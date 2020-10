Những loài động vật trong suốt đẹp như tác phẩm nghệ thuật

Jewel Caterpillar (Sâu bướm ngọc) sở hữu một cơ thể trong suốt, đôi khi được tô điểm thêm những gai xanh, đỏ lộng lẫy. Ếch thủy tinh thường có màu chung là xanh lá cây, trong khi đó các nội tạng bao gồm tim, gan, và đường tiêu hóa có thể nhìn thấy qua da, ếch thủy tinh sống dọc theo các con sông và suối nơi mà chúng có thể nằm và đẻ trứng trên những chiếc lá nổi trên mặt nước. Mực gai trong nổi bật bởi cơ thể trong suốt, một “áo khoác tàng hình” hoàn hảo cho cuộc sống dưới biển vốn nhiều nguy hiểm. Khi bị tấn công, nó có thể cuộn tròn người lại, hoặc phồng người lên để biến thành một quả cầu gai, không thể nuốt trôi. Loài Man O’War Bồ Đào Nha với bề ngoài trong suốt giống sứa nhưng thực chất là một tập hợp quần thể gồm nhiều cá thể nhỏ hợp thành. Chúng có những xúc tu dài mang nọc độc, những vết chích gây đau đớn, có thể giết các loài sinh vật có kích thước lớn hơn, và gây chết người trong một số trường hợp. Bướm cánh thủy tinh là loài bướm lớn và có đôi cánh trong suốt kỳ diệu. Loài côn trùng thụ phấn này không thích những bữa ăn vội vàng, nó có thể bỏ ra hàng giờ đậu trên một bông hoa duy nhất để hút mật. Ngỗng biển trông như những quả cầu thuỷ tinh với kích thước chỉ 2.5cm, chúng sống trong nước với các xúc tu dài hơn hai mươi lần so với cơ thể, được sử dụng để quấn quanh con mồi. Cá mắt thùng có cái đầu trong suốt, mắt là hai khối cầu hình ống màu xanh lục nằm trên đỉnh đầu, bên trong khối chất lỏng trong suốt, đôi mắt hình ống có thể xoay tròn trong chiếc đầu trong suốt của mình, cho phép chúng có thể quan sát các hướng và kiếm mồi, đôi mắt của cá cực kỳ nhạy sáng và chứa sắc tố màu xanh lục. Cá băng hay còn được gọi là cá sấu trắng, có đôi mắt lớn và những chiếc răng dài sắc nhọn. Mang của loài cá này rất mềm và có màu trắng nhìn giống như món sữa chua bạn hay ăn hằng ngày vậy. Máu của chúng không có màu đỏ vì thiếu hàm lượng hemoglobin. Chính vì không có các tế bào máu màu đỏ nên chúng phải thích ứng với môi trường xung quanh tuy nhiên cá băng có nhiều năng lượng hơn những giống cá khác. Loài bọ biển nhỏ bé và trong suốt, có đôi mắt to giống như chiếc mũ bảo hiểm được gắn trên đỉnh đầu của chúng, cấu tạo của mắt gồm 32 võng mạc, 16 trong số đó giúp chúng nhìn rõ mọi thứ dưới biển hơn những loài cá khác. Sống dưới độ sâu từ 150 đến 500 mét. Thức ăn của chúng là xác thối, tảo và côn trùng nhỏ. Hai chân phía trước cầm nắm thức ăn và được trang bị các gai sắc nhọn. Người ta gọi loài này là tôm ma vì vẻ ngoài trong suốt gần như không bị nhìn thấy của chúng. Loài tôm này ăn những sinh vật phù du và sống chủ yếu ở các hồ nước ngọt phía đông nam Hoa Kỳ. Salp là một loài sinh vật biển có thân trong suốt giống như thạch, sinh sống ở những vùng biển lạnh, thường liên kết thành một chuỗi dài hoặc sống đơn lẻ tùy vào từng chu kì. Thức ăn của chúng là các sinh vật phù du. Salp rất phổ biến ở vùng xích đạo trên biển, khí hậu ôn hòa và vùng lạnh. Sứa có kích thước đa dạng, con to có thể lớn như cơ thể người trưởng thành, con nhỏ chỉ bằng đầu kim. Một vài loại có thể được chế biến thành thức ăn. Sứa được tìm thấy ở khắp mọi nơi trên đại dương từ tầng giữa đến dưới đáy biển sâu. Chúng không có não nhưng có mắt, hệ thần kinh của sứa là một mạng lưới lỏng lẻo nằm trong lớp biểu bì. Không chỉ sinh ra với bề ngoài trong suốt, Turritopsis Dohrnii còn là loài bất tử. Chúng sống ở Địa Trung Hải và Nhật Bản với vòng đời bất tận gây tò mò cho rất nhiều nhà khoa học trên thế giới. Bạch tuộc thủy tinh trông giống như một tác phẩm điêu khắc nhưng là sinh vật có thật. Nó có nguồn gốc từ họ Amphitredidae, hoàn toàn trong suốt và được tìm thấy ở các vùng biển nhiệt đới. Sên biển là loài động vật ăn thịt rất chậm chạp, hầu như chỉ kiếm ăn quanh khu vực chúng sinh sống. Để xác định con mồi, chúng sử dụng hai xúc tu có tính nhạy cảm rất cao nằm trên đỉnh đầu. Sên biển chuyển hóa màu sắc từ những thứ mà chúng đã ăn, điều này giúp có thể dễ dàng ngụy trang. Một số thí nghiệm còn cho thấy loài động vật đặc biệt này còn giữ lại các chất độc của con mồi và sử dụng như một loại vũ khí để chống lại kẻ thù. Loài vật sống lâu nhất trái đất.

