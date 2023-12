Cận cảnh loài rùa đẹp nhất thế giới, nhiều người Việt lùng mua

Sinh sống ở vùng khô cằn và rừng cây bụi ở Ấn Độ và Sri Lanka, rùa sao Ấn Độ (Geochelone elegans) được nhiều người coi là loài rùa đẹp nhất thế giới. Ảnh: ZooChat. Đây là loài rùa cỡ trung bình, chiều dài mai 26-32 cm khi trưởng thành. Tên gọi của chúng xuất phát từ những hoa văn màu vàng tươi tỏa ra như ngôi sao giữa các tấm mai đen bóng. Ảnh: BioLib. Kiểu hoa văn đặc thù này là một hình thức ngụy trang trước những kẻ săn mồi. Mặc dù có độ tương phản cao, hoa văn trên mai rùa sao lại gây rối mắt và phá vỡ đường nét của con rùa khi nó nằm dưới bóng cây cỏ hoặc thảm thực vật. Ảnh: Houston Zoo. Khi mới nở, mai rùa sao Ấn Độ khá nhẵn. Càng lớn, mai của chúng càng gồ ghề, các tấm mai lồi ra như cái bướu. Đây là một trong số ít loài rùa cạn có đặc điểm này. Ảnh: Atul Mohan. Cũng như nhiều loài rùa sống trên cạn khác, chiếc mai gồ cao giúp rùa sao Ấn Độ dễ dàng lấy lại tư thế cũ nếu chẳng may bị lật úp. Ảnh: Infinityclinic.com. Sự dị hình giới tính của rùa sao Ấn Độ trưởng thành khá rõ ràng. Con cái lớn hơn đáng kể so với con đực. Ngoài ra, yếm của con cái phẳng, còn yếm con đực có dạng lõm. Ảnh: BioLib. Trong tự nhiên, rùa sao Ấn Độ chủ yếu ăn cỏ, trái cây rụng, hoa và lá của các loại cây mọng nước. Đôi khi chúng cũng ăn xác thối. Trong điều kiện nuôi nhốt, chúng có thể tiêu thụ nhiều loại thức ăn nhân tạo. Ảnh: ZooChat. Với cơ thể cân đối, màu sắc ấn tượng và hoa văn đẹp, rùa sao Ấn Độ được giới sinh vật cảnh quốc tế rất ưa chuộng. Chúng đã được nhân nuôi tại nhiều quốc gia để bán làm vật cưng. Ảnh: David Raju. Những năm gần đây, loài rùa này đã được nhập vào Việt Nam. Chúng có giá khoảng 2,5-3,5 triệu đồng cho một chú rùa nhỏ cỡ 5-6 cm. Rùa càng có kích thước lớn, giá càng cao. Ảnh: BioLib. Trong điều kiện nhân tạo, việc nuôi rùa sao Ấn Độ khá khó khăn vì chúng đòi hỏi nhiệt độ cao (không chịu được nhiệt độ mùa đông ở miền Bắc Việt Nam) và chế độ ăn uống tuân theo các quy tắc nghiêm ngặt. Ảnh: Build Your Aquarium. Chúng dễ mắc bệnh hô hấp và các bệnh khác, dẫn đến bị chết, nếu không được chăm sóc đúng cách. Ảnh: National Geographic. Mặc dù được nuôi sinh sản nhưng giá trị lớn cùng nhu cầu cao từ thị trường khiến rùa sao Ấn Độ bị săn bắt ráo riết ngoài tự nhiên. Ảnh: Home & Roost. Theo một khảo sát năm 2016, quần thể rùa sao Ấn Độ còn khoảng hơn 10.000 cá thể hoang dã, đang có xu hướng giảm dần. Trong Sách Đỏ IUCN, chúng nằm trong diện loài Sắp nguy cấp. Ảnh: ZooChat. Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.





