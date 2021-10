Chấn động "sấm truyền" vận mệnh Trái đất của Vanga và Nostradamus

Cứ vài năm một lần kể từ năm 1990, The Conversation - một tổ chức phi chính phủ gồm các nhà nghiên cứu khoa học tại Australia và New Zealand lại đánh giá "sự tiến bộ" của Trái đất thông qua báo cáo chi tiết gửi từ Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC) và các tài liệu đặc biệt liên quan. Các báo cáo của IPCC đánh giá các nghiên cứu hiện có để cho chúng ta thấy chúng ta đang ở đâu và chúng ta cần làm gì trước năm 2100 để đạt được các mục tiêu của mình và điều gì có thể xảy ra nếu chúng ta không đạt được các mục tiêu đó. Các nhà khoa học tại The Conversation dự đoán khí hậu Trái đất vào năm 2100 vẫn sẽ tiếp tục ấm lên, thậm chí vượt quá các kịch bản RCP4.5 và 6.0. Thảm thực vật và các khu vực trồng trọt sẽ "di chuyển" dần về phía các cực để tránh cái nóng quá độ, và diện tích thích hợp cho một số loại cây trồng bị giảm đi. Những nơi có lịch sử lâu đời về sự phong phú, đa dạng văn hóa và hệ sinh thái, như Lưu vực sông Amazon, có thể trở nên cằn cỗi. Chưa hết, các nhà khoa học nhận thấy, vào năm 2100 sốc nhiệt có thể lên đến mức gây tử vong cho con người ở các vùng nhiệt đới hiện có dân cư đông đúc. Những khu vực như vậy có thể trở nên không thể sống được. Ngay cả trong các kịch bản được giảm thiểu, Trái đất vẫn sẽ chứng kiến mực nước biển gia tăng do sự mở rộng đại dương và ấm lên toàn cầu. Khi so sánh với những lời tiên tri "sấm truyền" của bà Baba Vanga và ông Nostradamus về tương lai của nhân loại với dự báo khoa học của các nhà khoa học, điều đáng sợ là chúng có sự tương đồng với nhau. Cụ thể, bà Baba Vanga từng tiên tri rằng từ năm 2022, thiên tai sẽ khiến con người khốn khổ. Chưa hết, bệnh tật cũng khiến chúng ta lao đao. Trong khi đó, nhà tiên tri Pháp Nostradamus lại nói rằng Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ tấn công loài người. Một số nước châu Âu phải hứng chịu hỏa hoạn, thiên tai thảm khốc... Một số nghiên cứu mới đây đã khẳng định rằng biến đổi khí hậu là những "dấu hiệu cảnh báo" cho thấy Trái đất đang rất gần một thảm họa sinh thái do con người gây ra, được so sánh với những sự kiện tuyệt chủng từng xảy ra trên Trái đất. Đó chính là "Sự kiện tuyệt chủng cuối kỷ Permi" (viết tắt: EPE), diễn ra khoảng 251 triệu năm trước. Đây là khoảng thời gian chứng kiến 90% giống loài trên Trái đất biến mất, khiến hành tinh của chúng ta trở thành một trong những giai đoạn tăm tối nhất. Hơn 500 năm từ năm 1500 đến ngày nay, chúng ta đã chứng kiến một bức tranh với nhiều hình khối và gam màu khác nhau của thuộc địa hóa, các cuộc Cách mạng Công nghiệp, cùng sự ra đời của các nhà nước, bản sắc và thể chế hiện đại, sự đốt cháy hàng loạt nhiên liệu hóa thạch và sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu. Nếu chúng ta không ngăn chặn được sự nóng lên toàn cầu, 500 năm tới và hơn thế nữa nhiệt độ sẽ hủy hoại Trái đất theo những cách thách thức khả năng duy trì sự tồn tại của con người. Mời các bạn xem video: Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp tại các quốc gia ít dân nhất thế giới. Nguồn: VTC.

