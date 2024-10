Bò sát khủng xuất hiện ở hồ bơi TP HCM thuộc loài gì?

Chi cục Kiểm lâm TP HCM cho biết, vào ngày 28/9 vừa qua, đơn vị này đã tiếp nhận một con vật thuộc nhóm bò sát nặng khoảng 8kg do ông Nguyễn Văn Hiếu (ngụ TP Thủ Đức) tự nguyện giao. Ảnh: Tuổi Trẻ. Con vật này xuất hiện tại hồ bơi trong khuôn viên một khu căn hộ ở phường Thảo Điền (TP Thủ Đức). Kiểm lâm viên thuộc Chi cục Kiểm lâm TP HCM ghi nhận đây là kỳ đà hoa, giới tính cái, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Ảnh: Tuổi Trẻ. Theo Sách Đỏ Việt Nam, kỳ đà hoa có tên khoa học là Varanus salvator, thuộc họ Kỳ đà (Varanidae). Con đực trưởng thành của loài này có cơ thể dài tới 2,5 m, cá thể cái có cơ thể nhỏ hơn. Ảnh: Pinterest. Đây là loài thằn lằn có cỡ lớn nhất ở nước ta, có đầu thuôn dài, cổ dài, mõm dài và hơi dẹp có hai lỗ mũi hình bầu dục ở vị trí gần mõm hơn là gần mắt. Ảnh: Pinterest. Lưỡi chúng dài mảnh, đầu lưỡi chẻ đôi; lưỡi luôn luôn thò ra thụt vào qua khe miệng như lưỡi rắn. Cơ thể to dài, còn đuôi dẹp bên, sống đuôi rất rõ. Ảnh: Pinterest. Cá thể non có lưng màu đen với những vết vàng nhỏ và to hình tròn xếp theo hàng ngang. Mõm có những vạch ngang rất rõ trên các vảy môi. Có một đường đen đi từ mắt đến thái dương. Ảnh: Pinterest. Cá thể trưởng thành thân có màu nâu vàng lục. Những hoa văn ở cá thể non trở nên ít rõ và càng khó phân biệt ở những cá thể già. Ảnh: Pinterest. Về sinh học, sinh thái, kỳ đà hoa thường sống ở bờ sông, bờ suối trung du và miền núi hay các khu rừng ngập mặn cửa sông ven biển. Ảnh: Pinterest. Chúng ẩn trong khe đá hay các hang hốc dưới các gốc cây hoặc trong các bờ bụi. Bơi lặn giỏi, có thể lặn lâu tới 20 – 30 phút. Ảnh: Pinterest. Kì đà ăn hoa động vật, gồm cua, ếch, nhái, cá là những con mồi ưa thích. Ngoài ra chúng còn ăn cả trứng, chim non, thú nhỏ, thằn lằn và côn trùng cỡ lớn. Cá thể non ăn côn trùng. Ảnh: Pinterest. Chúng thường bắt mồi vào ban ngày, sục sạo trong các bờ sông suối, những môi trường nước cạn và trong các bụi rậm. Bắt mồi bằng cách rình mồi và vồ mồi. Ảnh: Pinterest. Kỳ đà hoa đẻ trứng vào mùa hè khoảng từ tháng 4, 5 đến tháng 7, 8. Đẻ khoảng 15 tới 20 trứng trong các hang hốc bên bờ sông hoặc trong các hang hốc trong các bờ bụi gần nước. Trứng có màu trắng bẩn, thuôn hai đầu, dài khoảng 5 cm. Ảnh: Pinterest. Tại Việt Nam, kỳ đà hoa được ghi nhận trên khắp cả nước. Trong những năm qua, chúng đã có sự suy giảm mạnh về số lượng do hoạt động khai thác môi trường trong tự nhiên, đặc biệt do săn bắt và buôn bán trái phép. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Bảo tồn loài voọc Cát Bà trước nguy cơ tuyệt chủng | VTV4.