Jewel Caterpillar (Sâu bướm ngọc) sở hữu một cơ thể trong suốt, đôi khi được tô điểm thêm những gai xanh, đỏ lộng lẫy. Ếch thủy tinh thường có màu chung là xanh lá cây, trong khi đó các nội tạng bao gồm tim, gan, và đường tiêu hóa có thể nhìn thấy qua da, ếch thủy tinh sống dọc theo các con sông và suối nơi mà chúng có thể nằm và đẻ trứng trên những chiếc lá nổi trên mặt nước. Mực gai trong nổi bật bởi cơ thể trong suốt, một “áo khoác tàng hình” hoàn hảo cho cuộc sống dưới biển vốn nhiều nguy hiểm. Khi bị tấn công, nó có thể cuộn tròn người lại, hoặc phồng người lên để biến thành một quả cầu gai, không thể nuốt trôi. Loài Man O’War Bồ Đào Nha với bề ngoài trong suốt giống sứa nhưng thực chất là một tập hợp quần thể gồm nhiều cá thể nhỏ hợp thành. Chúng có những xúc tu dài mang nọc độc, những vết chích gây đau đớn, có thể giết các loài sinh vật có kích thước lớn hơn, và gây chết người trong một số trường hợp. Bướm cánh thủy tinh là loài bướm lớn và có đôi cánh trong suốt kỳ diệu. Loài côn trùng thụ phấn này không thích những bữa ăn vội vàng, nó có thể bỏ ra hàng giờ đậu trên một bông hoa duy nhất để hút mật. Ngỗng biển trông như những quả cầu thuỷ tinh với kích thước chỉ 2.5cm, chúng sống trong nước với các xúc tu dài hơn hai mươi lần so với cơ thể, được sử dụng để quấn quanh con mồi. Cá mắt thùng có cái đầu trong suốt , mắt là hai khối cầu hình ống màu xanh lục nằm trên đỉnh đầu, bên trong khối chất lỏng trong suốt, đôi mắt hình ống có thể xoay tròn trong chiếc đầu trong suốt của mình, cho phép chúng có thể quan sát các hướng và kiếm mồi, đôi mắt của cá cực kỳ nhạy sáng và chứa sắc tố màu xanh lục. Cá băng hay còn được gọi là cá sấu trắng, có đôi mắt lớn và những chiếc răng dài sắc nhọn. Mang của loài cá này rất mềm và có màu trắng nhìn giống như món sữa chua bạn hay ăn hằng ngày vậy. Máu của chúng không có màu đỏ vì thiếu hàm lượng hemoglobin. Chính vì không có các tế bào máu màu đỏ nên chúng phải thích ứng với môi trường xung quanh tuy nhiên cá băng có nhiều năng lượng hơn những giống cá khác. Loài bọ biển nhỏ bé và trong suốt, có đôi mắt to giống như chiếc mũ bảo hiểm được gắn trên đỉnh đầu của chúng, cấu tạo của mắt gồm 32 võng mạc, 16 trong số đó giúp chúng nhìn rõ mọi thứ dưới biển hơn những loài cá khác. Sống dưới độ sâu từ 150 đến 500 mét. Thức ăn của chúng là xác thối, tảo và côn trùng nhỏ. Hai chân phía trước cầm nắm thức ăn và được trang bị các gai sắc nhọn. Người ta gọi loài này là tôm ma vì vẻ ngoài trong suốt gần như không bị nhìn thấy của chúng. Loài tôm này ăn những sinh vật phù du và sống chủ yếu ở các hồ nước ngọt phía đông nam Hoa Kỳ. Salp là một loài sinh vật biển có thân trong suốt giống như thạch, sinh sống ở những vùng biển lạnh, thường liên kết thành một chuỗi dài hoặc sống đơn lẻ tùy vào từng chu kì. Thức ăn của chúng là các sinh vật phù du. Salp rất phổ biến ở vùng xích đạo trên biển, khí hậu ôn hòa và vùng lạnh. Sứa có kích thước đa dạng, con to có thể lớn như cơ thể người trưởng thành, con nhỏ chỉ bằng đầu kim. Một vài loại có thể được chế biến thành thức ăn. Sứa được tìm thấy ở khắp mọi nơi trên đại dương từ tầng giữa đến dưới đáy biển sâu. Chúng không có não nhưng có mắt, hệ thần kinh của sứa là một mạng lưới lỏng lẻo nằm trong lớp biểu bì. Không chỉ sinh ra với bề ngoài trong suốt, Turritopsis Dohrnii còn là loài bất tử. Chúng sống ở Địa Trung Hải và Nhật Bản với vòng đời bất tận gây tò mò cho rất nhiều nhà khoa học trên thế giới. Bạch tuộc thủy tinh trông giống như một tác phẩm điêu khắc nhưng là sinh vật có thật. Nó có nguồn gốc từ họ Amphitredidae, hoàn toàn trong suốt và được tìm thấy ở các vùng biển nhiệt đới. Sên biển là loài động vật ăn thịt rất chậm chạp, hầu như chỉ kiếm ăn quanh khu vực chúng sinh sống. Để xác định con mồi, chúng sử dụng hai xúc tu có tính nhạy cảm rất cao nằm trên đỉnh đầu. Sên biển chuyển hóa màu sắc từ những thứ mà chúng đã ăn, điều này giúp có thể dễ dàng ngụy trang. Một số thí nghiệm còn cho thấy loài động vật đặc biệt này còn giữ lại các chất độc của con mồi và sử dụng như một loại vũ khí để chống lại kẻ thù. Loài vật sống lâu nhất trái đất.