” không có ngày trở về. Trong khi đó, nhóm nghiên cứu cho biết, việc giới hạn sự nóng lên toàn cầu ở mức thấp nhất có thể giúp con người có thời gian để thích nghi. Mời các bạn xem video: Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp tại các quốc gia ít dân nhất thế giới. Nguồn: VTC

