Cảm động những con vật được vinh danh nhờ lòng dũng cảm

1. Chú chó Balto: Là một trong những những con vật được vinh danh nhờ lòng dũng cảm. Balto là một chú chó husky Siberian đã trở thành anh hùng khi dẫn đầu đoàn chó kéo xe vận chuyển thuốc giải cứu người dân ở Nome, Alaska vào năm 1925. Đối mặt với bão tuyết khắc nghiệt và khoảng cách hàng trăm dặm, Balto và đồng đội của mình đã cứu sống hàng ngàn người khỏi dịch bệnh bạch hầu. (Ảnh: Wikipedia) Balto sau đó được dựng tượng tại Công viên Trung tâm ở New York như một biểu tượng của sự dũng cảm và kiên trì. (Ảnh: Discover Magazine) 2. Mèo Scarlett: Scarlett là một chú mèo hoang tại Brooklyn, New York, đã dũng cảm cứu các con mình khỏi một vụ hỏa hoạn vào năm 1996. Sau khi đưa từng con mèo con ra khỏi đám cháy, Scarlett trở lại nhiều lần dù bị bỏng nặng. Hành động quả cảm của Scarlett đã làm xúc động nhiều người, và cô mèo này đã nhận được giải thưởng "Hero Cat" từ Tổ chức Thiện nguyện Động vật Bắc Mỹ. (Ảnh: Wikipedia) 3. Dolphin Moko: Moko là một chú cá heo ở New Zealand nổi tiếng vì cứu hai con cá voi mắc cạn vào năm 2008. Moko đã dẫn dắt chúng ra khỏi vùng nước nông và trở lại biển sâu an toàn. Sự thông minh và lòng dũng cảm của Moko đã nhận được sự khen ngợi từ các nhà bảo tồn và cộng đồng địa phương.(Ảnh: TIME) 4. Ngựa Sergeant Reckless: Sergeant Reckless, một con ngựa nhỏ của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, đã phục vụ trong Chiến tranh Triều Tiên. Reckless đã vận chuyển đạn dược và tiếp tế cho binh lính, đồng thời giúp đưa những người bị thương trở lại an toàn. Reckless đã tham gia vào nhiều trận đánh và được thăng cấp lên Trung sĩ, trở thành một trong những con vật hiếm hoi nhận được quân hàm chính thức. (Ảnh: Wikipedia) 5. Chó Gander: Gander là một chú chó Newfoundland, đã được tôn vinh vì những hành động anh hùng trong Thế chiến II. Gander đã cứu nhiều binh sĩ Canada bằng cách ngăn chặn một quả lựu đạn đang phát nổ. Hành động này đã khiến Gander hy sinh, nhưng sự dũng cảm của chú đã cứu sống nhiều người. Gander được truy tặng huân chương Dickin, giải thưởng cao quý dành cho động vật trong chiến tranh. (Ảnh: Valour Canada) 6. Heo Lulu: Lulu là một chú heo nhà đã trở thành anh hùng khi cứu chủ nhân khỏi cơn đau tim vào năm 1998. Khi phát hiện chủ nhân gặp nguy hiểm, Lulu đã thoát ra khỏi nhà và nằm giữa đường để thu hút sự chú ý của người lái xe. (Ảnh: Celebrity Pets) Hành động thông minh và nhanh nhạy của Lulu đã giúp cứu sống chủ nhân, và câu chuyện về Lulu đã thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng và truyền thông. (Ảnh: Celebrity Pets)

