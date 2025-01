Cận cảnh robot hình người thông minh "đỉnh chóp" của Elon Musk

1. Ra mắt lần đầu vào năm 2021. Tesla Bot được công bố tại sự kiện AI Day của Tesla vào tháng 8/2021. Đây là nỗ lực của Tesla để phát triển một robot hình người sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo tiên tiến. Ảnh: Pinterest. 2. Được thiết kế để làm việc thay con người. Tesla Bot được tạo ra để thực hiện các công việc nguy hiểm, nhàm chán hoặc lặp đi lặp lại, nhằm giảm bớt gánh nặng lao động cho con người. Ảnh: Pinterest. 3. Dựa trên công nghệ của xe tự lái Tesla. Robot sử dụng phần cứng và phần mềm từ hệ thống tự lái (Autopilot) của Tesla, bao gồm các cảm biến, camera, và mạng nơ-ron nhân tạo để nhận thức và di chuyển trong không gian. Ảnh: Pinterest. 4. Kích thước và cân nặng như người thật. Tesla Bot có chiều cao khoảng 173 cm và cân nặng 56,7 kg, gần giống kích thước của một người trưởng thành trung bình. Ảnh: Pinterest. 5. Tốc độ di chuyển an toàn. Robot có tốc độ tối đa là 8 km/h, đủ nhanh để di chuyển linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo an toàn nếu cần phải tránh né hoặc kiểm soát. Ảnh: Pinterest. 6. Sức mạnh phù hợp với các công việc nhẹ nhàng. Tesla Bot có thể nâng tối đa 20 kg khi cầm nắm hoặc mang theo vật nặng, và nâng khoảng 68 kg khi làm việc ở vị trí tĩnh. Ảnh: Pinterest. 7. Được lập trình để "không gây hại". Elon Musk khẳng định Tesla Bot được thiết kế với mục tiêu an toàn, đảm bảo rằng nó không thể gây hại hoặc vượt qua con người về sức mạnh hay khả năng. Ảnh: Pinterest. 8. Tích hợp AI tiên tiến. Tesla Bot sử dụng các mô hình học sâu (deep learning) để hiểu môi trường, nhận dạng vật thể, và học các nhiệm vụ mới. Ảnh: Pinterest. 9. Tầm nhìn dựa trên cảm biến Tesla. Robot có một "bộ não" AI sử dụng camera và cảm biến tương tự xe Tesla để phân tích hình ảnh 3D và điều hướng môi trường. Ảnh: Pinterest. 10. Có thể giao tiếp với con người. Tesla Bot được thiết kế để giao tiếp thông qua màn hình hiển thị ở mặt, cùng với khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên để nhận lệnh. Ảnh: Pinterest. 11. Khả năng học và thích nghi. Robot có thể học các nhiệm vụ mới thông qua hướng dẫn và sử dụng các mô hình AI để cải thiện hiệu suất theo thời gian. Ảnh: Pinterest. 12. Nhắm đến sản xuất hàng loạt. Elon Musk tuyên bố mục tiêu của Tesla là sản xuất Tesla Bot với chi phí thấp, nhằm đưa robot này vào đời sống hàng ngày của nhiều người. Ảnh: Pinterest. 13. Tiềm năng thay đổi nền kinh tế. Musk dự đoán rằng Tesla Bot có thể cách mạng hóa nền kinh tế bằng cách tạo ra lao động giá rẻ và thay thế con người trong nhiều ngành nghề. Ảnh: Pinterest. 14. Nhiệm vụ đầu tiên: Làm việc trong nhà máy Tesla/ Tesla Bot sẽ được thử nghiệm đầu tiên trong các nhà máy của Tesla để thực hiện các công việc như lắp ráp linh kiện hoặc vận chuyển vật liệu. Ảnh: Pinterest. 15. Gợi ý về tương lai "AI tốt". Elon Musk cho rằng việc phát triển Tesla Bot là một cách để đảm bảo rằng AI được kiểm soát và phát triển trong hướng tích cực, thay vì trở thành mối đe dọa cho nhân loại. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

