Loạt giả thuyết gây chấn động về sự kết thúc của vũ trụ

1. Giả thuyết Big Freeze – Vũ trụ sẽ đóng băng. Big Freeze (Đóng băng lớn) là một trong những kịch bản phổ biến nhất về sự kết thúc của vũ trụ, trong đó vũ trụ tiếp tục giãn nở mãi mãi cho đến khi nhiệt độ giảm xuống cực thấp và không còn bất kỳ dạng sống nào tồn tại. Ảnh: Pinterest. 2. Giả thuyết Big Crunch – Vũ trụ sẽ co lại. Trái ngược với Big Freeze, Big Crunch (Sụp đổ lớn) cho rằng vũ trụ sẽ ngừng giãn nở và bắt đầu co lại do lực hấp dẫn, cuối cùng quay về một điểm duy nhất tương tự như thời điểm trước khi xảy ra Vụ Nổ Lớn. Ảnh: Pinterest. 3. Giả thuyết Big Rip – Mọi thứ sẽ bị xé toạc. Nếu năng lượng tối tiếp tục gia tăng, nó có thể làm vũ trụ giãn nở với tốc độ ngày càng nhanh, đến mức mọi vật thể từ thiên hà, hành tinh, nguyên tử cho đến hạt cơ bản đều bị xé toạc. Ảnh: Pinterest. 4. Giả thuyết Vacuum Decay – Vũ trụ có thể bị hủy diệt bất ngờ. Một khả năng đáng sợ là nếu chân không giả (false vacuum) trong vũ trụ chuyển sang trạng thái chân không thật (true vacuum), nó có thể tạo ra một bong bóng hủy diệt mở rộng với tốc độ ánh sáng và xóa sổ mọi thứ. Ảnh: Pinterest. 5. Giả thuyết Big Bounce – Vũ trụ có thể tái sinh. Big Bounce (Nảy bật lớn) cho rằng vũ trụ không kết thúc mà sẽ trải qua một chuỗi các giai đoạn co lại và mở rộng liên tục, nghĩa là sau một lần sụp đổ, một vũ trụ mới có thể được sinh ra. Ảnh: Pinterest. 6. Giả thuyết Heat Death – Cái chết nhiệt của vũ trụ. Đây là kịch bản mà vũ trụ dần đạt đến trạng thái cân bằng nhiệt, không còn quá trình sinh nhiệt hay chuyển động năng lượng, khiến mọi sự sống không thể tồn tại. Ảnh: Pinterest. 7. Giả thuyết Cosmic Collapse – Sự sụp đổ bất ngờ. Một sự kiện bất ngờ như va chạm giữa các vũ trụ song song hoặc sự thay đổi đột ngột của các hằng số vật lý có thể gây ra sự sụp đổ toàn diện của vũ trụ mà không có dấu hiệu báo trước. Ảnh: Pinterest. 8. Có thể vũ trụ sẽ không bao giờ kết thúc. Mặc dù có nhiều giả thuyết về sự kết thúc của vũ trụ, vẫn có khả năng nó sẽ tiếp tục tồn tại vô hạn theo một hình thức mà con người chưa thể hiểu hết. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

1. Giả thuyết Big Freeze – Vũ trụ sẽ đóng băng. Big Freeze (Đóng băng lớn) là một trong những kịch bản phổ biến nhất về sự kết thúc của vũ trụ, trong đó vũ trụ tiếp tục giãn nở mãi mãi cho đến khi nhiệt độ giảm xuống cực thấp và không còn bất kỳ dạng sống nào tồn tại. Ảnh: Pinterest. 2. Giả thuyết Big Crunch – Vũ trụ sẽ co lại. Trái ngược với Big Freeze, Big Crunch (Sụp đổ lớn) cho rằng vũ trụ sẽ ngừng giãn nở và bắt đầu co lại do lực hấp dẫn, cuối cùng quay về một điểm duy nhất tương tự như thời điểm trước khi xảy ra Vụ Nổ Lớn. Ảnh: Pinterest. 3. Giả thuyết Big Rip – Mọi thứ sẽ bị xé toạc. Nếu năng lượng tối tiếp tục gia tăng, nó có thể làm vũ trụ giãn nở với tốc độ ngày càng nhanh, đến mức mọi vật thể từ thiên hà, hành tinh, nguyên tử cho đến hạt cơ bản đều bị xé toạc. Ảnh: Pinterest. 4. Giả thuyết Vacuum Decay – Vũ trụ có thể bị hủy diệt bất ngờ. Một khả năng đáng sợ là nếu chân không giả (false vacuum) trong vũ trụ chuyển sang trạng thái chân không thật (true vacuum), nó có thể tạo ra một bong bóng hủy diệt mở rộng với tốc độ ánh sáng và xóa sổ mọi thứ. Ảnh: Pinterest. 5. Giả thuyết Big Bounce – Vũ trụ có thể tái sinh. Big Bounce (Nảy bật lớn) cho rằng vũ trụ không kết thúc mà sẽ trải qua một chuỗi các giai đoạn co lại và mở rộng liên tục, nghĩa là sau một lần sụp đổ, một vũ trụ mới có thể được sinh ra. Ảnh: Pinterest. 6. Giả thuyết Heat Death – Cái chết nhiệt của vũ trụ. Đây là kịch bản mà vũ trụ dần đạt đến trạng thái cân bằng nhiệt, không còn quá trình sinh nhiệt hay chuyển động năng lượng, khiến mọi sự sống không thể tồn tại. Ảnh: Pinterest. 7. Giả thuyết Cosmic Collapse – Sự sụp đổ bất ngờ. Một sự kiện bất ngờ như va chạm giữa các vũ trụ song song hoặc sự thay đổi đột ngột của các hằng số vật lý có thể gây ra sự sụp đổ toàn diện của vũ trụ mà không có dấu hiệu báo trước. Ảnh: Pinterest. 8. Có thể vũ trụ sẽ không bao giờ kết thúc. Mặc dù có nhiều giả thuyết về sự kết thúc của vũ trụ, vẫn có khả năng nó sẽ tiếp tục tồn tại vô hạn theo một hình thức mà con người chưa thể hiểu hết. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.