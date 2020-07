Bí ẩn khách sạn hơn 30 năm vắng bóng khách dù quy mô cực lớn

Tại Triều Tiên, một khách sạn vô cùng sang trọng lại trở thành một nơi bí ẩn mà suốt 33 năm không đón bất kì vị khách nào. Khách sạn này dù có tên là Ryugyong nhưng lại thường được gắn liền với một tên gọi khác là "khách sạn của ngày tận thế". Khách sạn Ryugyong được khởi công xây dựng vào năm 1987, từng được hoạch định trở thành tòa nhà cao nhất thế giới và là thành tựu lớn nhất của Triều Tiên. Nơi đây có độ cao lên tới 105 tầng, cao gấp 2,5 lần Đại Kim tự tháp Giza. Khách sạn có diện tích sàn gần 360.000m2 - một con số khá lớn, đến mức nhiều người so sánh rằng có thể đựng vừa cả thành phố Vatican trong đó. Theo dự kiến, sau khi hoàn thành, khách sạn có sức chứa lên tới 3.000 khách. Trong số 105 tầng sẽ có 8 tầng được thiết kế có thể xoay, các nhà hàng cũng được xây dựng xoay vòng mang lại view vô cùng tuyệt vời. Bắt đầu xây dựng từ năm 1987 nhưng sau rất nhiều lần tạm dừng rồi lại xây dựng lại thì cho đến nay, khách sạn này vẫn chưa thật sự được hoàn thiện. Điều này dẫn đến việc khách sạn không thể đón bất kì vị khách nào trong suốt 33 năm qua. Hiện tại, nếu nhìn từ bên ngoài, khách sạn như một kim tự tháp khổng lồ nằm ngay giữa trung tâm thành phố với các bề mặt được bao phủ bởi toàn kính lấp lánh, vô cùng hiện đại và sang trọng. Tuy nhiên, bên trong lại là một khung cảnh trái ngược hoàn toàn do việc xây dựng chưa được hoàn thiện. Một số lý giải được đưa ra cho điều này, có thể là do chiều cao của ngôi nhà quá lớn cùng với việc lựa chọn nguyên liệu chưa phù hợp khiến cho việc thi công xây dựng gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, ở một số thời kỳ, kinh phí xây dựng cũng là vấn đề gây ra trở ngại. Phía trên đỉnh khách sạn là một hình nón với kích thước lớn gấp đôi tượng nhân sư. Có thể nói, khách sạn Ryugyong được kì vọng sẽ trở thành một công trình hoành tráng, mang tầm cỡ ở Triều Tiên nói riêng và thế giới nói chung. Tháng 4/2008, tòa nhà tiếp tục được xây dựng dưới hợp đồng trị giá 400 triệu USD với Orascom, một công ty xây dựng Ai Cập. Trong những năm gần đây, khu vực xung quanh khách sạn Ryugyong cho phép người dân được thăm quan bên ngoài tòa nhà. Tháng 6/2018, dòng chữ “Ryugyong Hotel” được thêm vào bằng cả tiếng anh và tiếng hàn. Những động thái tích cực trên đã reo hy vọng về một tương lai mới nhưng câu hỏi “Liệu khi nào tòa nhà này đi vào hoạt động?” vẫn đang được bỏ ngỏ chưa có lời giải đáp.

Tại Triều Tiên, một khách sạn vô cùng sang trọng lại trở thành một nơi bí ẩn mà suốt 33 năm không đón bất kì vị khách nào. Khách sạn này dù có tên là Ryugyong nhưng lại thường được gắn liền với một tên gọi khác là "khách sạn của ngày tận thế". Khách sạn Ryugyong được khởi công xây dựng vào năm 1987, từng được hoạch định trở thành tòa nhà cao nhất thế giới và là thành tựu lớn nhất của Triều Tiên. Nơi đây có độ cao lên tới 105 tầng, cao gấp 2,5 lần Đại Kim tự tháp Giza. Khách sạn có diện tích sàn gần 360.000m2 - một con số khá lớn, đến mức nhiều người so sánh rằng có thể đựng vừa cả thành phố Vatican trong đó. Theo dự kiến, sau khi hoàn thành, khách sạn có sức chứa lên tới 3.000 khách. Trong số 105 tầng sẽ có 8 tầng được thiết kế có thể xoay, các nhà hàng cũng được xây dựng xoay vòng mang lại view vô cùng tuyệt vời. Bắt đầu xây dựng từ năm 1987 nhưng sau rất nhiều lần tạm dừng rồi lại xây dựng lại thì cho đến nay, khách sạn này vẫn chưa thật sự được hoàn thiện. Điều này dẫn đến việc khách sạn không thể đón bất kì vị khách nào trong suốt 33 năm qua. Hiện tại, nếu nhìn từ bên ngoài, khách sạn như một kim tự tháp khổng lồ nằm ngay giữa trung tâm thành phố với các bề mặt được bao phủ bởi toàn kính lấp lánh, vô cùng hiện đại và sang trọng. Tuy nhiên, bên trong lại là một khung cảnh trái ngược hoàn toàn do việc xây dựng chưa được hoàn thiện. Một số lý giải được đưa ra cho điều này, có thể là do chiều cao của ngôi nhà quá lớn cùng với việc lựa chọn nguyên liệu chưa phù hợp khiến cho việc thi công xây dựng gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, ở một số thời kỳ, kinh phí xây dựng cũng là vấn đề gây ra trở ngại. Phía trên đỉnh khách sạn là một hình nón với kích thước lớn gấp đôi tượng nhân sư. Có thể nói, khách sạn Ryugyong được kì vọng sẽ trở thành một công trình hoành tráng, mang tầm cỡ ở Triều Tiên nói riêng và thế giới nói chung. Tháng 4/2008, tòa nhà tiếp tục được xây dựng dưới hợp đồng trị giá 400 triệu USD với Orascom, một công ty xây dựng Ai Cập. Trong những năm gần đây, khu vực xung quanh khách sạn Ryugyong cho phép người dân được thăm quan bên ngoài tòa nhà. Tháng 6/2018, dòng chữ “Ryugyong Hotel” được thêm vào bằng cả tiếng anh và tiếng hàn. Những động thái tích cực trên đã reo hy vọng về một tương lai mới nhưng câu hỏi “Liệu khi nào tòa nhà này đi vào hoạt động?” vẫn đang được bỏ ngỏ chưa có lời giải đáp.