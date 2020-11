Bất ngờ với những loài mèo bạn có thể chưa hề biết đến

1. Mèo đầu phẳng được tìm thấy trên bán đảo Mã Lai ở Borneo và Sumatra, mèo đầu phẳng là một trong những loài mèo hoang hiếm gặp nhất. Hiện tại, chúng đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng khá cao. Phần đỉnh đầu của loài này mang màu nâu đỏ còn ở cơ thể là màu nâu sẫm, trên bụng của chúng còn điểm thêm vài đốm màu trắng. Đôi mắt của to tròn và được đặt rất gần nhau, hàm răng của loài này rất mạnh mẽ, giúp mèo giữ con mồi thật chặt và săn bắt dễ dàng hơn. 2. Mèo núi Andes với cái tên khoa học “Leopardus jacobita“, là một loài mèo hoang đang trong tình trạng bị đe dọa có nguồn gốc từ vùng núi Andes hiểm trở. Thân hình của chúng chủ yếu mang màu xám. Trên chân trước còn hiện lên một số đốm đen. Phần đuôi có lông rất dày được tô điểm bởi những vệt đen đặc sắc. 3. Mèo đốm Kodkod là một trong những loài mèo có kích thước nhỏ nhất ở Mỹ. Chúng xuất hiện vô cùng hiếm hoi với số lượng những cá thể trưởng thành dưới 10.000 con. Loài này khá “siêng năng” khi hoạt động cả về ban ngày lẫn buổi đêm. Giống mèo hoang dã này cũng thích nằm dài nghỉ ngơi, lúc đó, chúng sẽ thả mình trong những rừng cây rập rạp, khe núi hoặc ở các bờ suối trong lành. 4. Báo lửa kích có thước lớn gấp hai hoặc ba lần so với giống mèo được thuần hóa ngày nay và có ngoại hình khá dễ thương. Tuy nhiên những cá thể mèo ăn thịt này cũng có mức độ nguy hiểm y như các “người anh em” to lớn của mình – báo sư tử và hổ 5. Mèo núi Trung Hoa hiện chỉ có mặt duy nhất ở rìa Đông Bắc của cao nguyên Tây Tạng thuộc Trung Quốc, chúng cư trú trên đồng cỏ cao nguyên, thảo nguyên, trên núi và các khu rừng lá kim ở độ cao từ 2.500 đến 5000 mét. Tuy có ngoại hình khá giống với những con mèo trong nhà bạn, nhưng loài này lại có khả năng leo trèo cực kỳ tuyệt vời trên các ngọn núi vì đặc điểm nơi sống của mình. 6. Mèo Pampas là giống mèo hoang dã có kích thước cực kỳ nhỏ bé và hiếm gặp. Nhờ có phần gen di truyền độc đáo nên màu sắc trên cơ thể loài này cũng rất đặc biệt. 7. Mèo cây châu Mỹ có đôi chân ngắn nhưng bù lại chúng có phần thân và đuôi dài. Lớp lông của của mèo cây châu Mỹ có thể mang màu đen, nâu xám, nâu đỏ hoặc hạt dẻ. 8. Linh miêu đồng cỏ là một loài mèo hoang dã rất đẹp với bộ lông độc đáo tương tự như báo đốm. Chúng có thể ăn bất cứ con vật có kích thước nhỏ nào mà mình tìm thấy từ cá, ếch, cho tới chim và côn trùng 9. Linh miêu tai đen có ngoại hình cường tráng, đôi chân dài, khuôn mặt ngắn, răng nanh sắc nhọn cùng phần tai mọc lên hai chùm lông dài khoảng 4,5 cm 10. Mèo cát là loài mèo hoang dã có ngoại hình vô cùng dễ thương. Bộ lông của mèo cát chủ yếu mang màu nâu nhạt và điểm thêm một chút sắc đen. Phần tai có hình tam giác, lỗ tai rất to khiến cho mèo nghe được mọi tiếng động rõ ràng hơn. Đôi mắt của chúng tròn, to, mang sắc vàng cùng chóp mũi màu đen. 10 loài động vật sống lâu nhất thế giới

