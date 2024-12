Phát hiện chi tiết lạ về kiệt tác Mona Lisa của Leonardo da Vinci

Các nhà khoa học phát hiện Leonardo da Vinci sử dụng công thức hóa học đặc biệt trên lớp nền của kiệt tác Mona Lisa. (Ảnh: Wikipedia) Nghiên cứu, công bố tháng 10/2023, cho thấy Leonardo da Vinci dùng bột oxit chì để làm đặc và giúp sơn khô nhanh hơn.(Ảnh: GĐ&XH) Một hợp chất hiếm, plumbonacrite, được tìm thấy trong lớp nền của bức tranh, khẳng định kỹ thuật độc đáo của Leonardo.(Ảnh: GĐ&XH) Plumbonacrite là sản phẩm phụ của oxit chì, cũng xuất hiện trong các tác phẩm của Rembrandt thế kỷ 17.(Ảnh: American Chemical Society) Leonardo có thể hòa tan bột oxit chì trong dầu lanh hoặc dầu óc chó, tạo ra hỗn hợp sệt, khô nhanh và có màu vàng giống mật ong.(Ảnh: ScienceAlert) Mảnh sơn phân tích chỉ có kích thước bằng sợi tóc, được nghiên cứu bằng máy gia tốc synchrotron hiện đại.(Ảnh: The Analytical Scientist) Phát hiện này cho thấy kỹ thuật pha sơn của Leonardo đã được truyền lại qua nhiều thế kỷ.(Ảnh: The Times) Các nhà nghiên cứu khẳng định vẫn còn nhiều bí mật chưa được giải mã trong tác phẩm của Leonardo.(Ảnh: KIRO 7) Mời quý độc giả xem thêm video: Giật mình phát hiện 3 bí mật khi phóng to tuyệt tác “Mona Lisa”.

Các nhà khoa học phát hiện Leonardo da Vinci sử dụng công thức hóa học đặc biệt trên lớp nền của kiệt tác Mona Lisa. (Ảnh: Wikipedia) Nghiên cứu, công bố tháng 10/2023, cho thấy Leonardo da Vinci dùng bột oxit chì để làm đặc và giúp sơn khô nhanh hơn.(Ảnh: GĐ&XH) Một hợp chất hiếm, plumbonacrite, được tìm thấy trong lớp nền của bức tranh, khẳng định kỹ thuật độc đáo của Leonardo.(Ảnh: GĐ&XH) Plumbonacrite là sản phẩm phụ của oxit chì, cũng xuất hiện trong các tác phẩm của Rembrandt thế kỷ 17.(Ảnh: American Chemical Society) Leonardo có thể hòa tan bột oxit chì trong dầu lanh hoặc dầu óc chó, tạo ra hỗn hợp sệt, khô nhanh và có màu vàng giống mật ong.(Ảnh: ScienceAlert) Mảnh sơn phân tích chỉ có kích thước bằng sợi tóc, được nghiên cứu bằng máy gia tốc synchrotron hiện đại.(Ảnh: The Analytical Scientist) Phát hiện này cho thấy kỹ thuật pha sơn của Leonardo đã được truyền lại qua nhiều thế kỷ.(Ảnh: The Times) Các nhà nghiên cứu khẳng định vẫn còn nhiều bí mật chưa được giải mã trong tác phẩm của Leonardo .(Ảnh: KIRO 7) Mời quý độc giả xem thêm video: Giật mình phát hiện 3 bí mật khi phóng to tuyệt tác “Mona Lisa”.