Cận cảnh loài giun đất dài 3 mét, phát ra tiếng kêu kỳ lạ

Kích thước khổng lồ. Giun đất khổng lồ Gippsland có thể dài tới 3 mét và đường kính khoảng 2 cm, khiến nó trở thành loài giun đất lớn bậc nhất thế giới. Ảnh: Pinterest. Sinh sống tại Úc. Loài giun này chỉ được tìm thấy ở một khu vực nhỏ thuộc Gippsland, Victoria, Úc, và rất hiếm gặp trong tự nhiên. Ảnh: Pinterest. Di chuyển chậm. Xét trên tỉ lệ cơ thể, chúng di chuyển khá chậm so với các loài giun đất thông thường. Ảnh: Pinterest. Phát ra âm thanh. Khi bò hoặc di chuyển dưới đất, Megascolides australis có thể tạo ra tiếng ọc ọc hoặc rít nhẹ, do không khí bị đẩy qua các khoang trong cơ thể. Ảnh: Pinterest. Cơ thể mềm dẻo. Là loài động vật không xương sống, cơ thể chúng được duy trì nhờ chất lỏng bên trong và các cơ co dãn. Ảnh: Australian Geographic. Sống trong hang sâu. Chúng sống trong các hang đất sâu từ 1–2 mét, hiếm khi xuất hiện trên mặt đất. Ảnh: Baw Baw Biodiversity. Cần đất ẩm. Giun khổng lồ Gippsland phụ thuộc vào độ ẩm của đất để tồn tại, và chúng dễ bị ảnh hưởng bởi hạn hán hoặc hoạt động của con người. Ảnh: All That's Interesting. Tuổi thọ cao. Chúng có thể sống hơn 10 năm, lâu hơn nhiều so với các loài giun đất khác. Ảnh: critter.science. Sinh sản chậm. Mỗi năm, loài này chỉ đẻ một vài quả trứng, và trứng phải mất đến 12 tháng để nở, khiến số lượng cá thể trong tự nhiên rất thấp. Ảnh: All That's Interesting. Đang bị đe dọa. Do mất môi trường sống và sự thay đổi khí hậu, Megascolides australis được xếp vào danh sách loài dễ bị tổn thương theo Sách Đỏ của IUCN. Ảnh: Earth Touch News. Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.

