Cận cảnh Smartphone 5G đầu tiên của Việt Nam

Vsmart Aris 5G là thành quả của quá trình hợp tác giữa Qualcomm và VinSmart. Sản phẩm thuộc phân khúc cận cao cấp, sở hữu những tính năng cao cấp và độc đáo như khung kim loại nguyên khối, hỗ trợ mạng 5G Sub 6 GHz. Vsmart Aris 5G cũng là sản phẩm đột phá về công nghệ bảo mật, tích hợp chip bảo mật Quantis QRNG sử dụng công nghệ điện toán lượng tử, do VinSmart phối hợp với Công ty IDQ (Thụy Sĩ) phát triển. Từ đó góp phần nâng cao độ an toàn và tính bảo mật cho dữ liệu trên điện thoại, đặc biệt là dữ liệu ngân hàng, tài chính cá nhân, y tế. Vsmart Aris 5G có hệ thống 3 camera sau với camera chính 48 megapixel Ở phía mặt trước máy là màn hình Super AMOLED 6.4 inch, độ phân giải FullHD+ và thiết kế kiểu giọt nước quen thuộc. Smartphone này có thiết kế bo tròn 4 cạnh, viền màn hình vẫn hơi dày, đặc biệt là phần cạnh dưới. Nhấn mạnh về công nghệ 5G nhưng máy vẫn có hệ thống 3 camera sau với camera chính 48 megapixel và hai camera phụ độ phân giải lần lượt là 8 và 2 megapixel hỗ trợ chụp chân dung. Camera trước của máy cũng có độ phân giải cao là 20 megapixel. Vsmart Aris 5G được trang bị vi xử lí Snapdragon 765, RAM 8 GB, ROM 128 GB và pin dung lượng 4.000 mAh. Thiết kế của Vsmart Aris 5G ở dạng kim loại nguyên khối, đem lại một cảm giác cầm đầm và chắc tay hơn so với những phiên bản làm bằng nhựa trước đây của Vsmart. Cụm 3 camera với đèn LED được đặt vào trong ô vuông, nhìn cũng khá giống với cả những chiếc điện thoại tới từ Huawei. Bên dưới là biểu tượng Vsmart và dưới cùng là biểu tượng 5G. Các kết quả thử nghiệm cũng cho thấy tốc độ của Vsmart Aris 5G cao gấp 8 lần tốc độ 4G, điều này không chỉ mang lại giá trị trải nghiệm cá nhân tốt hơn cho người dùng mà còn mang lại những tiện ích to lớn trong phát triển công nghệ cũng như đối với phát triển kinh tế xã hội. Dự kiến chiếc điện thoại này sẽ có giá ở mức tầm trung từ 7 - 8 triệu đồng.