;">

1. Ra mắt lần đầu vào năm 2021. Tesla Bot được công bố tại sự kiện AI Day của Tesla vào tháng 8/2021. Đây là nỗ lực của Tesla để phát triển một robot hình người sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo tiên tiến. Ảnh: Pinterest. 2. Được thiết kế để làm việc thay con người. Tesla Bot được tạo ra để thực hiện các công việc nguy hiểm, nhàm chán hoặc lặp đi lặp lại, nhằm giảm bớt gánh nặng lao động cho con người. Ảnh: Pinterest. 3. Dựa trên công nghệ của xe tự lái Tesla. Robot sử dụng phần cứng và phần mềm từ hệ thống tự lái (Autopilot) của Tesla, bao gồm các cảm biến, camera, và mạng nơ-ron nhân tạo để nhận thức và di chuyển trong không gian. Ảnh: Pinterest. 4. Kích thước và cân nặng như người thật. Tesla Bot có chiều cao khoảng 173 cm và cân nặng 56,7 kg, gần giống kích thước của một người trưởng thành trung bình. Ảnh: Pinterest. 5. Tốc độ di chuyển an toàn. Robot có tốc độ tối đa là 8 km/h, đủ nhanh để di chuyển linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo an toàn nếu cần phải tránh né hoặc kiểm soát. Ảnh: Pinterest. 6. Sức mạnh phù hợp với các công việc nhẹ nhàng. Tesla Bot có thể nâng tối đa 20 kg khi cầm nắm hoặc mang theo vật nặng, và nâng khoảng 68 kg khi làm việc ở vị trí tĩnh. Ảnh: Pinterest. 7. Được lập trình để "không gây hại". Elon Musk khẳng định Tesla Bot được thiết kế với mục tiêu an toàn, đảm bảo rằng nó không thể gây hại hoặc vượt qua con người về sức mạnh hay khả năng. Ảnh: Pinterest. 8. Tích hợp AI tiên tiến. Tesla Bot sử dụng các mô hình học sâu (deep learning) để hiểu môi trường, nhận dạng vật thể, và học các nhiệm vụ mới. Ảnh: Pinterest. 9. Tầm nhìn dựa trên cảm biến Tesla. Robot có một "bộ não" AI sử dụng camera và cảm biến tương tự xe Tesla để phân tích hình ảnh 3D và điều hướng môi trường. Ảnh: Pinterest. 10. Có thể giao tiếp với con người. Tesla Bot được thiết kế để giao tiếp thông qua màn hình hiển thị ở mặt, cùng với khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên để nhận lệnh. Ảnh: Pinterest. 11. Khả năng học và thích nghi. Robot có thể học các nhiệm vụ mới thông qua hướng dẫn và sử dụng các mô hình AI để cải thiện hiệu suất theo thời gian. Ảnh: Pinterest. 12. Nhắm đến sản xuất hàng loạt. Elon Musk tuyên bố mục tiêu của Tesla là sản xuất Tesla Bot với chi phí thấp, nhằm đưa robot này vào đời sống hàng ngày của nhiều người. Ảnh: Pinterest. 13. Tiềm năng thay đổi nền kinh tế. Musk dự đoán rằng Tesla Bot có thể cách mạng hóa nền kinh tế bằng cách tạo ra lao động giá rẻ và thay thế con người trong nhiều ngành nghề. Ảnh: Pinterest. 14. Nhiệm vụ đầu tiên: Làm việc trong nhà máy Tesla/ Tesla Bot sẽ được thử nghiệm đầu tiên trong các nhà máy của Tesla để thực hiện các công việc như lắp ráp linh kiện hoặc vận chuyển vật liệu. Ảnh: Pinterest. 15. Gợi ý về tương lai "AI tốt". Elon Musk cho rằng việc phát triển Tesla Bot là một cách để đảm bảo rằng AI được kiểm soát và phát triển trong hướng tích cực, thay vì trở thành mối đe dọa cho nhân loại. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

;">