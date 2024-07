Bí ẩn những đứa trẻ khẳng định mình được đầu thai từ kiếp trước

Một số trẻ em khẳng định mình được đầu thai từ kiếp trước, gây ra nhiều tranh cãi và lo lắng. Ví dụ điển hình là trường hợp của cô bé Sally, 3 tuổi, luôn khẳng định mình là một cậu bé tên Joseph và sống trong một ngôi nhà nhỏ bên bờ biển. Cha mẹ cô, ban đầu nghĩ con gái nói đùa, nhưng càng ngày càng lo lắng vì những chi tiết chính xác và sống động mà Sally mô tả.(Ảnh: Life Positive) Nhiều người cho rằng những đứa trẻ như Sally có thể mắc bệnh tâm thần hoặc bị ma ám, trong khi một số khác tin rằng đó là bằng chứng của việc đầu thai. Các nhà khoa học cũng quan tâm đến hiện tượng này và tìm cách giải mã nó. (Ảnh: News24) Cuốn sách "Memories Of Heaven" của tiến sĩ Wayne Dyer và trợ lý Dee Garnes đã thu thập hàng chục câu chuyện về trẻ em có ký ức về kiếp trước, từ những cô bé nhớ lại mình là người lính trong thời chiến đến những cậu bé khẳng định mình là một người đàn ông lớn tuổi. (Ảnh: Best Of Used Books) Những câu chuyện này thường mô tả ký ức về cuộc sống trong quá khứ với độ chính xác cao, khiến nhiều người không thể lý giải tại sao những đứa trẻ này lại có thể biết được những chi tiết như vậy. Dù còn nhiều tranh cãi, hiện tượng này vẫn hấp dẫn và khơi gợi nhiều suy nghĩ về sự luân hồi. Các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu và tìm kiếm lời giải cho những ký ức sống động và rõ ràng này. (Ảnh: Tattered Cover) Trong nhiều thế kỷ, khái niệm về kiếp trước và luân hồi đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà khoa học, triết gia và người dân trên khắp thế giới. Những câu chuyện về những người nhớ lại cuộc sống trước đây của mình đã tạo nên một bức tranh phức tạp và đầy bí ẩn về bản chất của ký ức và linh hồn. (Ảnh: Shortform) Một số nhà khoa học cho rằng hiện tượng nhớ lại kiếp trước có thể được giải thích bằng cách ký ức di truyền. Theo giả thuyết này, ký ức và kinh nghiệm của tổ tiên có thể được lưu trữ trong DNA và truyền lại cho các thế hệ sau. Điều này có thể giải thích tại sao một số người có thể nhớ lại những sự kiện hoặc địa điểm mà họ chưa từng trải qua trong cuộc sống hiện tại. (Ảnh: Christian.net) Một số nhà tâm lý học cho rằng hiện tượng nhớ lại kiếp trước có thể liên quan đến các vấn đề tâm lý chưa được giải quyết trong cuộc sống hiện tại. Những ký ức này có thể là cách mà tâm trí cố gắng giải quyết những xung đột nội tâm hoặc những trải nghiệm đau thương.(Ảnh: NOW! Bali) Liệu pháp hồi quy tiền kiếp, một phương pháp điều trị tâm lý sử dụng thôi miên để giúp bệnh nhân nhớ lại những ký ức về kiếp trước, đã được sử dụng để giúp giải quyết các vấn đề tâm lý hiện tại.(Ảnh: Franciscan Media) Mời quý độc giả xem thêm video: Bí ẩn "lâu đài ma" 2.800 tuổi xuất hiện ở nơi khó ai ngờ đến.

