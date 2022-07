Cận cảnh kem đốt không tan gây lo ngại ở Trung Quốc

Kem dừa muối của cũng của công ty này không tan chảy sau khi được đặt trong phòng có nhiệt độ 31 độ C suốt một giờ đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi trước đó.

Thương hiệu kem Trung Quốc "Zhong Xue Gao" hay "Chicecream" được mệnh danh là "Hermes của các loại kem" do giá quá cao.

Trước những lo ngại về độ an toàn thực phẩm sau hai vụ việc trên, Chicecream lên tiếng cho rằng công ty đã tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm.

Trong khi đó, cơ quan giám sát thị trường Thượng Hải cho biết họ đã ghi lại video và báo cáo cho các cơ quan liên quan để làm rõ

