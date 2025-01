Cá mập voi và loạt 'quái ngư' khủng từng lọt lưới ngư dân

Các ngư dân và nhà khoa học vừa giải cứu thành công một con cá mập voi dài đến 5m bị vướng vào lưới của ngư dân tại làng Poonthura, Kerala, Ấn Độ hôm 16/1. Các nhân viên bảo vệ động vật hoang dã địa phương đã tham gia chăm sóc con vật để đảm bảo an toàn. Trong vòng chưa đầy 30 phút, người đánh cá đã chặt đứt lưới, thả con cá mập voi ra biển. Đây là lần thứ 34 ngư dân ở Kerala giải cứu thành công loài cá khổng lồ này và cũng đánh dấu một kỷ lục 1.001 của Dự án Cá mập voi toàn Ấn Độ phản ánh sự hợp tác đáng chú ý giữa các nhà bảo tồn, các cơ quan chính phủ và cộng đồng ngư dân.



Cá mập voi (Rhincodon typus ) là loài cá lớn nhất ở đại dương, với kỷ lục đáng tin cậy nhất về một con cá mập voi dài 62 feet (18,8 mét). Mặc dù có kích thước to lớn, chúng chủ yếu ăn sinh vật phù du, cá nhỏ và các sinh vật nhỏ khác bằng cách bơi với miệng mở để lọc thức ăn từ nước. Ảnh: Nature Triper



Có thể nhận biết chúng bằng các họa tiết đốm trắng và sọc đặc trưng trên cơ thể màu xanh xám. Chúng được liệt kê là loài có nguy cơ tuyệt chủng do các mối đe dọa như vô tình vướng vào ngư cụ, phá hủy môi trường sống và săn bắn. Ảnh: Diputi Tuor



Tại Việt Nam, loài cá này không hiếm gặp. Chúng thường xuất hiện và cọ lưng vào mạn tàu thuyền. Nếu gặp cá đang sống, vướng lưới thì ngư dân thường tháo lưới rải gạo, muối cho cá đi. Còn nếu gặp cá chết thì thường làm lễ chôn cất. Ảnh: Trần Vĩnh Cuối tháng 6/2023, một con cá mập voi nặng hơn 2 tấn, dài 8m bị dạt vào bờ tại cảng Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Sau đó, chính quyền đã hỗ trợ di chuyển đến nơi chôn cất theo phong tục cổ truyền. Ảnh NTV Năm 2019, một tàu đánh cá tại Sầm Sơn (Thanh Hóa) cũng gặp một cá mập voi khoảng 600 kg bị vướng lưới. Vì không nhận thức được, ngư dân này đã đưa cá vào bờ và sau đó được đưa đi tiêu hủy. Ảnh: Thiên Trang/TPO Cũng trong năm 2019, một con cá voi nhám dài 5,5m bị đuối sức trôi dạt vào vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa. Người dân đã cố gắng cứu giúp nhưng không thành. Viện Hải Dương học Nha Trang đã tiến hành ướp xác để lưu mẫu phục vụ công tác nghiên cứu và trưng bày. Ảnh: VTV Theo pháp luật Việt Nam, loài cá nhám voi thuộc nhóm I của danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm. Pháp luật nghiêm cấm đánh bắt dưới mọi hình thức. Ngư dân trên cả nước cần lưu ý để bảo tồn loài sinh vật này. Ảnh: Bảo tàng Hải dương học Nha Trang Mời độc giả xem thêm video "Cá nhám voi tung tăng bơi trên biển Bình Định" nguồn VTV

